Спілка письменників України більше не публікуватиме російських та білоруських авторів: причина
Українська спілка письменників більше не буде публікувати твори авторів з країн, які виступали у міжнародних організаціях проти територіальної цілісності України. Серед таких були Росія, Білорусь та Вірменія.
Загалом не публікуватимуть авторів з 14 країн. Таке рішення прийняли на засіданні спілки, повідомляє "Українська літературна газета".
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Які країни увійшли до списку
- Росія,
- Білорусь,
- Венесуела,
- Вірменія,
- Зімбабве,
- Іран,
- Камбоджа,
- Киргизстан,
- Китай,
- КНДР,
- Куба,
- Лаос,
- М’янма,
- Нікарагуа,
- Сербія,
- Сирія,
- Судан.
Винятки
Винятком можуть бути твори померлих класиків або тих авторів, які публічно підтримують територіальну цілісність України і засуджують агресію Росії.
Також спілка направить відповідну ухвалу до Мінкульту, Держкомтелерадіо, Українського інституту книги, асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів.
Які ще рішення прийняли
Крім того, у спілці припинять проведення творчих вечорів, круглих столів, конференцій з дипломатичними представництвами вищенаведених країн.
Члени спілки не братимуть участі у будь-яких літературно-мистецьких заходах, що ініціювали представниками країн, які підтримують російську агресію проти України.
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