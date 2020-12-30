Українська спілка письменників більше не буде публікувати твори авторів з країн, які виступали у міжнародних організаціях проти територіальної цілісності України. Серед таких були Росія, Білорусь та Вірменія.

Загалом не публікуватимуть авторів з 14 країн. Таке рішення прийняли на засіданні спілки, повідомляє "Українська літературна газета".

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Які країни увійшли до списку

Росія,

Білорусь,

Венесуела,

Вірменія,

Зімбабве,

Іран,

Камбоджа,

Киргизстан,

Китай,

КНДР,

Куба,

Лаос,

М’янма,

Нікарагуа,

Сербія,

Сирія,

Судан.

Винятки

Винятком можуть бути твори померлих класиків або тих авторів, які публічно підтримують територіальну цілісність України і засуджують агресію Росії.

Також спілка направить відповідну ухвалу до Мінкульту, Держкомтелерадіо, Українського інституту книги, асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів.

Які ще рішення прийняли

Крім того, у спілці припинять проведення творчих вечорів, круглих столів, конференцій з дипломатичними представництвами вищенаведених країн.

Члени спілки не братимуть участі у будь-яких літературно-мистецьких заходах, що ініціювали представниками країн, які підтримують російську агресію проти України.