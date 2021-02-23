Нову групу російських снайперів привезли на Донбас, – Міноборони

Черговий снайперський підрозділ збройних сил Росії прибув на передову, аби підсилити позиції окупантів. Його члени озброєні снайперськими комплексами різного калібру.

Таку інформацію оприлюднили у пресслужбі Міноборони, посилаючись на дані розвідки. Відомство опублікувало звіт щодо ситуації в районі проведення ООС.

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За даними міністерства, командування збройних сил Росії продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону на Донбасі, аби надавати підтримку окупантам.

Зауважимо, що лише від початку лютого з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезли понад 2,3 тисячі тонн пального.

Водночас здійснювалась ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів,

– наголосили у Міноборони.

Загострення ситуації на Донбасі