У законопроєкті "Про державну політику перехідного періоду" буде чітко зазначено факт, що Росія – країна-агресор. Це рішення можна буде надалі використовувати у перемовинах, судах та різних документах.

Також законопроєкт передбачає низку інших нововведень. Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє "Укрінформ".

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"Ми пропонуємо в цьому законі відверто сказати, що держава-агресор, стосовно окупованого Криму, Севастополя та окремих районів Донбасу, є Росія – чітко і зрозуміло", – сказав Резніков.

Він додав, що дуже важливим міжнародним аспектом є те, що територія Криму та частина Донбасу – окуповані, а не анексовані.

За словами міністра, фахівці готують глосарій, який допоможе уникнути плутанини. Там буде чітко вказано, що Росія – держава-агресор.

Що ще пропонують у законопроєкті

Визначити термінологію, яка буде єдиною для всього законодавства. Мовиться про такі терміни: