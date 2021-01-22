В новому законодавстві України Росія буде визнана агресором, – Резніков
У законопроєкті "Про державну політику перехідного періоду" буде чітко зазначено факт, що Росія – країна-агресор. Це рішення можна буде надалі використовувати у перемовинах, судах та різних документах.
Також законопроєкт передбачає низку інших нововведень. Про це розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє "Укрінформ".
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"Ми пропонуємо в цьому законі відверто сказати, що держава-агресор, стосовно окупованого Криму, Севастополя та окремих районів Донбасу, є Росія – чітко і зрозуміло", – сказав Резніков.
Він додав, що дуже важливим міжнародним аспектом є те, що територія Криму та частина Донбасу – окуповані, а не анексовані.
За словами міністра, фахівці готують глосарій, який допоможе уникнути плутанини. Там буде чітко вказано, що Росія – держава-агресор.
Що ще пропонують у законопроєкті
Визначити термінологію, яка буде єдиною для всього законодавства. Мовиться про такі терміни:
- окупаційні сили й окупаційні служби Росії;
- політико-дипломатичні та санкційні заходи;
- територіальні громади на лінії розмежування;
- тимчасова окупація;
- деокупація;
- реінтеграція деокупованих територій пріоритетного розвитку тощо.
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