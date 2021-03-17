Невидимий фронт, – новий заступник Єрмака розповів тонкощі Служби протоколу президента

Відомство розташоване у Будинку з химерами. Про це розповів новопризначений заступник глави Офісу Президента Ігор Брусило, який донедавна працював завідувачем Служби протоколу.

До теми Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Скільки людей працюють у службі

Відомство складається із 3 відділів: міждержавних заходів, церемоніалу і внутрішньодержавних заходів та офіційного листування.

У кожному відділі працюють 3 співробітники та керівник. Відповідно, три відділи по чотири особи. Ознак, за штатним розписом, у Службі працюють 15 людей. Ще є заступник, перший заступник і, власне, керівник.

Максимальна кількість людей, які колись працювали в установі, сягала 30.

Хто курує Службу

Брусило розповів, що роботу відомства координує глава Офісу Президента Андрій Єрмак. До речі, колишній завідувач Служби вкрай позитивно відгукувався про Єрмака.

Як готують візит президента до іншої країни

На прикладі останньої поїздки президента Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів, посадовець зазначив, що спочатку про візит домовляються обидві сторони.

Річ у тім, що будь-який візит має бути обґрунтованим, тобто треба визначити питання, які виноситимуть на переговори, порядок денний і карту виконання домовленостей. Коли стосовно цього дійдуть згоди, Україна відправляє передову групу.

Як правило, з метою економії державних коштів ми не перевищуємо ліміти в 7 днів для підготовки закордонних візитів,

– наголосив Брусило.

Власне, через 7 днів ця група вилітає та готує візит очільника країни. До речі, протокол президента Брусило назвав "невидимим фронтом".