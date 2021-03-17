Невидимий фронт, – новий заступник Єрмака розповів тонкощі Служби протоколу президента

Джерело:LB.ua
Службу протоколу президента називають "невидимим фронтом", яка готує прийоми, візити та заходи для глави держави. Цим займаються всього 15 людей.
Відомство розташоване у Будинку з химерами. Про це розповів новопризначений заступник глави Офісу Президента Ігор Брусило, який донедавна працював завідувачем Служби протоколу.
До теми Зеленський призначив Єрмаку нового заступника
Брусило розповів, що роботу відомства координує глава Офісу Президента Андрій Єрмак. До речі, колишній завідувач Служби вкрай позитивно відгукувався про Єрмака.
На прикладі останньої поїздки президента Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів, посадовець зазначив, що спочатку про візит домовляються обидві сторони.
Річ у тім, що будь-який візит має бути обґрунтованим, тобто треба визначити питання, які виноситимуть на переговори, порядок денний і карту виконання домовленостей. Коли стосовно цього дійдуть згоди, Україна відправляє передову групу.
Як правило, з метою економії державних коштів ми не перевищуємо ліміти в 7 днів для підготовки закордонних візитів,
– наголосив Брусило.
Власне, через 7 днів ця група вилітає та готує візит очільника країни. До речі, протокол президента Брусило назвав "невидимим фронтом".Зверніть увагу! У лютому Зеленський разом з дружиною прибули з першим офіційним візитом. Тоді глава України підписав низку двосторонніх домовленостей.