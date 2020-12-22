Міністерство закордонних справ має намір проконсультуватися з європейськими колегами щодо реагування на новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії. Наразі українцям рекомендують відмовитися від поїздок в окремі регіони острівної держави.

Українські державні відомства уважно відслідковують ситуацію з виявленим новим штамом коронавірусу, наголосило МЗС України.

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Зовнішньополітичне відомство зазначає, що українські дипломати тісно контактують з урядами інших держав, які вже схвалили рішення про заборону авіарейсів з Великої Британії.

Натомість рішення щодо подальших кроків України в цій ситуації схвалять після повного аналізу ситуації та консультацій з західними партнерами.

Наразі рекомендуємо громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії,

– наголосили в МЗС.

Коротко про новий штам коронавірусу: