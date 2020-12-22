Новий штам коронавірусу: МЗС надало рекомендації щодо відвідин Британії
Міністерство закордонних справ має намір проконсультуватися з європейськими колегами щодо реагування на новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії. Наразі українцям рекомендують відмовитися від поїздок в окремі регіони острівної держави.
Українські державні відомства уважно відслідковують ситуацію з виявленим новим штамом коронавірусу, наголосило МЗС України.
Зверніть увагу Мутація коронавірусу: що відомо про новий штам та наскільки це небезпечно
Зовнішньополітичне відомство зазначає, що українські дипломати тісно контактують з урядами інших держав, які вже схвалили рішення про заборону авіарейсів з Великої Британії.
Натомість рішення щодо подальших кроків України в цій ситуації схвалять після повного аналізу ситуації та консультацій з західними партнерами.
Наразі рекомендуємо громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона та південно-східної Англії,
– наголосили в МЗС.
Коротко про новий штам коронавірусу:
- Вперше цей новий штам виявили ще у вересні, а вже в листопаді приблизно 25% всіх заражень у Лондоні реєстрували саме новим штамом коронавірусу, наразі це понад 65% від загальної кількості інфікувань COVID-19.
- Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що новий штам може бути на 70% заразнішим і саме з цієї причини на 0,4 може виросте індекс репродукції. Та деякі науковці переконують, що такі розрахунки завищенні.
- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зареєстрували випадки інфікування новим штамом вірусу, який збігся з британськими, в Нідерландах, Австралії та Данії. Окрім того, про новий, заразніший варіант коронавірусу раніше повідомляли й у Південно-Африканській Республіці.
Поділитися новиною