У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу – більш агресивний та заразний, ніж попередній. Недугу вже підхопили понад тисяча осіб. Через загрозу нового спалаху низка країн ухвалила рішення припинити сполучення з Об'єднаним Королівством, які саме – читайте у матеріалі 24 каналу.

Які країни закрили кордони для британців

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що нову мутацію вірусу виявили не лише у Британії, а також в Данії, Нідерландах та Австралії. Експерти ВООЗ перебувають на постійному контакті з офіційним Лондоном. Про це інформує DW.

До теми Джонсон: новий штам коронавірусу може бути на 70% більш заразний

За інформацією ЗМІ, з наступного тижня кордони з Великою Британію може закрити увесь Євросоюз. Поки що рішення ухвалюють у кожній країні зокрема.

Нідерланди : уряд Нідерландів ухвалив рішення про припинення авіасполучення з Великою Британією. В країні вже виявили нову мутацію вірусу. Заборону запровадили з 6:00 ранку неділі, 20 грудня, та діятиме вона попередньо до 1 січня. Також нідерландська влада розглядає можливу заборону іншого транспортного сполучення з Британією.

уряд Нідерландів ухвалив рішення про припинення авіасполучення з Великою Британією. В країні вже виявили нову мутацію вірусу. Заборону запровадили з 6:00 ранку неділі, 20 грудня, та діятиме вона попередньо до 1 січня. Також нідерландська влада розглядає можливу заборону іншого транспортного сполучення з Британією. Бельгія: вслід за Амстердамом рішення припинити приймати рейси з Британії ухвалили і в Брюсселі. Заборона на прибуття авіарейсів та потягів вступить у дію опівночі 20 грудня і діятиме щонайменше добу.

вслід за Амстердамом рішення припинити приймати рейси з Британії ухвалили і в Брюсселі. Заборона на прибуття авіарейсів та потягів вступить у дію опівночі 20 грудня і діятиме щонайменше добу. Австрія: в Австрії теж вирішили зупинити сполучення з Британією, проте коли воно розпочне діяти і скільки триватиме – наразі невідомо.

в Австрії теж вирішили зупинити сполучення з Британією, проте коли воно розпочне діяти і скільки триватиме – наразі невідомо. Чехія : у Чехії поки не ухвалювали аналогічні рішення вслід за іншими країнами. Проте Прага вирішила ввести більш суворі карантинні обмеження для тих, хто прибуває з Туманного Альбіону.

у Чехії поки не ухвалювали аналогічні рішення вслід за іншими країнами. Проте Прага вирішила ввести більш суворі карантинні обмеження для тих, хто прибуває з Туманного Альбіону. Італія.

Німеччина: За інформацією німецьких ЗМІ, канцлерка країни Ангела Меркель має намір добиватись закриття усіх кордонів ЄС для британців.

Наразі у Німеччині поліція отримала наказ посилено контролювати людей, що прибуваю з Великої Британії та ПАР.

За інформацією німецьких ЗМІ, канцлерка країни Ангела Меркель має намір добиватись закриття усіх кордонів ЄС для британців. Наразі у Німеччині поліція отримала наказ посилено контролювати людей, що прибуваю з Великої Британії та ПАР. Франція: влада вирішила призупинити рейси з Великої Британії щонайменше на 48 годин.

влада вирішила призупинити рейси з Великої Британії щонайменше на 48 годин. Ізраїль: Тель-Авів вирішив піти на аналогічний крок, як і Франція. Загалом ізраїльська влада внесла у "червоний список" усі країни світу, тобто визнала їх епідеміологічно небезпечними. Наразі Ізраїль закрив кордони для жителів Британії, ПАР та Данії.

Тель-Авів вирішив піти на аналогічний крок, як і Франція. Загалом ізраїльська влада внесла у "червоний список" усі країни світу, тобто визнала їх епідеміологічно небезпечними. Наразі Ізраїль закрив кордони для жителів Британії, ПАР та Данії. Литва.

Греція: у Греції для осіб, що прибули з Великої Британії, ввели 7-денний карантин.

у Греції для осіб, що прибули з Великої Британії, ввели 7-денний карантин. Ірландія.

Естонія.

Латвія.

Швеція.

Болгарія.

Сальвадор.

Швейцарія: припинила сполучення не лише з Великою Британією, а й з ПАР.

припинила сполучення не лише з Великою Британією, а й з ПАР. Туреччина: не приймає рейси з Великої Британії, ПАР, Данії та Нідерландів.

не приймає рейси з Великої Британії, ПАР, Данії та Нідерландів. Саудівська Аравія: закриває кордони країни на тиждень.

Важливо! Потяги "Євростар" призупинили сполучення між Лондоном та Брюсселем, а також Лондоном та Амстердамом. Зазначимо, що у США, тим часом, вивчають ситуацію з новим штамом коронавірусу з Британії. Наразі у Вашингтоні не бачать потреби закривати кордони для прибулих з Об'єднаного Королівства.

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