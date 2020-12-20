Агресивний штам COVID-19 у Великій Британії: які країни закрили сполучення з Туманним Альбіоном
У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу – більш агресивний та заразний, ніж попередній. Недугу вже підхопили понад тисяча осіб. Через загрозу нового спалаху низка країн ухвалила рішення припинити сполучення з Об'єднаним Королівством, які саме – читайте у матеріалі 24 каналу.
Які країни закрили кордони для британців
У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що нову мутацію вірусу виявили не лише у Британії, а також в Данії, Нідерландах та Австралії. Експерти ВООЗ перебувають на постійному контакті з офіційним Лондоном. Про це інформує DW.
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За інформацією ЗМІ, з наступного тижня кордони з Великою Британію може закрити увесь Євросоюз. Поки що рішення ухвалюють у кожній країні зокрема.
- Нідерланди : уряд Нідерландів ухвалив рішення про припинення авіасполучення з Великою Британією. В країні вже виявили нову мутацію вірусу. Заборону запровадили з 6:00 ранку неділі, 20 грудня, та діятиме вона попередньо до 1 січня. Також нідерландська влада розглядає можливу заборону іншого транспортного сполучення з Британією.
- Бельгія: вслід за Амстердамом рішення припинити приймати рейси з Британії ухвалили і в Брюсселі. Заборона на прибуття авіарейсів та потягів вступить у дію опівночі 20 грудня і діятиме щонайменше добу.
- Австрія: в Австрії теж вирішили зупинити сполучення з Британією, проте коли воно розпочне діяти і скільки триватиме – наразі невідомо.
- Чехія : у Чехії поки не ухвалювали аналогічні рішення вслід за іншими країнами. Проте Прага вирішила ввести більш суворі карантинні обмеження для тих, хто прибуває з Туманного Альбіону.
- Італія.
- Німеччина: За інформацією німецьких ЗМІ, канцлерка країни Ангела Меркель має намір добиватись закриття усіх кордонів ЄС для британців.
Наразі у Німеччині поліція отримала наказ посилено контролювати людей, що прибуваю з Великої Британії та ПАР.
- Франція: влада вирішила призупинити рейси з Великої Британії щонайменше на 48 годин.
- Ізраїль: Тель-Авів вирішив піти на аналогічний крок, як і Франція. Загалом ізраїльська влада внесла у "червоний список" усі країни світу, тобто визнала їх епідеміологічно небезпечними. Наразі Ізраїль закрив кордони для жителів Британії, ПАР та Данії.
- Литва.
- Греція: у Греції для осіб, що прибули з Великої Британії, ввели 7-денний карантин.
- Ірландія.
- Естонія.
- Латвія.
- Швеція.
- Болгарія.
- Сальвадор.
- Швейцарія: припинила сполучення не лише з Великою Британією, а й з ПАР.
- Туреччина: не приймає рейси з Великої Британії, ПАР, Данії та Нідерландів.
- Саудівська Аравія: закриває кордони країни на тиждень.
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Що відбувається у Великій Британії
- Тим часом, у Великій Британії ввели суворі обмеження через поширення нового штаму коронавірусу. Люди масово пробують покинути Лондон, через це утворились серйозні затори на великих автомагістралях.
- Станом на 20 грудня у країні COVID-19 виявили у понад 2 мільйонів людей. Від початку епідемії померли вже більше ніж 67 тисяч хворих.
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