Новий штам COVID-19: як Україна координує свої дії з ЄС
Європейський Союз та Україна мають відповідну комунікацію щодо поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії. Зокрема, українське МОЗ щодня спілкується з фахівцями Європейського комітету.
Через новий вид коронавірусу Україна у якості спостерігача долучилася до Європейського комітету з питань безпеки здоров'я. Про це заявив представник України при ЄС, посол Микола Точицький, повідомляє УНН.
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Є відповідна комунікація на щоденній основі між нашим МОЗ і фахівцями Європейського комітету. Тому всі ці речі проговорюються безпосередньо фахівцями, і безпосередньо українським МОЗ з МОЗ держав-членів ЄС,
– сказав Точицький.
Зауважимо, Кабмін планує тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією через поширення у країні нового штаму COVID-19.
Що відомо про мутацію коронавірусу
- Мутований коронавірус може бути заразнішим від вже відомого на 70%.
- Крім того, він поширюється значно швидше.
- Новим штамом коронавірусу вже заразилися люди у Великій Британії, Італії, Данії, Нідерландах та Австралії.
- З 20 грудня у Лондоні та двох графствах на південному сході Англії ввели локдаун.
- 21 грудня уряд Великої Британії збереться на екстрене засідання через стрімке поширення мутованого коронавірусу.
- Головною темою зустрічі стане обговорення обмежень транспортного сполучення з Туманним Альбіоном.
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