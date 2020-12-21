Європейський Союз та Україна мають відповідну комунікацію щодо поширення нової мутації коронавірусу, яку виявили у Великій Британії. Зокрема, українське МОЗ щодня спілкується з фахівцями Європейського комітету.

Через новий вид коронавірусу Україна у якості спостерігача долучилася до Європейського комітету з питань безпеки здоров'я. Про це заявив представник України при ЄС, посол Микола Точицький, повідомляє УНН.

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Є відповідна комунікація на щоденній основі між нашим МОЗ і фахівцями Європейського комітету. Тому всі ці речі проговорюються безпосередньо фахівцями, і безпосередньо українським МОЗ з МОЗ держав-членів ЄС,

– сказав Точицький.

Зауважимо, Кабмін планує тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією через поширення у країні нового штаму COVID-19.

Що відомо про мутацію коронавірусу