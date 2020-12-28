На мешканців окупованого Луганська у переддень 2021 року чекає нове випробування – їх психіку перевірить так зване "новорічне шоу" від місцевого філіалу байкерів Путіна.

Днями у захопленому "русским міром" українському місті окупанти влаштували мотошабаш, яке вони чомусь назвали байкерським шоу під назвою "Вовки руської весни". 24 канал отримав кілька кадрів з репетиції цього, прости господи, "шоу": увага, фото з категорії 18+, дивитися тільки підготовленій аудиторії на власний розсуд.

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Учасники події розігрують нехитру сценку з традиційним набором пропагандистів з РФ: "фашистами", "бЕндерівцями" та ряженими путінськими терористами.

Весь цей паноптикум – витвір хворобливої уяви головного путінського байкера Олександра "Хірурга" Залдостанова, що є одним з учасників окупації Криму. Він колись написав новорічну трешову казку під назвою "Протівостояніє", яка й стала основою для психоделічного “шоу” у Луганську. Звісно, все це "дійство" було щедро проплачено за рахунок російських пенсіонерів.

Це театральне, піротехнічне, акробатичне, каскадерське шоу... Даний захід має певний підхід, погляд на життя очима "нічних вовків" і, безумовно, це патріотично спрямований захід, – представник окупантів рекламує своє “шоу”, але в нього не виходить.

Звісно, все це "дійство" було щедро проплачено коштом російських пенсіонерів.

Скрєпне "дійство" більше схоже на сільську дискотеку / Фото 24 каналу

Нещасні луганчани прийшли на цей треш з дітьми / Фото 24 каналу

Шабаш освячений фейковою цитатою Сталіна та його послідовника Путіна / Фото 24 каналу

"Шоу" пройшло під крижаним дощем – сама природа була проти / Фото 24 каналу

Тут був "руський мир" / Фото 24 каналу

Картка для Гааги / Фото 24 каналу

Знущання над психікою й без того нещасних мешканців окупованого міста триватиме близько двох тижнів.