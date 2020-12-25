Міста України здебільшого відмовляться від масштабних святкувань Нового року та Різдва у зв’язку з пандемією коронавірусу. Проте не відмовляться від встановлення святкових ялинок.

Київ, Львів та Харків не відмовляться від святкувань на Новий рік та Різдво, проте будуть певні обмеження. Про те, як у містах Україні святкуватимуть новорічно-різдвяні свята в умовах пандемії – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Ресторани у новорічну ніч зможуть працювати до ранку

Київ

Офіційне святкування Нового року в Києві стартувало 19 грудня і триватиме до 19 січня.

Ялинка в Києві

Вогні на головній ялинці Києва Софійській площі запалили традиційно на день Святого Миколая. Попри карантин, доступ до ялинки не заборонять. Однак організатори будуть стежити за дотриманням карантинних обмежень.

До речі, головна ялинка Києва потрапила у топ-10 найкрасивіших в Європі.



Ялинка у Києві / Фото Укрінформ

Які будуть обмеження

На святкових ярмарках нанесуть розмітку для дотримання дистанції і контролюватимуть її дотримання. При порушеннях на організаторів накладатимуть покарання.

Крім цього, локації з розвагами, де може бути масове скупчення людей, не працюватимуть. Так, через коронавірус у столиці не буде фуд-кортів, концертів та анімаційних програм. Проте можна буде переглянути арт-інсталяції, придбати сувеніри, напої та снеки.

Святкові локації

У Києві діє новий новорічний маршрут завдовжки 8 кілометрів в обидві сторони: від Арки дружби народів до Контрактової площі.

Ще одна локація розташована на Контрактовій площі. Там 18-метрову новорічну красуню оформлять у стилі "Петриківський розпис".

Біля Офісу Президента облаштували "різдвяне містечко". Тут працює ковзанка, карусель, фотозони, резиденція Святого Миколая та кіоски з глінтвейном та їжею. Ялинка у містечку прикрашена іграшками, які власноруч виготовили діти з особливими потребами.

Крім цього, у столиці можна відвідати святкові містечка біля палацу "Україна", а також на ВДНГ.



Ялинка біля Офісу Президента / Фото ОП

Львів

Новорічно-різдвяні свята у Львові відбудуться без масштабних святкувань. Щоправда, традиційні святкові заходи відбудуться, але з дотриманням карантину. Зокрема, у місті встановили ялинку та облаштували неподалік святковий ярмарок.



Головна ялинка Львова / Фото "Львівський портал"

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Які будуть обмеження

Влада Львова закликала місцеві організації відмовитись від масштабних святкувань.

Натомість головний акцент буде на проведенні менших заходів, невеликих локаціях, які все одно дадуть змогу людям відчути дух Різдва. Йдеться про встановлення різдвяної шопки, дідуха тощо,

– розповів заступник мера з питань розвитку Андрій Москаленко.

Ковзанка на площі Ринок теж працює, щоправда, згідно з карантинними обмеженнями: масковий режим, температурний скринінг, обмежена кількість людей.

Перед різдвом, 6 січня, у Львові буде відкриття Різдвяного Дідуха, а 7 січня відбудеться "Різдво у Шевченківському гаю".

Харків

У Харкові традиційно відкрили святкову ялинку. Однак цьогоріч площі не було традиційного будинку Діда Мороза, ярмарку чи святкового концерту.

Через пандемію у Харкові вирішили відмовитись від гучних святкувань. Щоправда, біля ялинки лунатиме музика, а неподалік люди зможуть випити у фуд-зоні смачний глійнтвейн або скуштувати пироги.

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Одеса

В Одесі організують альтернативні варіанти святкування. Наприклад, люди зможуть помилуватись головною ялинкою міста або покататись на новорічній каруселі та паровозику на Приморському бульварі.

У мерії зауважили, що основна частина заходів відбудеться в форматі онлайн, адже одеські телеканали транслюватимуть концерт та привітання міського голови з новорічними святами.

Крім того, у новорічну ніч в кожному районі Одеси запустять салюти. Також одесити та гості міста зможуть відвідати вистави у театрах та на розважальних майданчиках, але з дотриманням карантину.



Головна ялинка в Одесі / Фото Одеської міської ради

Тернопіль

Через пандемію коронавірусу у Тернополі не буде масштабного святкування. Проте у місті встановили головну ялинку на Театральному майдані. Також люди зможуть розважитись у "Файному зимовому містечку" та придбати різноманітні сувеніри чи ласощі.

Крім цього, поруч з новорічною ялинкою і різдвяною шопкою будуть дитячі атракціони та ковзанка просто неба.

Хмельницький

У центрі Хмельницького засвітили новорічну ялинку та дали старт роботі Різдвяного ярмарку. У владі до останнього тримали інтригу та не оголошували ні дату, ні час відкриття новорічно-різдвяного містечка у центрі Хмельницького. Святкового концерту також не влаштовували. Усе задля того, щоб уникнути великого скупчення людей.

На майданчику біля кінотеатру імені Шевченка розмістили декілька фотозон – як з минулого року, так і нових.

Яка ялинка у Хмельницькому

Ялинку встановлювали в "економному режимі" – силами працівників комунального підприємства "Міськсвітло", аби не витрачати зайві гроші з бюджету на оплату роботи підрядника. Не оновлювали ні святкову ілюмінацію на Проскурівській (використали торішню), ні фотозону-тунель. Щоправда, у фотозоні замінили останню цифру року на "1".



Головна ялинка Хмельницького

Різдвяні будиночки на ярмарку у Хмельницькому встановили з урахуванням вимог карантину – так, аби між ними було достатньо місця і не утворювалися скупчення людей.

Полтава

У Полтаві відмовилися від традиційних святкувань Нового року з огляду на ситуацію з коронавірусом. Однак головну ялинку міста відкрили.

Які будуть обмеження

Щодо святкування Нового року, то в місті відмовились від ярмарків, від святкувань у дитсадках, школах.

Але потрібно залишити новорічну ялинку, щоб люди могли хоч якось порадіти. Ми не плануємо проводити гучних святкувань. Щобільше, думаю зробити відкриття головної ялинки таким, щоб не створювати ажіотаж. Наприклад, відкрити її вночі або пізно ввечері,

– розповів секретар міськради Хмельницького.

Вінниця

Міська влада Вінниці вирішила не встановлювати головну ялинку в місті, а всі святкування перевести в онлайн-формат. Так вирішили через дискусію, яка розпочалась серед містян щодо доцільності встановлення ялинки.

"Навіть є декілька петицій з цього приводу. Одні мешканці громади вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з COVID-19. Інші – навпаки за збереження цієї традиції, щоб у цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій", – написав у соцмережах міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Проте магістральні вулиці Вінниці все ж прикрасять ілюмінацією, а на Майдані Незалежності встановлять вертеп.

Чернігів

У Чернігові вже встановили новорічну ялинку. Влада широко не анонсувала захід, аби не було масового скупчення людей. При цьому 18-метрова ялинка буде майже єдиним атрибутом новорічних свят у Чернігові. Місто відмовилося від великого святкування.



Головна ялинка Чернігова

Проте гірляндами прикрасять сквер імені Богдана Хмельницького, центральну алею та фонтани, на яких встановлюють святкову ілюмінацію. У планах також – прикрасити сквер на Масанах і дерева на вулиці Шевченка.

Які будуть обмеження

Однозначно не буде великих концертів та сцени, атракціонів, буде лише ялинка і мінімальна кількість фотозон, які вже звикли бачити в місті.

Фуд-корту на центральній площі також не буде. Ковзанку, яку кілька років поспіль встановлювали на Красній площі, вирішили розташувати у Центральному парку культури та відпочинку. А на Красній площі буде музичний фон.

При цьому з дотриманням карантинних вимог працюватиме традиційна Резиденція Дідуся.

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Івано-Франківськ

Ялинку в Івано-Франківську відкрили 4 грудня на Вічевому майдані. Цього ж дня дали старт і новорічно-різдвяному ярмарку.



Головна ялинка Івано-Франківська / Фото пресслужби міської ради

Міська влада наголошує, що святкові заходи мають відбуватися із дотриманням карантинних обмежень.

Зокрема, заборонена робота закладів громадського харчування із організацією дозвілля.

Торгові місця мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками.

В разі встановлення столів необхідно забезпечити соціальну дистанцію.

Видачу замовлень здійснювати в одноразовому посуді.

Обов’язковий температурний скринінг працівників.

Ще одна умова – санітарна обробка робочих місць.

Зверніть увагу! В Україні з 8 по 24 січня запровадять локдаун. У цей період діятимуть жорсткі обмеження.



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу

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