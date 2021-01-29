Мережа рясніє некоректними заголовками щодо відміни правопису.

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ОАСК скасував нову редакцію правопису? Правопис, встановлений Кабміном кілька років тому, ще не відмінили. Адже рішення суду ще не набрало законної сили (простими словами – рішення ще не виконується). Читайте також Уряд має залізобетонно довести свою чітку позицію, – Кремінь про скасування нового правопису

За законом є ще 30 днів на оскарження. От якщо Кабмін не оскаржить, тоді вже можна буде писати і говорити, що нововведений правопис скасували.

Оскаржувались, як я розумію, не самі правила, а законність прийняття правил правопису Кабміном. Тепер по суті самих правил.

Я не скажу нічого за слово "етер", але щодо фемінітивів – не секрет, що певні громадські організації отримали немалі західні гроші за цей проєкт.

Річ не в тому, що Захід дуже хвилюється як ми там говоримо – посол чи посолка, адже в більшості їхніх мов все простіше і фемінітиви неможливі як такі. Просто наші громадяни їх переконали, що фемінітив дозволяє жінкам відчувати себе впевненіше, що це дасть поштовх до розвитку, самостійності, знизить насильство тощо. І під ці високі цілі отримали гроші.

Я не буду сперечатись з цими гіпотезами, бо вони висловлювались в умовах відсутності практики – може так, а може і ні.

Але зараз вже є практика вживання фемінітивів, тож можна провести справжнє наукове дослідженя і з'ясувати чи дійсно фемінітиви вплинули на суспільні процеси і на самих жінок. Україна має унікальний досвід, щоб вивчити це питання з точки зору доказової науки і зрозуміти – вірною була гіпотеза чи ми стали полігоном для чиїхось експериментів та заробітку?