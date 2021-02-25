Міністерство юстиції зареєструвало новий "Медіахолдиг "Новини", який пов'язують із нардепом Віктором Медведчуком. Однак за ліцензією до Нацради ще не звертались.

Так, у Мін'юсті 18 лютого зареєстрували медіахолдинг. Про це заявили у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

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Що каже Нацрада

У Нацраді зауважили, що "Медіахолдинг "Новини" може звернутись до Нацради із заявою про ліцензію на мовлення. Однак ця заява повинна відповідати вимогам українського законодавства про телебачення та радіомовлення.

Якщо документи цьому не відповідатимуть, Нацрада може відмовити у ліцензії.

Що цьому передувало

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що медведчуківські канали "112 Україна", ZIK та NewsOne, що називали себе "Медіахолдингом "Новини", створили ТОВ з такою ж назвою. Його зареєстрували за 2 тижні після блокування каналів.