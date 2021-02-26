Новий канал Медведчука вже почали блокувати провайдери

Джерело:24 канал
Українські провайдери почали блокувати телеканал "Перший незалежний", створений працівниками "112 Україна", ZIK та NewsOne. Це сталося незадовго після того, як він почав своє мовлення.
Телеканал вже відключили від мовлення на супутнику та наразі відключають у кабельних мережах. Про це в ефірі нового медіа розповіли його працівники.
До теми В ефірі Лукаш і Добкін: в Україні почав мовити новий медведчуківський канал
"Телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори отримали вимогу від СБУ не надавати ніяких послуг телеканалу, попри чинні угоди", – заявили в ефірі "Першого незалежного".
► Його створили на базі львівського регіонального каналу "Перший незалежний", який напередодні викупило ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру.
► Вищезгадану ТОВку зареєстрували 18 лютого, буквально за 2 тижні після блокування ZIK, NewsOne та "112 Україна". Її акціонерами є 100 людей, пов'язаних з цими медіа.
► Раніше "Перший незалежний" перебував у власності ТОВ "Тайм медіа", керівником якого є Роман Любицький. Інформацію про продаж він не підтвердив, але водночас не спростував.