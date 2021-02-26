Новий канал Медведчука вже почали блокувати провайдери

Українські провайдери почали блокувати телеканал "Перший незалежний", створений працівниками "112 Україна", ZIK та NewsOne. Це сталося незадовго після того, як він почав своє мовлення.

Телеканал вже відключили від мовлення на супутнику та наразі відключають у кабельних мережах. Про це в ефірі нового медіа розповіли його працівники.

До теми В ефірі Лукаш і Добкін: в Україні почав мовити новий медведчуківський канал

Які провайдери вже блокують "Перший незалежний":

Oll.tv;

Lanet.

"Телекомунікаційні та кабельні провайдери, а також супутникові оператори отримали вимогу від СБУ не надавати ніяких послуг телеканалу, попри чинні угоди", – заявили в ефірі "Першого незалежного".

Що в РНБО кажуть про мовлення нового каналу

Раніше під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував старт мовлення "Першого незалежного".

Він підкреслив, що будь-який канал неодмінно потраплятиме під санкції, якщо порушить законодавство України.

Водночас, за його словами, питання "Першого незалежного" 26 лютого РНБО не розглядало. Мовляв, відомство працює лише з фактами.

"Щодо супутників – це господарські справи людей, які цим займаються. Ми до цього не маємо відношення", – пояснив Данілов.

Коротко про новий медведчуківський канал

► Його створили на базі львівського регіонального каналу "Перший незалежний", який напередодні викупило ТОВ "Медіахолдинг "Новини". Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру.

► Вищезгадану ТОВку зареєстрували 18 лютого, буквально за 2 тижні після блокування ZIK, NewsOne та "112 Україна". Її акціонерами є 100 людей, пов'язаних з цими медіа.

► Раніше "Перший незалежний" перебував у власності ТОВ "Тайм медіа", керівником якого є Роман Любицький. Інформацію про продаж він не підтвердив, але водночас не спростував.