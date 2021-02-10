Новий тур санкцій: у Нацраді прокоментували "плани" ZIK, NewsOne і 112 створити новий канал

За його словами, у Нацраді не відкидають, що такий канал створять – це цілком можливо. Він пояснив, що наше законодавство досить ліберальне, тож у регулятора є дуже мало можливостей відмовити у заснуванні нового супутникового каналу.

Коли ми говоримо про те, що законодавство застаріле і ми хотіли б мати новий закон про медіа, то передбачали саме цю ситуацію,

– зазначив Коваль.

Однак, якщо усі документи будуть ідеально зібрані – це не дасть можливості зупинити розвиток цих подій. Але оскільки це буде нова ліцензія, то попередні санкції автоматично не матимуть чинності.

Нові санкціїї

"Тоді для нас почнеться новий тур накопичення порушень. А ці канали порушують щодня, тож якщо поставити собі за мету, то за півтора місяця можна знову накопичити санкції й звернутися до суду про ануляцію ліцензії", – пояснив заступник голови Нацради.

Він також наголосив, на каналах розуміють, що санкції, які набрали чинності і після рішення РНБО указу президента, стосуються будь-якої діяльності цих компаній, а не тільки мовлення. Тож, як сказав експерт, "вийти з цього глухого кута, у який вони самі себе загнали – буде складно".

Скільки часу піде на створення

► Заступник голови Нацради переконав, що є досить часу, поки надійде весь комплект документів.

► Після цього у регулятора є час на вивчення інформації та можливі запити щодо уточнень.

► І лише потім готують проєкти рішення для дозасідання та розглядають цю заявку.

Він прогнозує, що це все може зайняти від 60 до 90 днів. Втім, навіть якщо такий канал і відкриють, то він і надалі продовжуватиме свою пропагандистську політику та антиукраїнську риторику.



Санкції проти Козака та блокування ЗМІ: найважливіше / Інфографіка 24 каналу