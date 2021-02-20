Новий формат політики президента, – у Зеленського прокоментували санкції проти Медведчука

Джерело:Інтерфакс-Україна
Санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко є наслідком особистої жорсткої позиції Володимира Зеленського. Президент проявив новий формат своєї політики.
Зеленський переконаний: не можна лицемірити і називати це політикою. Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Санкції щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб – це насамперед жорстка особиста політика Зеленського.
Я б навіть сказав, що це вже цілком конкретні прояви нового формату політики президента. Політики жорсткої, безкомпромісної,
– наголосив Подоляк.
Політик також зауважив, що Зеленський "не бачить сенсу йти на будь-які компроміси та домовленості як це нескінченно робив його попередник, саджаючи за ігровий стіл того ж Медведчука".