Новий формат політики президента, – у Зеленського прокоментували санкції проти Медведчука

20 лютого 2021 , 12:48
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко є наслідком особистої жорсткої позиції Володимира Зеленського. Президент проявив новий формат своєї політики.

Зеленський переконаний: не можна лицемірити і називати це політикою. Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Санкції щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб – це насамперед жорстка особиста політика Зеленського.

Я б навіть сказав, що це вже цілком конкретні прояви нового формату політики президента. Політики жорсткої, безкомпромісної,
– наголосив Подоляк.

Політик також зауважив, що Зеленський "не бачить сенсу йти на будь-які компроміси та домовленості як це нескінченно робив його попередник, саджаючи за ігровий стіл того ж Медведчука".

Що ще сказав радник глави ОП

  • Не можна грати у чужій команді і претендувати на право формувати правила чи визначати цінності.
  • Не можна використовувати кримінальні схеми, бавитися у "тероризм" та ламати країну.
  • Нікому більше не вдасться руйнувати Україну, прикриваючись турботою за добробут українського народу.
  • Президент хоче досягнути консенсусного рішення щодо нових еліт. Не можна впливати на громадськість, працюючи у тіньових формах.
  • Україні потрібна відповідальність та чесність.
  • Попереду довга дорога, яка, без сумніву, спровокує безліч конфліктів та невдоволення з боку традиційних політичних кланів. Однак Україна мусить її пройти.
  • Зеленський переконаний, що країна не може дозволити собі вічно заплющені очі. Терміну давності чи інших юридичних хитростей для "формату Медведчука" не буде.

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