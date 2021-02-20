Санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко є наслідком особистої жорсткої позиції Володимира Зеленського. Президент проявив новий формат своєї політики.

Зеленський переконаний: не можна лицемірити і називати це політикою. Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Санкції щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб – це насамперед жорстка особиста політика Зеленського.

Я б навіть сказав, що це вже цілком конкретні прояви нового формату політики президента. Політики жорсткої, безкомпромісної,

– наголосив Подоляк.

Політик також зауважив, що Зеленський "не бачить сенсу йти на будь-які компроміси та домовленості як це нескінченно робив його попередник, саджаючи за ігровий стіл того ж Медведчука".

Що ще сказав радник глави ОП

Не можна грати у чужій команді і претендувати на право формувати правила чи визначати цінності.

Не можна використовувати кримінальні схеми, бавитися у "тероризм" та ламати країну.

Нікому більше не вдасться руйнувати Україну, прикриваючись турботою за добробут українського народу.

Президент хоче досягнути консенсусного рішення щодо нових еліт. Не можна впливати на громадськість, працюючи у тіньових формах.

Україні потрібна відповідальність та чесність.

Попереду довга дорога, яка, без сумніву, спровокує безліч конфліктів та невдоволення з боку традиційних політичних кланів. Однак Україна мусить її пройти.

Зеленський переконаний, що країна не може дозволити собі вічно заплющені очі. Терміну давності чи інших юридичних хитростей для "формату Медведчука" не буде.

Санкції проти Медведчука: що відомо