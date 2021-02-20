Новий формат політики президента, – у Зеленського прокоментували санкції проти Медведчука
Санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко є наслідком особистої жорсткої позиції Володимира Зеленського. Президент проявив новий формат своєї політики.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Зеленський переконаний: не можна лицемірити і називати це політикою. Таку заяву зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Санкції щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб – це насамперед жорстка особиста політика Зеленського.
Я б навіть сказав, що це вже цілком конкретні прояви нового формату політики президента. Політики жорсткої, безкомпромісної,
– наголосив Подоляк.
Політик також зауважив, що Зеленський "не бачить сенсу йти на будь-які компроміси та домовленості як це нескінченно робив його попередник, саджаючи за ігровий стіл того ж Медведчука".
Що ще сказав радник глави ОП
- Не можна грати у чужій команді і претендувати на право формувати правила чи визначати цінності.
- Не можна використовувати кримінальні схеми, бавитися у "тероризм" та ламати країну.
- Нікому більше не вдасться руйнувати Україну, прикриваючись турботою за добробут українського народу.
- Президент хоче досягнути консенсусного рішення щодо нових еліт. Не можна впливати на громадськість, працюючи у тіньових формах.
- Україні потрібна відповідальність та чесність.
- Попереду довга дорога, яка, без сумніву, спровокує безліч конфліктів та невдоволення з боку традиційних політичних кланів. Однак Україна мусить її пройти.
- Зеленський переконаний, що країна не може дозволити собі вічно заплющені очі. Терміну давності чи інших юридичних хитростей для "формату Медведчука" не буде.
Санкції проти Медведчука: що відомо
- 19 лютого 2021 року Ради національної безпеки та оборони ввела санкції проти Медведчука, Марченко та ще 6 громадян Росії.
- Термін санкцій – 3 роки. Вони набудуть чинності, коли указ підпише Володимир Зеленський.
- Загалом під санкції підпадають 19 юридичних і 8 фізичних осіб.
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