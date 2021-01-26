Новий Держсекретар США має українське походження – Голос Америки

Нового Держсекретаря США Ентоні Блінкіна пов'язує з Україною не лише тривалий досвід роботи в дипломатії, а й родинне коріння. Він часто згадував, що його родичі іммігрували до США з території України – родичі Блінкіна жили в Києві.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Під час слухання в Комітеті із закордонних справ Сенату Ентоні Блінкін виступив за надання Україні військової допомоги та сприяння у боротьбі з корупцією.

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Призначення нового Держсекретаря США

Сенат США 26 січня затвердив Ентоні Блінкена на посаді Державного Секретаря США. Напередодні кандидатуру Блінкіна голосуванням 15 проти 3 підтримав Комітет Сенату із закордонних справ, продемонструвавши йому потужну двопартійну підтримку.

Домовленість Байдена та Меркель

Джо Байден та Ангела Меркель домовились узгоджувати стратегічні пріоритети щодо України. Президент США наголосив на можливості відновлення активної роботи міжнародних альянсів, зокрема НАТО та ЄС. Меркель стала третім європейським лідером, з яким Байден провів переговори у якості президента США.

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