Компанія Rezvani з Америки оголосила про випуск 6-колісного пікапа, який отримав назву Hercules. Його створили на базі моделі Jeep Gladiator.

Пікап матиме на вибір один з 4 моторів. Про це повідомляється в програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Найпростіший видаватиме 264 сил, а топовий буде вшестеро потужнішим. Захмарну тягу розвиватиме двигун, запозичений у навіженого купе Dodge Challenger SRT Demon. Це 6,2-літровий V8 форсований до 1318 кінських сил.



Пікап Rezvani Hercules / Фото Rezvani Motors

Шестиколісний пікап буде пропонуватись у двох версіях – звичайний та Military Edition. Остання передбачає кевларовий кузов, захист бензобака, днища і куленепробивне скло, а також систему нічного бачення, генератор димової завіси, комплект протигазів, безпрокольні шини та електрообладнання, здатне витримати вистріл з електромагнітної гармати.



Пікап матиме на вибір один з 4 моторів / Фото Rezvani Motors

Ціни на пікап так само вражають. Навіть найпростіша версія Hercules 6×6 заважить майже на 225 тисяч доларів, а за топове виконання Military Edition без додаткових опцій доведеться віддати на 100 тисяч доларів більше.



Салон пікапу Rezvani Hercules / Фото Rezvani Motors

Найпотужніший пікап Rezvani Hercules в світі: дивіться відео

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Gymkhana повернулася, але цього разу не з Кеном Блоком та Фордом, а з Тревісом Пастраною та Subaru. Відомий мотокросмен та ралліст за кермом WRX STI потужністю 862 сили знявся в справжньому екшені в американському Мериленді.

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