У Харкові відбувся похорон мера міста Геннадія Кернеса. Комітет Ради висловив недовіру міністру оборони Андрію Тарану. Бойовики повернули з полону українського військовослужбовця. В американському Балтиморі пролунав вибух. Такими були головні новини 23 грудня.

Важливо Прощання та похорон Кернеса у Харкові: як усе відбувалося – фото, відео

Похорон Кернеса

У Харкові поховали міського голову Геннадія Кернеса. Мера почали відспівувати ще о 7:00 у Благовіщенському соборі. Потім з ним прощалися в оперному театрі. Поховали Кернеса на Почесній алеї кладовища №2.

Похорон трішки затягнувся через великий наплив людей – прийшли приблизно кілька тисяч. До речі, центр Харкова вдень перекрили, а маршрути громадського транспорту – змінили.

На похороні була присутня дружина мера Оксана Гайсинська та близький друг Кернеса бізнесмен Павло Фукс. Також попрощатись з Кернесом приїхали мер Києва Віталій Кличко, нардеп Вадим Новінський, колишні парламентарі Михайло та Дмитро Добкіни, Євгеній Мураєв та очільник Одеси Геннадій Труханов.

Місце поховання Кернеса засипали вінками.

Смерть Кернеса: що відомо

Кернес помер 17 грудня у Берліні, в клініці "Шаріте".

Політик перебував на лікуванні у Німеччині з вересня через ускладнення коронавірусу.

Попри оптимістичні прогнози восени, у грудні стан Кернеса значно погіршився. У нього повністю відмовили обидві нирки.

До слова, борт з тілом мера доставили у Харків ввечері 22 грудня.

Кернеса поховали, дивіться відео:

Похорон Кернеса / Фото 24 каналу: Дивіться відео, як харків'яни прощались з Кернесом: До теми Похорон Кернеса: біля кладовища запустили салют – відео Недовіра до Тарана Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки висловив недовіру чинному міністру оборони Андрію Тарану. Листа щодо цього вже надіслали до президента Володимира Зеленського, адже саме він як головнокомандувач вносить подання очільника Міноборони. Чому нардепи вимагають відставки Тарана Депутати від "Голосу" вимагають звільнення Тарана. Нардепи стверджують, що міністр не впорався зі своїми обов'язками під час війни. У політсилі наголосили, що Таран несе відповідальність за: зрив низки оборонних контрактів;

ймовірний зрив державного оборонного замовлення 2021 рік;

неналежне виконання контрактів у рамках ДОЗ;

згортання реформ у Збройних силах України. Реакція Тарана Міністр відреагував на інформацію про можливу відставку. Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки що – фальцет,

– заявив Таран. Хто такий Андрій Таран? Таран служив у центральному апараті Міноборони з 1992 року, а потім перейшов до управління розвідки. У 2015 році чоловіка призначили першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. У 2016 році Тарана звільнили в запас. На посаду міністра оборони Тарана призначили у березні 2020 року. Таран служив у центральному апараті Міноборони з 1992 року, а потім перейшов до управління розвідки. У 2015 році чоловіка призначили першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. У 2016 році Тарана звільнили в запас. На посаду міністра оборони Тарана призначили у березні 2020 року. Детальніше Міністром оборони став Андрій Таран: що про нього відомо Бойовики повернули Україні захопленого захисника Проросійські бойовики повернули з полону українського військовослужбовця Олександра Пупка. Поки невідомо, у якому стані воїн. Наразі з'ясовують обставини, за яких Пупко потрапив до окупантів. До речі, у бригаді, де служить військовий, зауважили, що чоловіка тримали у так званій "міліції" бойовиків. Що цьому передувало Бойовики 17 грудня стверджували, що взяли в полон військового та допитали його. Крім того, окупанти опублікували фото Пупка.

Згодом зникнення захисника підтвердили й в ООС.

Проте вже 23 грудня чоловіка повернули на підконтрольну територію України. Зверніть увагу! Відомо, що Пупко є молодшим сержантом. У 14-й бригаді він обіймає посаду командира відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону. Читайте також Український військовий Шумков повертається з російського полону Вибух у США У Балтиморі в США прогримів вибух на 16 поверсі офісу. Травмувались щонайменше 10 людей. Їх стан – важкий. Під час вибуху 2 людей застрягли на будівельних риштуваннях. На щастя, їх вдалось врятувати. Загалом врятували 21 працівника. Через пандемію на прийдешні свята офіс був майже пустим. Яка причина вибуху За попередньою інформацією, вибух міг статись через ремонт у системі опалення. До речі, вибух частково зруйнував дах будівлі. До теми У США у Балтиморі прогримів вибух: постраждалі у критичному стані – відео

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