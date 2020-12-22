Невідомі пограбували будинок мера Броварів Ігоря Сапожка, а також побили самого чиновника. Іран передав Україні остаточний звіт щодо катастрофи МАУ. Командира військової частини у Чугуєві арештували через авіакатастрофу Ан-26. Протести у Вірменії поновилися, протестувальники в Єревані заблокували адмінбудівлі. Такими були головні новини 22 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Напад на мера Броварів

У ніч проти 22 грудня невідомі пограбували будинок мера Броварів Ігоря Сапожка. Сталося це у селі Гнідин Бориспільського району.

Важливо У Рівному застрелили відомого бізнесмена, поліціянти затримали підозрюваного: відео

Що відомо про інцидент

За інформацією правоохоронців, група невідомих людей увірвалася в будинок мера Броварів і забрала майно. Крім того, невідомі побили самого чиновника. У поліції стверджують, що невідомі зв'язали мера, його дружину та дитину. Погрожуючи зброєю вони забрали 10 тисяч доларів та ювелірні вироби.

Хто такий Ігор Сапожко

Упродовж 2008 – 2010 років Сапожко виконував обов'язки мера Броварів.

З 2010 року він працював мером міста.

Вперше на посаду мера Броварів Сапожко висувався від "Партії регіонів".

Згідно з інформацією у декларації, чиновник володіє 4 земельними ділянками та будинком у Гнідині. Також у його власності перебуває земельна ділянка у селі Леонівка Кагарлицького району Київської області та квартирою у столиці.



Напад на мера Броварів / Фото Нацполіції

Звіт Ірану щодо катастрофи МАУ

Організація цивільної авіації Ірану назвала остаточні причини падіння пасажирського літака МАУ над Тегераном. Відповідний звіт передали Україні.

Актуально Збиття літака МАУ в Ірані: Канада оприлюднила звіт про катастрофу

У звіті вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку. Зауважимо, Канада не вірить у версію про людську помилку. Країна висловила підтримку українській стороні та закликала Іран відшкодувати збитки та виплатити матеріальну допомогу родичам загиблих.

Які версії збиття українського літака існували

У попередньому звіті Ірану мовилося, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу ж спростував це і наголосив, що літак був справним.

Президент МАУ Євгеній Дихне одразу ж спростував це і наголосив, що У РНБО заявили про 7 версій авіакатастрофи в Ірані, 3 з яких є закритими. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Командира військової частини у Чугуєві арештували

Печерський суд Києва взяв під варту командира військової частини А-4104 у Чугуєві В'ячеслава Глазунова. Його підозрюють у недбальстві, порушенні підготовки й правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26. За даними слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів, яка передбачала навчальні польоти із зупинками для технічного обстеження.

Командир дозволив проведення так званих конвеєрних польотів – коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а виконує наступний. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна в повітрі й не зміг оперативно владнати проблему,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, на літак допустили 18 штурманів замість 10. А це збільшило загальну кількість військовослужбовців. До речі, прокурори стверджують, що на борту було лише 10 парашутів та 10 кисневих масок. Це теж вказує на те, що кількість людей була перевищена.

Також слідчі наголошують на тому, що командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічні польоти. Через це його не мали допускати на борт. Також у Кишені були проблеми з посадкою літака, які керівництво мало б врахувати.

Позиція затриманого Глазунова

Він наголосив, що вага на борту літака не була перевищена, а рішення щодо допуску Кишені ухвалив не він. Також Глазунов пояснив, що у день катастрофи він не був командиром цієї зміни, тому не міг контролювати польоти.

З 15:30 до 18:00 я був уже у своєму робочому кабінеті, працював з документами. Спостереження виконувала інша людина. Мене звинувачують у тому, що я давав команду на конвеєр? Я не давав команду на конвеєр. Її дає командир польотів,

– сказав Глазунов.

Зауважимо, адвокат підозрюваного Сергій Рогозін просив не задовольняти клопотання прокуратури про взяття Глазунова під варту. Він запевняв, що його підзахисний не планує переховуватися.

Зверніть увагу! Раніше підозру у справі Ан-26 оголосили командувачу Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Дроздову. Детальніше про трагедію – читайте тут.



Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу

Загострення протестів у Єревані

У столиці Вірменії Єревані мітингувальники заблокували адміністративні будівлі та розгорнули біля них намети. Протестувальники збираються там ночувати, щоб зранку продовжити протестувати. Демонстрантів не лякає навіть холодна погода.

Що цьому передувало

Активні протести у Єревані поновились 22 грудня. Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк.

Опозиція оголосила Мітингувальники так само вимагають відставки уряду прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Протестувальники запевняють, що влаштовуватимуть такі акції щодня, поки Пашиняна не піде у відставку.

Додамо, що протести у Вірменії почались ще 9 листопада. Саме тоді Вірменія, Азербайджан та Росія уклали угоду про мир у Нагірному Карабасі. Вірмени сприйняли це як капітуляцію.

До теми У Єревані вшанували загиблих у Карабасі: жалобна хода ледь не переросла в сутички – відео

Пожежа на складі у Києві

У Києві у складському приміщенні виникла потужна пожежа. В одному з приміщень були кисневі балони. На щастя, пожежники не допустили вибуху і вчасно винесли їх з приміщення.

Однак вогонь встиг охопити 200 квадратних метрів і на одному з приміщень навіть обвалився дах. Водночас рятувальники заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 людей особового складу підрозділів ДСНС України.

Пожежа у Києві / Фото ДСНС