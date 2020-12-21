Новий штам коронавірусу зафіксували в Україні. Борт із тілом Геннадія Кернеса прибув до Харкова. Заступник голови ОП Олег Татаров прийшов на допит у НАБУ. Бойовики поранили 2 українських військових, ще одного – взяли у полон. У Києві та Львові вимагали відставки Сергія Шкарлета. Уряд призначив виконувача обов'язків міністра енергетики та голову ДФС. Такими були головні новини 21 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Мутований коронавірус вже в Україні

Український лікар-інфекціоніст заявив, що новий штам коронавірусу вже в Україні. На Закарпатті зареєстрували випадки інфікування N501Y (назва нового штаму коронавірусу).

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За словами лікаря, один з його пацієнтів вже перехворів на новий штам. Цей чоловік – заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад, ймовірно, звідти й привіз мутацію.

Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу,

– зазначив він.

Лікар також додав, що вірус мутуватиме дуже активно.

Що відомо про новий штам коронавірусу

На початку грудня Велика Британія повідомила про новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни.

Мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною, ніж SARS-CoV-2.

Новим штамом вже інфікувалися люди у Британії, Італії, Данії, Нідерландах та Австралії, а низка країн припинила авіасполучення з Великою Британією.

Наразі невідомо, чи справді мутація становить небезпеку людству.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Борт з тілом Кернеса у Харкові

До Харкова 21 грудня, о 19:30 прибув борт з тілом Геннадія Кернеса. Політик помер у німецькій клініці "Шаріте" 17 грудня.

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Похорон Кернеса відбудеться 23 грудня. Міського голову Харкова поховають на Почесній алеї у Харкові.

Борт з тілом Геннадія Кернеса прибув у Харків: дивіться відео

Що відомо про смерть Кернеса

Ще у вересні у Кернеса діагностували коронавірус. Політика привезли на лікування до Німеччини.

Тривалий час про самопочуття мера Харкова не було жодних новин. Декілька разів у ЗМІ поширювали чутки про те, що мер Харкова начебто вже помер. Однак в оточенні політика їх спростовували.

11 грудня стан політика різко погіршився. У Кернеса відмовили нирки.

Друг Кернеса бізнесмен Павло Фукс розповів: в останні дні Кернеса лікарі казали, що врятувати політика може лише диво.

Дивіться відео 24 каналу з аеропорту Харкова:

Татаров прийшов у НАБУ

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров прийшов у НАБУ за повісткою про виклик. Політика підозрюють у причетності до незаконної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Однак сам Татаров запевнив, що прийшов у бюро з власної ініціативи.

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У НАБУ немає жодного прямого або непрямого доказу. На мій погляд, все це є домислами, які НАБУ "обміняло" на свободу одного з підозрюваних. Надавши цю свободу в обмін на обмову іншої людини,

– наголосив Татаров.

У фальсифікації справи він звинуватив керівника НАБУ Артема Ситника. Крім того, Татаров заявив, що доведе свою невинуватість правовими методами.

Згодом "Українська правда" з посиланням на слова радника глави ОП Михайла Подоляка повідомила, що Татаров 21 грудня написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків. Зробив він це через істотний суспільний резонанс і для уникнення будь-яких маніпулятивних трактувань,

У чому підозрюють Татарова

У причетності до справи щодо розкрадання квартир Національної гвардії. Збитки державі у цьому провадженні становлять 81 мільйон гривень.

Фігурант справи забудовник Максим Микитась заявив, що саме Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.

18 грудня НАБУ повідомило Татарову підозру у причетності до корупції.

Тоді ж в Офіс Президента прийшли фахівці бюро. Однак їх не пустили, мовляв, це виходило за межі законних процедур.

Татаров вважає, що підозра від НАБУ пов'язана з тим, що Ситник "зводить особисті рахунки".

Постраждалі на Донбасі

Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Вони влаштували обстріл українських військових під Горлівкою. Внаслідок цього отримали поранення 2 українських воїнів.

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Обстріл трапився о 8 годині ранку 21 грудня. Пораненим військовим негайно надали необхідну медичну допомогу. Їхній стан стабільний.

Українська сторона в спільному центрі контролю залучила координаційний механізм. "Режим тиші" негайно поновили, висунули вимогу щодо припинення вогню та направили ноту до СММ ОБСЄ.

У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що ворог застосував автоматичний станковий гранатомет і стрілецьку зброю. Воїни отримали осколкові поранення, але їхній стан задовільний.

Горлівка Донецької області: карта

Зверніть увагу! Військовий ЗСУ потрапив у полон російських окупаційних військ на Донбасі. Відсутність бійця виявили ще 17 грудня. Бойовики заявляють, що затримали воїна у стані сп'яніння. Окупанти стверджують, що це Олександр Пупко, він служить в 14-ій окремій механізованій бригаді.

У Києві і Львові вимагали відставки Шкарлета

В українських містах 21 грудня відбувся мітинг проти Сергія Шкарлета. Люди вимагали відставки новопризначеного міністра освіти і науки.

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Київ

Акція під Офісом Президента відбувається під гаслом "Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту!".

Протест перемістили з дворика Офісу Президента до входу з вулиці Банкової, 9. У дворику зараз різдвяний ярмарок, тому там може перебувати лише до 300 людей, окрім цього там багато дітей.

Акція протесту проти Сергія Шкарлета: фото 24 каналу, Андрія Костюка, Олега Климчука, Тетяни Крохмаля

Активісти принесли зі собою плакати з оригінальними гаслами та запалили фаєри.



Під ОП запалили фаєри / Фото 24 каналу, Олега Климчука

Протест проти призначення Сергія Шкарлета: дивіться пряму трансляцію

Львів

У Львові під обласною радою також організували протест проти призначення Шкарлета. Студенти принесли зі собою плакати з вимогами звільнити міністра. На акції зібрались приблизно 50 людей.



Протест проти Сергія Шкарлета у Львові / Фото 24 каналу, Ростислава Радиша

Більше про призначення Шкарлета та сприйняття цього українським суспільством читайте за посиланням.

Призначення Кабміну

Уряд призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики.

Водночас, згідно з рішенням Кабміну, він виконуватиме обов'язки очільника відомства. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання ввечері 21 грудня.

Крім того, розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов'язків міністра енергетики на Юрія Бойка уряд визнав таким, що втратило чинність. Також Кабмін ухвалив рішення звільнити з посади першого заступника міністра енергетики Ольгу Буславець. Причина – подана нею заява.

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Вадима Мельника призначили головою Державної фіскальної служби.

Раніше він очолював Головне слідче управління фінансових розслідувань. Має звання полковника податкової міліції.

Важливо! Також 21 грудня за власним бажанням звільнилася заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів. Цю посаду вона обіймала майже півтора року. Ковалів заявила, що задоволена своєю участю у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі.