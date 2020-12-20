Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю The New York Times. У Білорусі провели Марш народного трибуналу. Європа зупиняє сполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу. На Дніпропетровщині на ходу спалахнув автобус з пасажирами. Такими були головні новини 20 грудня.

Інтерв'ю президента Зеленського

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Наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американськими журналістами з The New York Times. Глава держави відповів на багато запитань, зокрема, й щодо війни на Донбасі та взаємин з новим очільником Білого дому Джозефом Байденом.

Про війну на Донбасі

Зеленський запевнив, що Україна не змінюватиме свій зовнішньополітичний курс на вимогу Москви. Проте глава держави не виключив, що офіційний Київ може піти на компроміси задля вирішення ситуації на Донбасі.

Компроміси для надання Донбасу більших преференцій можливі. Нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію,

– наголосив Володимир Зеленський.

Наразі, на думку президента, зарано говорити про завершення війни на Донбасі. Адже регіон потребує значної реінтеграції.

Про відносини зі США

Президент вважає, що співпраця з Вашингтон особливо важлива для України, адже США підтримують Україну, зокрема, у питаннях санкцій.

Моя позиція є зрозумілою та прямою: ми, звичайно ж, хочемо бути незалежною, сильною країною. Звичайно ж, ми хочемо бачити себе в межах Європейської спільноти, всередині ЄС,

– заявив Зеленський.



Зеленський розповів про відносини зі США / Фото NYT

Про COVID-19

Зеленський заявив, що Україна не входить до списку держав, які першими отримають вакцини від коронавірусу. Втім, він переконаний: США й Велика Британія могли б на це повпливати. Глава держави наголосив: російської вакцини українці точно купувати не будуть.

Ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект,

– заявив Володимир Зеленський.

Цікаво! Президент наголосив, що будівництво доріг важливе під час пандемії, адже таким чином швидкі можуть швидше діставатись до хворих.

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Коронавірусна загроза з Британії

У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу – більш агресивний, ніж попередній. Як повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, мутований COVID-19 на 70% заразніший. Цей штам виявили в Об'єднаному Королівстві ще у вересні, проте значного розголосу це не набуло.

Через загрозу нового спалаху низка країн ухвалила рішення припинити сполучення з Об'єднаним Королівством.

Які країни вже ухвалили рішення про припинення сполучення з Британією:

Нідерланди;

Бельгія;

Австрія;

Італія;

Німеччина;

Франція;

Ізраїль;

Литва;

Латвія;

Болгарія;

Ірландія;

Греція та Чехія – посилили карантин для британців.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, Євросоюз закриє кордони з Великою Британією вже наступного тижня.

Яка ситуація з коронавірусом у Великій Британії

Тим часом, у Великій Британії ввели суворі обмеження через поширення нового штаму коронавірусу. Люди масово пробують покинути Лондон, через це утворились серйозні затори на великих автомагістралях.

Станом на 20 грудня у країні COVID-19 виявили у понад 2 мільйонів людей. Від початку епідемії померли вже більше ніж 67 тисяч хворих.

Марш народного трибуналу у Білорусі

Важливо Сотня затриманих на Марші народного трибуналу: події у Білорусі 20 грудня – фото, відео

У Білорусі 20 грудня провели акцію під назвою Марш народного трибуналу. Протестувальники з червоно-білою національною символікою вийшли на вулиці з гаслом ""Жыве Беларусь".

Дивіться відео, як перекрили вулицю у Мінську:

Під час акції протесту лише у Мінську затримали щонайменше 140 осіб. У Гродно до рук силовиків потрапили дві журналістки. Також правоохоронці затримали 18-річного адміністратора телеграм-каналу. Юнак начебто не лише поширював персональні дані представників силових органів, а й закликав до масових заворушень.

Цікаво! 20 грудня Після 42 днів арешту на волю вийшла володарка титулу "Міс Білорусі-2008" й експрессекретарка брестського ФК "Динамо" Ольга Хіжінкова. Її зустріли рідні.

Автобус загорівся на ходу

У Дніпропетровській області на автошляху у напрямку Дніпро – Кривий Ріг 20 грудня 2020 року загорівся автобус із пасажирами. Під час цього у салоні було 8 людей. На щастя, ніхто не постраждав.



За даними рятувальників, під час руху автобуса спалахнув моторний відсік. Ще до прибуття пожежників люди самостійно вийшли з салону. Проте транспортний засіб горів вщент.

Автобус загорівся на ходу / Фото ДСНС

Транспортний засіб згорів вщент / Фото ДСНС