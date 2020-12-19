У лікарні Туреччини люди загинули внаслідок вибуху кисневого апарату. Біля берегів Нігерії пірати захопили судно Stevia з українцями на борту. У Києві запалили головну ялинку країни. Росія посилює переслідування в Криму. Такими були головні новини за 19 грудня.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 19 грудня:

Захоплення судна з українцями

Біля берегів Нігерії у Гвінейській затоці пірати напали на суховантаж Stevia та викрали моряків. Загалом викрали 8 людей, з яких 6 – українці. Двоє інших – албанці.

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Як розповіла донька одного із українських заручників Христина Пуленко, в полон з українців потрапили:

капітан,

старший помічник,

2-й помічник капітана,

старший механік,

електромеханік,

вайпер.

У Міністерстві закордонних справ у коментарі 24 каналу підтвердили інформацію про те, що пірати захопили в полон 6 українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії

Так, нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено 8 членів екіпажу, зокрема 6 громадян України,

– зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також він підтвердив, що судновласником є албанська компанія. Тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування.

Наразі ця справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств.

Вибух у Туреччині

У місті Газіантеп на півдні Туреччини вибухнув кисневий апарат у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусом. Внаслідок спричиненої пожежі загинули 8 пацієнтів реанімаційного відділення університетського госпіталю.

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19 грудня о 04:45 ранку в реанімаційному відділенні лікарні вибухнув кисневий дихальний апарат, внаслідок чого виникла пожежа. Медпрацівники разом з рятувальниками її швидко ліквідували.

Втім, без жертв обійтися не вдалося. У самому реанімаційному відділенні під час вибуху загинули 7 осіб, а ще одна людина померла під час перевезення в іншу лікарню

Губернатор Газіантепа заявив, що розпочали судове та адміністративне розслідування інциденту. На місці події працюють відповідні фахівці. Триває розслідування, під час якого буде встановлено, що спричинило вибух кисневого апарата.

У Києві запалили головну ялинку країни

У Києві на Софіївській площі урочисто запалили новорічну красуню – головну ялинку країни. Це відбулося з затримкою та не надто впевнено з першого разу, але таки відбулося.

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Людям, які зібралися на площі, спершу довелося чекати понад пів години, а потім щойно запалена ялинка почала диміти. Втім, задимлення одразу ж ліквідували.

На щастя, обійшлося все не так трагічно, як у Чаплинці, що в Херсонській області. Там головна ялинка селища згоріла вщент.

Запалили головну ялинку мер Києва Віталій Кличко та Святий Миколай. Після церемонії запалення та аж по 14 січня на Софійській площі працюватиме інтерактивна голограма останнього.

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Росія посилює репресії в Криму

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова заявила, що Росія цинічно використала пандемію коронавірусу для наступу на права людини у Криму.

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Замість того, щоб виконувати передбачений міжнародним гуманітарним правом обов'язок держави-окупанта захищати цивільне населення, його переслідують. Передовсім репресивна кампанія країни-окупанта стосується кримських татар.

Джапарова наголосила, що МЗС особливо стурбовані долею політв’язня Теймура Абдуллаєва, якого російські окупанти помістили в штрафний ізолятор, незважаючи на інфікування коронавірусом.

Переслідування активістів, нові довільні арешти та сфабриковані вироки, переповнені СІЗО та ігнорування дефіциту медичних потужностей для стримування пандемії, замість карантинних дій призов до армії та військові пропагандистські заходи – це буденна реальність окупованих територій,

– зауважила вона.

Крім того, як стверджує Джапарова, Росія жорстко обмежила пересування між півостровом і материковою Україною, що негативно позначається на демографічній ситуації півострова й освітніх правах кримської молоді.