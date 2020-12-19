Заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову оголосили підозру у хабарництві. Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+". Через падіння літака Ан-26 біля Чугуєва командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову повідомили про підозру. Юлію Лапутіну призначили очільницею Мінветеранів. Такими були головні новини України 18 грудня.

Татарову оголосили підозру

18 грудня заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову повідомили підозру у причетності до корупції. Через це посадовцю загрожує ув'язнення на термін до 8 років.

Актуально Олег Татаров відреагував на підозру САП

Сам Татаров у всьому звинувачує голову НАБУ Артема Ситника. Мовляв, той зводить особисті стосунки з посадовцем ОП. Втім, Татаров запевнив, що планує "пройти цей шлях, довести власну невинуватість і гідно відповісти".

Реакція Офісу Президента

Детективи приходили в Офіс Президента для перевірки. Однак, у відомстві заявили, що прохання правоохоронців виходили за межі законних процедур, а відтак в доступі до приміщення ОП їм відмовили.

Питання можливого відсторонення Татарова від посади буде розглянуто у встановленому законом порядку,

– наголосив в ОП.

У чому підозрюють Татарова

За даними НАБУ, Татаров може бути причетним до справи про розкрадання квартир Нацгвардії. Мовиться про збитки на суму 81 мільйон гривень.

Фігурант справи Максим Микитась заявив, що Татаров домовився про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.

Тобто чиновник міг бути посередником у передачі хабаря.



Татарову оголосили підозру у причетності до корупції / Фото "Українська правда"

Справу "Роттердам+" закрили

Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+" через те, що порушення просто не змогли довести.

Висновки комітету

У 2016 – 2017 роках Нацкомісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, порушувала алгоритм при розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію.

Це могло спровокувати суб'єктивне ціноутворення для ТЕС. Тоді електростанції отримали б перевагу у порівнянні з конкурентами. Зокрема, атомними електростанціями (АЕС).

Цінова конкуренція, яка існувала до 1 липня 2019 року була обмежена через державний вплив.

Впродовж 2016 – 2017 років в Україні не було суттєвої зміни часток суб'єктів господарювання на ринку. Зокрема, з ринку не усунули жодного гравця.

Показники фактичної рентабельності свідчили про тенденцію до зниження.

Втім, жодна з експертиз не показала факту та розміру збитків, які нібито завдали ймовірним конкурентам ТЕС.

Доказів, які засвідчили б, що "дії НКРЕКП призвели до надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів" не виявили.

Зверніть увагу! Раніше резонансну справу "Роттердам+" закрив також Вищий антикорупційний суд. Втім, її відновила слідча суддя ВАКС Оксана Олійник.



Справу "Роттердам+" закрили / Фото "Економічна правда"

Командувача Повітряних сил підозрюють у причетності до падіння Ан-26

ДБР оголосило підозру командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову через падіння літака Ан-26 з курсантами біля Харкова. За даними слідства, до керування літаком допустили людину без належного досвіду.

Зокрема, Дроздову вручили підозру в недбалому ставленні до службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо провину військового доведуть, йому загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.

До теми Сергію Дроздову вручили підозру: що відомо про командувача Повітряних сил

Зауважимо, розслідування також проводять і за статтею про бездіяльність військової влади. Санкція передбачає позбавлення волі впродовж 7 – 10 років.

Кому ще з Повітряних сил повідомили підозру:

керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві;

командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями.

Довідка. Сергій Дроздов працював "в небі" понад 20 років. Його загальний наліт перевищує позначку у 2 тисячі годин. Крім того, льотчика нагород или орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.



Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу

Юлія Лапутіна – нова очільниця Мінветеранів

Верховна Рада схвалила призначення Юлії Лапутіної на посаду очільниці Міністерства у справах ветеранів. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів.

Раніше Парламентарі звільнили главу Міністерства у справах ветеранів Сергія Бессараба

Під час промови Лапутіної народні обранці плескали, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що новообрана міністерка знає проблематику ветеранів не зі слів, а на практиці.

Після призначення Лапутіна склала присягу на вірність українському народу.



Юлія Лапутіна – нова очільниця Міністерства у справах ветеранів / Фото "Український жіночий конгрес"