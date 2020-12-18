Помер мер Харкова Геннадій Кернес. Верховна Рада призначила нових міністрів освіти та агрополітики. Володимир Путін розповів про відносини з Україною. Росію відсторонили від участі в Олімпіаді. Такими були головні новини України 17 грудня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 17 грудня:

Помер Геннадій Кернес

У берлінській клініці "Шаріте" 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. Раніше у чиновника діагностували коронавірус та двостороннє запалення легень.

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Наразі дата похорону Кернеса невідома. Ймовірно, що прощання з мером відбудеться в Оперному театрі Харкова у період з 21 по 24 грудня. Наразі тіло померлого перебуває у Німеччині. Процедурою його доправлення в Україну займатиметься українське консульство.

Відспівувати політика будуть в Благовіщенському соборі. Як відспівування, так і прощання транслюватимуться на великих екранах у храмі та фоє театру. До речі, через смерть мера у Харкові ввели триденну жалобу.

Чому помер Кернес

Вже з серпня 2020 року мер Харкова перестав з'являтися на публіці. У вересні в нього підтвердили коронавірус.

На початку листопада в мережі з'явилася інформація про те, що Кернес помер. Втім, міська рада одразу її заперечила.

Коли стан здоров'я політика погіршився, його відвезли на лікування у Німеччину.

11 грудня друг Кернеса Павло Фукс заявив, що у мера Харкова відмовили дві нирки і його перевели на повний діаліз.

Зверніть увагу! У жовтні на місцевих виборах Кернеса втретє обрали очільником міськради Харкова. Втім, приступити до виконання своїх обов'язків він так і не зміг, адже весь час перебував за кордоном. Наразі обов'язки мера міста виконуватиме перший заступник померлого Ігор Терехов.



Мер Харкова Кернес помер від ускладнень коронавірусу / Фото Кharkiv.znaj

Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів

Верховна Рада 17 грудня здійснила 2 нові призначення:

Міністром освіти і науки призначили Сергія Шкарлета;

Міністром агрополітики та продовольства – Романа Лещенка;

Цікаво! 17 грудня Верховна Рада провалила голосування за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Кандидатуру чиновника на голосування подав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Втім, Вітренка підтримали лише 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення щодо нового міністра енергетики не ухвалили.

Головне про призначення Шкарлета

Призначення Шкарлета на посаду очільника МОН підтримали 226 нардепів. Втім, після того, як новопризначений міністр склав присягу деякі народні обранці почали кричати "Ганьба", інші навпаки – раділи за Шкарлета.

Додамо, чиновник виконував обов'язки міністра з 25 червня 2020 року. За цей час він встиг потрапити у низку скандалів:

►не встиг підготувати всі школи до дистанційного навчання;

►у його монографіях виявили суцільний плагіат;

►плани Шкарлета з реорганізації МОН призвели до отримання 2 офіційних попереджень від представництва Євросоюзу в Україні.

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Лещенко – міністр агрополітики

За кандидатуру Лещенка проголосували 242 народних обранців.

Перед тим його призначення підтримав профільний парламентський комітет.

З червня 2020 року чиновник обіймав посаду міністра Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.



Лещенка призначили міністром агрополітики / Фото "Факти"

Путін провів пресконференцію

Президент Росії Володимир Путін провів щорічну пресконференцію. На ній він, зокрема, зачепив тему України. Російський лідер заявив, що президент Володимир Зеленський у відносинах з РФ постійно вагається і "озирається на націоналістичні сили".

Що сказав Путін про Україну

За його словами, Україна не хоче виконувати мінські домовленості. Глава Кремля заявив, що потрібно "з повагою ставитись до думки жителів Донбасу" – так він назвав діалог з представниками ОРДЛО.

Росія планує нарощувати підтримку Донбасу. Одна врегулювання ситуації на тимчасово окупованій території, на думку президента країни-агресора, залежить від України.

Путін заявив, що запасів прісної води в окупованому Криму є достатньо. Вони, мовляв, є під землею в акваторії Азовського моря. У п роблемах з водопостачанням півострову російський лідер звинуватив радянську та українську влади. Вони нібито взагалі не займалися інфраструктурою Криму.

Довідка. На пресконференцію Путіна акредитацію отримали 800 журналістів. Глава Росії відповів на питання представників ЗМІ впродовж 4,5 години.



Путін провів щорічну пресконференцію / Фото ТАСС

Росію офіційно відсторонили від Олімпіади

Спортивний арбітражний суд 17 грудня став на сторону WADA у суперечці з Російським антидопінговим агентством та відсторонив Росію від низки важливих змагань.

Так, російські спортсмени впродовж 2 років виступатимуть на чемпіонатах світу та Олімпіадах під нейтральним прапором. Крім того, Росія не зможе приймати у себе міжнародні турніри.

Зокрема, санкції стосуються літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні.