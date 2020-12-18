Головні новини 17 грудня: помер Кернес, кадрові зміни в уряді
Помер мер Харкова Геннадій Кернес. Верховна Рада призначила нових міністрів освіти та агрополітики. Володимир Путін розповів про відносини з Україною. Росію відсторонили від участі в Олімпіаді. Такими були головні новини України 17 грудня.
Найважливіші новини України та світу за четвер, 17 грудня:
Помер Геннадій Кернес
У берлінській клініці "Шаріте" 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. Раніше у чиновника діагностували коронавірус та двостороннє запалення легень.
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Наразі дата похорону Кернеса невідома. Ймовірно, що прощання з мером відбудеться в Оперному театрі Харкова у період з 21 по 24 грудня. Наразі тіло померлого перебуває у Німеччині. Процедурою його доправлення в Україну займатиметься українське консульство.
Відспівувати політика будуть в Благовіщенському соборі. Як відспівування, так і прощання транслюватимуться на великих екранах у храмі та фоє театру. До речі, через смерть мера у Харкові ввели триденну жалобу.
Чому помер Кернес
- Вже з серпня 2020 року мер Харкова перестав з'являтися на публіці. У вересні в нього підтвердили коронавірус.
- На початку листопада в мережі з'явилася інформація про те, що Кернес помер. Втім, міська рада одразу її заперечила.
- Коли стан здоров'я політика погіршився, його відвезли на лікування у Німеччину.
- 11 грудня друг Кернеса Павло Фукс заявив, що у мера Харкова відмовили дві нирки і його перевели на повний діаліз.
Мер Харкова Кернес помер від ускладнень коронавірусу / Фото Кharkiv.znaj
Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів
Верховна Рада 17 грудня здійснила 2 нові призначення:
- Міністром освіти і науки призначили Сергія Шкарлета;
- Міністром агрополітики та продовольства – Романа Лещенка;
Головне про призначення Шкарлета
Призначення Шкарлета на посаду очільника МОН підтримали 226 нардепів. Втім, після того, як новопризначений міністр склав присягу деякі народні обранці почали кричати "Ганьба", інші навпаки – раділи за Шкарлета.
Додамо, чиновник виконував обов'язки міністра з 25 червня 2020 року. За цей час він встиг потрапити у низку скандалів:
►не встиг підготувати всі школи до дистанційного навчання;
►у його монографіях виявили суцільний плагіат;
►плани Шкарлета з реорганізації МОН призвели до отримання 2 офіційних попереджень від представництва Євросоюзу в Україні.
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Лещенко – міністр агрополітики
- За кандидатуру Лещенка проголосували 242 народних обранців.
- Перед тим його призначення підтримав профільний парламентський комітет.
- З червня 2020 року чиновник обіймав посаду міністра Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Лещенка призначили міністром агрополітики / Фото "Факти"
Путін провів пресконференцію
Президент Росії Володимир Путін провів щорічну пресконференцію. На ній він, зокрема, зачепив тему України. Російський лідер заявив, що президент Володимир Зеленський у відносинах з РФ постійно вагається і "озирається на націоналістичні сили".
Що сказав Путін про Україну
- За його словами, Україна не хоче виконувати мінські домовленості. Глава Кремля заявив, що потрібно "з повагою ставитись до думки жителів Донбасу" – так він назвав діалог з представниками ОРДЛО.
- Росія планує нарощувати підтримку Донбасу. Одна врегулювання ситуації на тимчасово окупованій території, на думку президента країни-агресора, залежить від України.
- Путін заявив, що запасів прісної води в окупованому Криму є достатньо. Вони, мовляв, є під землею в акваторії Азовського моря. У проблемах з водопостачанням півострову російський лідер звинуватив радянську та українську влади. Вони нібито взагалі не займалися інфраструктурою Криму.
Путін провів щорічну пресконференцію / Фото ТАСС
Росію офіційно відсторонили від Олімпіади
Спортивний арбітражний суд 17 грудня став на сторону WADA у суперечці з Російським антидопінговим агентством та відсторонив Росію від низки важливих змагань.
Так, російські спортсмени впродовж 2 років виступатимуть на чемпіонатах світу та Олімпіадах під нейтральним прапором. Крім того, Росія не зможе приймати у себе міжнародні турніри.
Зокрема, санкції стосуються літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні.
Чому Росію відсторонилиЗа даними розслідування, у базу Московської антидопінгової лабораторії впродовж 2012 -2015 років вносили зміни, аби приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.
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