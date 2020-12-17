В уряді відбулася низка важливих кадрових змін. Центр Разумкова оприлюднив результати нового опитування українців. Європа продовжить санкції проти Росії. Глава МОЗ Максим Степанов розповів, коли в Україні з'явиться вакцина від коронавірусу. Біткойн оновив власний історичний максимум. Такими були головні новини 16 грудня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 16 грудня:

Кадрові зміни у Кабміні

Актуально Очільник Мінветеранів подав у відставку: що відомо про ймовірних кандидатів

Верховна Рада схвалила звільнення очільника Міністерства у справах ветеранів Сергія Бессараба. Посадовець вирішив залишити пост за власним бажанням. Свою відставку Бессараб пояснив станом здоров'я. Відомо, що наразі політик перебуває у лікарні.

Однак ексміністр може обійняти у Кабінеті Міністрів іншу посаду з меншим навантаженням. Про це розповіла заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Я знаю, що прем'єр-міністр все-таки чи запропонував, чи запропонує йому якусь посаду з меншим навантаженням, не таким графіком роботи,

– зауважила Кравчук.

Кандидатами на посаду міністра у справах ветеранів є Юлія Лапутіна та Олександр Порхун.

Українські ЗМІ повідомили, що у відставку також подав голова Державної митної служби Павло Рябікін. Посадовець нібито написав заяву про звільнення за власним бажанням. На посаді Рябікін пробув недовго – лише 18 листопада 2020 року.

Наразі Освітній комітет парламенту не підтримав призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. З 11 членів комітету, які взяли участь у голосуванні, кандидатуру Шкарлета підтримали лише 5 людей. Остаточне рішення Верховна Рада прийме у четвер, 17 грудня.

Прем'єр Денис Шмигаль анонсував відновлення Міністерства агрополітики як окремого відомства. Кабмін вже почав розглядати кандидатури на посаду міністра.

Відновлення відомства очільник уряду аргументував тим, що Україні необхідно забезпечити ефективну державну політику в агропромисловому комплексі. Окрім того, українські виробники потребують захисту.

Зауважте Уряд визначив держохорону та поїздки чиновників пріоритетом бюджетних витрат

Нові дослідження від Центру Разумкова

Центр Разумкова оприлюднив нові результати досліджень. Вони стосуються рейтингу президента та політичних партій, а також висвітлюють думку українців про найважливіші сфери життя країни.

Що думають українці

Володимир Зеленський є головним політиком та водночас головним розчаруванням 2020 року. Розчарувалися діями президента 42% людей, однак 20% опитуваних вважають його ключовим українським політиком.

Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, більшість українців голосували б за Зеленського. Чинному українському лідеру віддали б свої голоси 28% опитуваних. На другому місці опинився п'ятий президент України Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 19% опитуваних.

Якби найближчим часом в Україні відбувалися б парламентські вибори, більшість українців голосували б за партію "Слуга народу" – 26,5% опитуваних. До 5 лідерів за підтримкою українців також входять партії: "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина" та "Сила і честь".

Більшість українців ( 67% опитуваних) незадоволені напрямком руху країни.

Майдан наразі готові були б підтримати 34% населення.

Люди бачать найактивніше погіршення у таких сферах життя: рі вень цін і тарифів, е кономічне становище країни, ​ охорона здоров'я, упевненість громадян у завтрашньому дні та рівень добробуту родини;