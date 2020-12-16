Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2021 рік. Також депутати відновили повноваження НАЗК та продовжили особливий статус Донбасу ще на рік. Під час акції ФОПів відбулись сутички. Два міністри подали у відставку. Такими були головні новини 15 грудня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 15 грудня:

Україна – з бюджетом на 2021 рік

​Більше на тему Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2021

На засіданні 15 грудня український парламент проголосував за проєкт державного кошторису на 2021 рік. За Держбюджет-2021 в цілому віддали голоси 289 нардепів. Проти проголосували 37 парламентарів. Утримались – 16.

Як голосували по фракціях:

"Слуга народу" – 225;

ОПЗЖ – 0;

"Європейська Солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 12;

"За майбутнє" – 21;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 20;

Позафракційні – 11.

Коротко про бюджет-2021:

Доходи Держбюджету-2021 – 1 092 мільярди гривень,

Видатки Держбюджету-2021 – 1 347 мільярдів гривень

Дефіцит Держбюджету-2021 – 246,6 мільярда гривень.

Розміри мінімальної пенсії та зарплати у 2021 році

Мінімальна зарплата у 2021 році збільшиться до 6 тисяч гривень з 1 січня та 6,5 тисячі – з 1 грудня. Мінімальна пенсія зросте на 165 гривень і становитиме 1 934 гривні – з 1 грудня 2021. Курс долара заклали у розмірі 29,1 гривні за долар.



Прожитковий мінімум на одну людину у розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року становитиме 2 189 гривень, з 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні.

Мінімальна пенсія та зарплата у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Бюджет-2021: головні цифри / Інфографіка 24 каналу

Ще рік особливого статусу Донбасу

Депутати Верховної Ради 15 грудня ухвалили зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Таким чином його продовжили ще на рік – до 31 грудня 2021 року.

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Документ у цілому підтримали 304 нардепи. Натомість 27 парламентарів висловилися проти.

Законопроєкт зареєстрували 7 грудня

У Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" 7 грудня. Автори документа – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Що відомо про закон про особливий статус Донбасу

Його ухвалили у вересні 2014 року. Документ набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

З жовтня 2017 року термін дії закону щороку продовжували.

Згідно з законом, особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях почне діяти лише після виведення з України всіх російських військ.

Також має відбутися повне припинення вогню. Україна повинна отримати контроль над окупованими територіями.

Лише після цього на Донбасі можна буде провести вибори.

Повноваження НАЗК: КСУ заблокував, Рада відновила

27 жовтня Конституційний суд України за внесення недостовірних даних в електронні декларації. Також КСУ обмежив повноваження Національного агентства із запобігання корупції.

Більше новин про діяльність Конституційного суду України можна прочитати тут.

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції в цілому підтримали 300 народних обранців.

Ключові моменти в рішенні Ради:

Закон відновлює повноваження НАЗК.

НАЗК отримує повноваження й права виявляти ознаки корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

Для суддів передбачено гарантії щодо невтручання у діяльність суддів у вигляді скарги до Вищої ради правосуддя або Конституційного суду, які вже проситимуть НАЗК усунути правопорушення.

Відкрито цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Закон передбачає деякі особливості реагування НАЗК на діяння суддів або суддів Конституційного суду. Мовиться про особливості повних перевірок декларацій та моніторингу способу життя стосовно суддів, суддів КСУ.

До теми Є зауваження: як у НАЗК відреагували на рішення Ради про відновлення повноважень

Мінус два міністри

У Кабінеті Міністрів – на часі кадрові ротації. Адже одразу два члени уряду заявили про рішення піти у відставку. Мовиться про очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського та главу Міністерства у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Сергій Бессараб та Роман Абрамовський / Колаж 24 каналу

Про таке рішення Абрамовського та Бессараба повідомив під час засідання парламенту спікер Дмитро Разумков. Голова Ради попросив нардепів зібратись наступного дня, аби розглянути заяви урядовців.

Цікаво! Абрамовський очолював Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів з червня 2020 року, Бессараб – Мінветеранів з березня 2020 року.

Що відомо про можливі кадрові ротації в уряді? Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про можливі зміни в уряді. Так, начебто, звільнити планують міністрів освіти, енергетики, ветеранів, агрополітики та екології.

Відтак замінити Бессараба може ветеранка Юлія Лапутіна, яка зараз працює у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Натомість Мінекології може очолити Роман Опімах.

Сутички під час акцій ФОПів

Підприємці 15 грудня вкотре вийшли на акцію протесту під назвою "Стоп локдаун". Люди вимагали скасувати карантинні обмеження, які, на їхню думку, завдають невиправних збитків бізнесу. Також ФОПи закликали ухвалити закони на підтримку спрощеної системи оподаткування.

Акція розпочалась мирно, однак під час встановлення наметів на Майдані Незалежності спалахнули сутички між мітингувальниками та представниками правоохоронних органів.

У поліції кажуть про 40 постраждалих силовиків

У поліції Києва повідомили, що опіки очей внаслідок дії сльозогінного газу та піротехніки протестувальників отримали 39 правоохоронців. Згодом група чоловіків, що брали участь у демонстрації, розбили обличчя трьом правоохоронцям. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Через заворушення організатори акції закликали учасників відмовитись від ідеї встановити намети на Майдані Незалежності.

Дивіться фото з вечірньої акції протесту / Фото Артура Зайонца та Андрія Костюка, 24 канал: