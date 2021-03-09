Головні новини 9 березня: допит Медведчука в СБУ, нове засідання РНБО, день народження Шевченка

9 березня 2021 , 20:37
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Кума Путіна Віктора Медведчука допитали в СБУ. Анонсували нове засідання РНБО. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ще 9 областей та Київ можуть потрапити до червоної зони карантину. В Україні відзначають 207 річницю з дня народження Тараса Шевченка. Такими були головні новини 9 березня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 9 березня:

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Допит Медведчука

Джерело: 24 канал

Нардепа Віктора Медведчука 9 березня допитали в Службі безпеки України. Ймовірно, щодо держзради. Це стосувалось нібито його розмови з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим, яку раніше опублікували в ЗМІ.

Крім цього, на допит двічі викликали і п'ятого президента Петра Порошенка, однак той не прийшов.

"Плівки" Медведчука та Суркова: що треба знати

  • За інформацією ЗМІ, розмова відбулась ще у 2014 році.
  • Сурков з Медведчуком обговорили плани щодо постачання електрики до Криму, а також роль Медведчука в обміні полоненими.
  • Також Сурков нібито в жарт просив Медведчука передати Порошенку, що він хороший, бо, мовляв, сам тодішній глава України постійно сварив Суркова.
Зверніть увагу! 2 лютого Рада національної безпеки та оборони заблокувала канали ZIK, NewsOne та "112 Україна", які пов'язують з Медведчуком. Потім на самого нардепа та його дружину Оксану Марченко наклали санкції.

Данілов анонсував нове засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 12 березня відбудеться нове засідання Ради. За його словами, перелік питань для обговорення вже погодили з президентом Володимиром Зеленським.

Чому це важливо

До червоної зони можуть потрапити ще 9 областей

Джерело: Офіс Президента

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 9 областей та Київ близькі до червоної зони карантину.

Про які області мовиться

  • Київ та Київська область,
  • Вінницька,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Хмельницька.

Наразі в червоної зоні перебувають Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська та Чернівецька області. Однак у МОЗ відзначили стабілізацію ситуації на Прикарпатті.

Чи загрожує тоді локдаун

До речі Мобільні бригади – у поміч: Зеленський вимагає прискорити вакцинацію


Зони карантину / Карта МОЗ

Річниця від дня народження Шевченка

Джерело: 24 канал

Українці 9 березня вшановують відомого поета та художника Тараса Шевченка. Це вже 207 річниця з дня народження Кобзаря. Заходи щодо події відбулись чи не у всіх населених пунктах України.

Люди несли квіти до монументів та декламували вірші поета. До речі, Зеленський із дружиною також поклали квіти до пам'ятника Шевченку у Києві. Глава держави назвав Шевченка суперзіркою та закликав українців вивчати його біографію глибше.

Заходи до свята / Фото Одеської, Київської, Харківської та львівської міськради:

Вручення Шевченківської премії

Традиційно Шевченківський комітет оголосив імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року. Переможців обирали у 6 номінаціях.

Наприклад, у номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатом став Станіслав Асеєв із книгою есеїв "В ізоляції", а у "Кіномистецтві" – режисер Валентин Васянович та художник-постановник Владлен Дуденко із фільмом "Атлантида".

Зауважимо, що вручення премії перенесли на 20 травня – річницю її заснування.

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