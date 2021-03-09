Головні новини 9 березня: допит Медведчука в СБУ, нове засідання РНБО, день народження Шевченка

Кума Путіна Віктора Медведчука допитали в СБУ. Анонсували нове засідання РНБО. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ще 9 областей та Київ можуть потрапити до червоної зони карантину. В Україні відзначають 207 річницю з дня народження Тараса Шевченка. Такими були головні новини 9 березня.
Найважливіші новини України та світу за вівторок, 9 березня:
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Джерело: 24 канал
Нардепа Віктора Медведчука 9 березня допитали в Службі безпеки України. Ймовірно, щодо держзради. Це стосувалось нібито його розмови з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим, яку раніше опублікували в ЗМІ.
Крім цього, на допит двічі викликали і п'ятого президента Петра Порошенка, однак той не прийшов.
Джерело: 24 канал
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 12 березня відбудеться нове засідання Ради. За його словами, перелік питань для обговорення вже погодили з президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: Офіс Президента
В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 9 областей та Київ близькі до червоної зони карантину.
Наразі в червоної зоні перебувають Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська та Чернівецька області. Однак у МОЗ відзначили стабілізацію ситуації на Прикарпатті.
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Джерело: 24 канал
Українці 9 березня вшановують відомого поета та художника Тараса Шевченка. Це вже 207 річниця з дня народження Кобзаря. Заходи щодо події відбулись чи не у всіх населених пунктах України.
Люди несли квіти до монументів та декламували вірші поета. До речі, Зеленський із дружиною також поклали квіти до пам'ятника Шевченку у Києві. Глава держави назвав Шевченка суперзіркою та закликав українців вивчати його біографію глибше.
Заходи до свята / Фото Одеської, Київської, Харківської та львівської міськради:
Традиційно Шевченківський комітет оголосив імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року. Переможців обирали у 6 номінаціях.
Наприклад, у номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатом став Станіслав Асеєв із книгою есеїв "В ізоляції", а у "Кіномистецтві" – режисер Валентин Васянович та художник-постановник Владлен Дуденко із фільмом "Атлантида".
Зауважимо, що вручення премії перенесли на 20 травня – річницю її заснування.
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