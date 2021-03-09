Кума Путіна Віктора Медведчука допитали в СБУ. Анонсували нове засідання РНБО. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ще 9 областей та Київ можуть потрапити до червоної зони карантину. В Україні відзначають 207 річницю з дня народження Тараса Шевченка. Такими були головні новини 9 березня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 9 березня:

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Допит Медведчука

Джерело: 24 канал

Нардепа Віктора Медведчука 9 березня допитали в Службі безпеки України. Ймовірно, щодо держзради. Це стосувалось нібито його розмови з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим, яку раніше опублікували в ЗМІ.

Крім цього, на допит двічі викликали і п'ятого президента Петра Порошенка, однак той не прийшов.

"Плівки" Медведчука та Суркова: що треба знати

За інформацією ЗМІ, розмова відбулась ще у 2014 році.

Сурков з Медведчуком обговорили плани щодо постачання електрики до Криму, а також роль Медведчука в обміні полоненими.

Також Сурков нібито в жарт просив Медведчука передати Порошенку, що він хороший, бо, мовляв, сам тодішній глава України постійно сварив Суркова.

Зверніть увагу! 2 лютого Рада національної безпеки та оборони заблокувала канали ZIK, NewsOne та "112 Україна", які пов'язують з Медведчуком. Потім на самого нардепа та його дружину Оксану Марченко наклали санкції.

Данілов анонсував нове засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що 12 березня відбудеться нове засідання Ради. За його словами, перелік питань для обговорення вже погодили з президентом Володимиром Зеленським.

Чому це важливо

Річ у тім, що попередні засідання РНБО були особливо гучними.

Наприклад, 2 лютого РНБО ввела санкції проти нардепа Тараса Козака.

19 лютого під час засідання РНБО вирішили накласти санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Серед них – вищезгадані Медведчук та Марченко.

26 лютого відбулось повторне засідання РНБО. Говорили про ситуацію на окупованих територіях, подвійне громадянство та державну зраду. Крім того, наклали санкції на 10 колишніх українських офіцерів.

До червоної зони можуть потрапити ще 9 областей

Джерело: Офіс Президента

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 9 областей та Київ близькі до червоної зони карантину.

Про які області мовиться

Київ та Київська область,

Вінницька,

Донецька,

Запорізька,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Тернопільська,

Хмельницька.

Наразі в червоної зоні перебувають Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська та Чернівецька області. Однак у МОЗ відзначили стабілізацію ситуації на Прикарпатті.

Чи загрожує тоді локдаун

Раніше Шмигаль казав, якщо більшість областей України будуть "червоними", то уряд може запровадити третій локдаун.

Це підтримували й експерти ЮНІСЕФ.

До речі Мобільні бригади – у поміч: Зеленський вимагає прискорити вакцинацію



Зони карантину / Карта МОЗ

Річниця від дня народження Шевченка

Джерело: 24 канал

Українці 9 березня вшановують відомого поета та художника Тараса Шевченка. Це вже 207 річниця з дня народження Кобзаря. Заходи щодо події відбулись чи не у всіх населених пунктах України.

Люди несли квіти до монументів та декламували вірші поета. До речі, Зеленський із дружиною також поклали квіти до пам'ятника Шевченку у Києві. Глава держави назвав Шевченка суперзіркою та закликав українців вивчати його біографію глибше.

Заходи до свята / Фото Одеської, Київської, Харківської та львівської міськради:

Вручення Шевченківської премії

Традиційно Шевченківський комітет оголосив імена лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року. Переможців обирали у 6 номінаціях.

Наприклад, у номінації "Публіцистика, журналістика" лауреатом став Станіслав Асеєв із книгою есеїв "В ізоляції", а у "Кіномистецтві" – режисер Валентин Васянович та художник-постановник Владлен Дуденко із фільмом "Атлантида".

Зауважимо, що вручення премії перенесли на 20 травня – річницю її заснування.

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