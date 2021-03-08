Головні новини 8 березня: пікет під дачею Зеленського, Міжнародний день жінок

Активісти зібралися під держдачею Володимира Зеленського та вимагали звільнити з-під варти Сергія Стерненка. Папа Римський завершив свій історичний візит в Ірак. Прессекретарка глави держави Юлія Мендель дала розгорнуте інтер'ю. Марші за права жінок відбулися одразу у кількох містах України. Такими були головні новини 8 березня.

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Протест за Стерненка під дачею Зеленського

Джерело: 24 канал

Активісти протестували біля державної дачі Володимира Зеленського. Близько 300 людей приїхали з Києва до Конча-Заспи з такими вимогами:

випустити із в'язниці активіста Сергія Стерненка;

також фігуранта справи Шеремета – Андрія Антоненка;

та інших, як їх називають протестуючі, політв'язнів.

Мітингувальники вимагали оновити судову систему та відправити у відставку генпрокурорку Венедіктову. Вони запалили фаєри та розгорнули плакат з написом "Мовчання тримає за ґратами".

Що відбувалося 8 березня під дачею Зеленського: дивіться відео

Масові протести за Стерненка

Українці почали масово виходити на вулиці після того, як 23 лютого суд виніс вирок активісту Сергію Стерненку. Його звинуватили у викраденні людини задля отримання 300 гривень.

Сам Стерненко переконує, що жодних доказів його причетності до цього обвинувачення не надало. Він вважає, що суд виніс неправомірне рішення, а справу називає політично вмотивованою.

Раніше в Офісі Президента висловили намір проаналізувати рішення судів щодо ветеранів війни та громадських діячів в Україні. Це хочуть зробити у відповідь на запит суспільства на справедливість.



Справа Стерненка – основне / Інфографіка 24 каналу

Міжнародний день жінок

Джерело: 24 канал

8 березня світ, зокрема й Україна, відзначає Міжнародний жіночий день. Це – день на підтримку жінок та їхніх прав. У містах України з цієї нагоди провели марші.

Марші за права жінок у містах України

Київ. У 2021 році столичні активістки вийшли під гаслом "У пандемії – жіноче обличчя". За словами організаторів ходи, через постійні локдауни збільшилась кількість випадків домашнього насильства.

Учасники маршу вимагали й створення безпечних умов для жінок, які працюють у сферах, пов'язаних з ризиком захворіти на COVID-19. А також – ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Противники маршу в столиці

Україна підписала Конвенцію у 2011 році, але досі не ратифікувала. Там мовиться про запобігання насильству щодо жінок, домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

На вулиці Києва також вийшли представники організацій "Традиція і порядок", "Християнський фронт", "Правий сектор". Вони провели акцію з назвою "Операція з порятунку феміністок".

Сутичок між учасниками акцій вдалося уникнути. Спочатку ЗМІ повідомляли про затримання одного з членів "Традиції і порядку". Проте згодом столичні правоохоронці спростували це.

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Львів. Там до масштабної ходи на підтримку жінок долучилися понад 500 учасників та учасниць. Ходу охороняли патрульні поліцейські та нацгвардійці. Вони не зафіксували жодних порушень.

Харків. У цьому місті деякі учасники маршу одягли костюми тих, хто, на їхню думку, найбільше постраждав під час пандемії COVID-19. Мовиться, зокрема, про вчительок, кондукторок, прибиральниць.

Привітання Зеленського

Український президент Володимир Зеленський привітав жінок з 8 Березня. Глава держави був досить емоційним. Він зауважив, що це – свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю.

Ми стаємо трішечки кращими. Поруч з вами, завдяки вам, заради вас. Неправильно казати сьогодні, що ви неймовірні та особливі. Адже такими ви є не лише сьогодні, а й усі 365 днів у році,

– наголосив глава держави.

Крім цього, український президент також зазначив, що 8 березня важливо боротися з хибним стереотипом про те, що жінки – це "слабка стать". Й навів аргументи, чому це не так.



Міфи про 8 березня / Інфографіка 24 каналу

Велике інтерв'ю Мендель

Джерело: БАЦМАН

Прессекретарка Володимира Зеленського, Юлія Мендель, дала інтерв'ю Олесі Бацман. У ньому розкрила багато цікавих подробиць та відповіла на поширені серед українців питання.

Про дружину президента

Мендель наголосила, що захоплюється першою леді. Вона переконана, що Олена Зеленська – одна з найвпливовіших та найяскравіших жінок в українській політиці.

"Вона величезний молодець, дуже патріотична. Це чудове поєднання діяльності, емоцій, жіночності і вміння справді красиво впливати на важливі речі", – підкреслила речниця глави держави.

Про своє призначення

За словами Мендель, призначення її у певному розумінні здивувало. Мовляв, вона до останнього не вірила, що конкурс на посаду речниці президета буде чесним та прозорим.

Прессекретарка президента також розповіла подробиці про співбесіду з нею. На ній були присутні сам Зеленський, тодішній голова ОП Андрій Богдан, Кирило Тимошенко, Юрій Костюк та інші.



Прессекретарка Зеленського – Юлія Мендель / Скриншот з відео

Про Порошенка

Речниця президента порівняла Петра Порошенка з Віктором Медведчуком. Вона вважає, що між ними є багато спільного. Крім цього, вона назвала п'ятого президента "підлим та небезпечним".

Про відносини з Богданом

Спочатку робота в Офісі Президента була для Мендель складною. Все через те, що тодішній його очільник Андрій Богдан обмежував спілкування з журналістами.

Крім цього, як вважає журналістка, вона з самого початку йому не сподобалася. "Це було очевидно. Йому не подобались відповіді, він крутив носом. Не зайшла я йому", – запевнила вона.

Анонс пресконференції Зеленського

Як наголосила прессекретарка Зеленського, президент постійно отримує запити на інтерв'ю від українських та закордонних медіа. Саме тому в ОП вже задумуються про чергову пресконференцію.

Папа Римський завершив візит в Ірак

Мендель припустила, що такий захід можуть провести вже 20 травня. Водночас пояснила, що точно пообіцяти це поки що не може.

Папа Римський відвідав міста в Іраку, охоплені конфліктом. На зустрічах з мусульманськими та християнськими лідерами країни проповідував мирне співіснування між представниками конфесій.

Свій візит Франциск завершив месою для 10 тисяч людей. Богослужіння організували на стадіоні у місті Ербіль. Наприкінці служби Папа закликав до миру та навіть тричі промовив це слово арабською.

Подробиці про поїздку

Папа Римський Франциск прилетів з візитом у Багдад 5 березня

В Іраку він зустрічався з представниками духовенства та владою країни.

Також відвідав місто Мосул, окуповане терористами "Ісламської держави" з 2014 по 2017 рік.

Це був перший в історії візит очільника римсько-католицької церкви до Іраку.

Крім цього – це також перша поїздка понтифіка за кордон від початку пандемії COVID-19.



Папа Римський з лідером шиїтів Іраку / Фото AP

Важливі заяви понтифіка

Папа Римський Франциск має намір найближчим часом також відвідати Ліван. Він зупинявся у тамтешній столиці нещодавно, проте вважає, що цього недостатньо.

Крім цього, понтифік наголосив на важливості співіснування ісламу й християнства, крім цього підкреслив, що "дорога братерства" є дуже важливою.

Загальнолюдське братерство є важливим. Як люди – всі ми, брати й сестри, повинні прямувати вперед разом з іншими релігіями,

– пояснив він.

Папа Римський Франциск заявив, що жінки – відважніші від чоловіків. Проте у багатьох країнах вони досі зазнають приниження, тож треба боротися за їхню гідність.