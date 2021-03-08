Активісти зібралися під держдачею Володимира Зеленського та вимагали звільнити з-під варти Сергія Стерненка. Папа Римський завершив свій історичний візит в Ірак. Прессекретарка глави держави Юлія Мендель дала розгорнуте інтер'ю. Марші за права жінок відбулися одразу у кількох містах України. Такими були головні новини 8 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Протест за Стерненка під дачею Зеленського

Джерело: 24 канал

Активісти протестували біля державної дачі Володимира Зеленського. Близько 300 людей приїхали з Києва до Конча-Заспи з такими вимогами:

випустити із в'язниці активіста Сергія Стерненка;

також фігуранта справи Шеремета – Андрія Антоненка;

та інших, як їх називають протестуючі, політв'язнів.

Мітингувальники вимагали оновити судову систему та відправити у відставку генпрокурорку Венедіктову. Вони запалили фаєри та розгорнули плакат з написом "Мовчання тримає за ґратами".

Що відбувалося 8 березня під дачею Зеленського: дивіться відео

Масові протести за Стерненка

Українці почали масово виходити на вулиці після того, як 23 лютого суд виніс вирок активісту Сергію Стерненку. Його звинуватили у викраденні людини задля отримання 300 гривень.

Сам Стерненко переконує, що жодних доказів його причетності до цього обвинувачення не надало. Він вважає, що суд виніс неправомірне рішення, а справу називає політично вмотивованою.

Довідка. Ввечері 23 лютого у Києві кілька тисяч людей прийшли під Офіс Президента. Масові акції повторилися й 27 – 28 лютого. Згодом пообіцяли оголосити безстрокову акцію протесту.

Раніше в Офісі Президента висловили намір проаналізувати рішення судів щодо ветеранів війни та громадських діячів в Україні. Це хочуть зробити у відповідь на запит суспільства на справедливість.



Справа Стерненка – основне / Інфографіка 24 каналу

Міжнародний день жінок

Джерело: 24 канал

8 березня світ, зокрема й Україна, відзначає Міжнародний жіночий день. Це – день на підтримку жінок та їхніх прав. У містах України з цієї нагоди провели марші.

Марші за права жінок у містах України

Київ. У 2021 році столичні активістки вийшли під гаслом "У пандемії – жіноче обличчя". За словами організаторів ходи, через постійні локдауни збільшилась кількість випадків домашнього насильства.

Учасники маршу вимагали й створення безпечних умов для жінок, які працюють у сферах, пов'язаних з ризиком захворіти на COVID-19. А також – ратифікувати Стамбульську конвенцію.