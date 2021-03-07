Головні новини 7 березня: вбивство поліцейської, фейковий ЛГБТ-підрозділ

Джерело:24 канал
У Києві жорстоко зарізали старшу інспекторку кіберполіції. У фейсбуці розганяють фейк про створення в Збройних силах ЛГБТ-підрозділу. У Мюнхені осквернили могилу Степану Бандері. В Австрії через смерть жінки призупинили щеплення партією вакцини AstraZeneca. Такими були головні новини 7 березня.
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Джерело: фейсбук Київської міської прокуратури
Загибла Святослава Петрова / Фото з фейсбуку Віталія Губіна
За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на місце вбивства одразу ж вирушили спеціалісти, були залучені кінологи та криміналістична лабораторія. Завдяки їхнім зусиллям підозрювану вдалося швидко знайти.
Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської,
– розповів Крищенко.
Підозрювану вже затримали. Їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Джерело: 24 канал
У фейсбуці інформація про нібито "ЛГБТ-підрозділ" в рамках ЗСУ спричинила ажіотаж. Низка ЗМІ з посиланням на фейсбук-спільноту "Військові ЛГБТ та наші союзники" заговорили про те, що для секс-меншин у Збройних Силах створять окремий взвод.
24 канал звернувся по коментар у ЗСУ щодо такої інформації. У Генштабі цю інформацію спростували та акцентували увагу на тому, що такими заявами "хтось розганяє зраду".
Такі речі створюють спеціально для розгону зради. А дехто поширює цю ахінею з метою дискредитації української армії та Збройних сил,
– наголосив речник Генштабу Богдан Сеник.
Окрім того, речник Генштабу Богдан Сеник вказав на російське походження спільноти "Військові ЛГБТ та наші союзники". Зокрема, сайт розміщується на серверах у Москві. Він також зауважив, що такими спільнотами має займатися Служба безпеки.
Джерело: твітер Андрія Мельника
У Мюнхені вночі невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф. Посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував відповідне фото і заклик розслідувати цей акт вандалізму.
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти та покарати винних,
– написав дипломат.
На фото, яке опублікував посол, видно: біля могили залишили 10 червоних каністр. Яка саме речовина в них була та чи збиралися вандали підпалити пам'ятник Бандері – наразі невідомо.
Могилу Бандери у Мюнхені осквернили / Фото з твітеру Андрія Мельника
Джерело: Федеральне відомство з безпеки у сфері охорони здоров'я
За даними BBC