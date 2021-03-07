У Києві жорстоко зарізали старшу інспекторку кіберполіції. У фейсбуці розганяють фейк про створення в Збройних силах ЛГБТ-підрозділу. У Мюнхені осквернили могилу Степану Бандері. В Австрії через смерть жінки призупинили щеплення партією вакцини AstraZeneca. Такими були головні новини 7 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вбивство поліцейської у Києві

Джерело: фейсбук Київської міської прокуратури

У ніч проти 7 березня у столиці знайшли мертвою жінку. При собі загибла мала поліцейське посвідчення .

. На тілі жінки виявили понад 40 ножових поранень .

. З'ясувалося, що загинула старша інспекторка кіберполіції Святослава Петрова .

. Невдовзі знайшлася підозрювана. За даними правоохоронців, до жорстокої розправи вдалася знайома загиблої.

Про мотив у прокуратурі кажуть, що вбивство сталося через раптовий конфлікт.



Загибла Святослава Петрова / Фото з фейсбуку Віталія Губіна

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на місце вбивства одразу ж вирушили спеціалісти, були залучені кінологи та криміналістична лабораторія. Завдяки їхнім зусиллям підозрювану вдалося швидко знайти.

Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської,

– розповів Крищенко.

Підозрювану вже затримали. Їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Фейковий ЛГБТ-підрозділ у ЗСУ

Джерело: 24 канал

У фейсбуці інформація про нібито "ЛГБТ-підрозділ" в рамках ЗСУ спричинила ажіотаж. Низка ЗМІ з посиланням на фейсбук-спільноту "Військові ЛГБТ та наші союзники" заговорили про те, що для секс-меншин у Збройних Силах створять окремий взвод.

24 канал звернувся по коментар у ЗСУ щодо такої інформації. У Генштабі цю інформацію спростували та акцентували увагу на тому, що такими заявами "хтось розганяє зраду".

Такі речі створюють спеціально для розгону зради. А дехто поширює цю ахінею з метою дискредитації української армії та Збройних сил,

– наголосив речник Генштабу Богдан Сеник.

Окрім того, речник Генштабу Богдан Сеник вказав на російське походження спільноти "Військові ЛГБТ та наші союзники". Зокрема, сайт розміщується на серверах у Москві. Він також зауважив, що такими спільнотами має займатися Служба безпеки.

Могилу Бандері осквернили

Джерело: твітер Андрія Мельника

У Мюнхені вночі невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф. Посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував відповідне фото і заклик розслідувати цей акт вандалізму.

Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти та покарати винних,

– написав дипломат.

На фото, яке опублікував посол, видно: біля могили залишили 10 червоних каністр. Яка саме речовина в них була та чи збиралися вандали підпалити пам'ятник Бандері – наразі невідомо.



Могилу Бандери у Мюнхені осквернили / Фото з твітеру Андрія Мельника

Австрія призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca

Джерело: Федеральне відомство з безпеки у сфері охорони здоров'я

В Австрії померла 49-річна жінка внаслідок тяжкого порушення згортання крові.

В іншої 35-річної жінки виникла тромбоемболія легеневої арте рії.

рії. Федеральне відомство з безпеки у сфері охорони здоров'я Австрії ще розслідує ці випадки. Однак їх одразу ж пов'язали із вакцинацією препаратом AstraZeneca.

Задля безпеки залишки саме цієї партії вакцини більше не будуть розповсюджувати. Її повністю утилізують.

Випадки уважно вивчатимуть, оскільки п орушення, які виявили у жінок, не належать до переліку побічних ефектів препарату AstraZeneca.

Що це за препарат?

За даними BBC