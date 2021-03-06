Головні новини 6 березня: смертельна ДТП з українцями в Польщі, Закарпаття – у червоній зоні

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі та десятки поранених. Закарпатська область потрапила у червону зону карантину, Київ – у помаранчевій. Донеччина залишилась без тепла через борги. ЗМІ стверджують, що нардепи від ОПЗЖ часто літали в окупований Крим та Росію. Такими були головні новини 6 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Смертельна автотроща з українцями в Польщі

Джерело: 24 канал

Рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП неподалік польського міста Кашице 6 березня. У автобусі були 57 людей, усі – громадяни України. На місці загинули 5 людей – троє жінок та двоє чоловіків.

До теми Кричали та кликали на допомогу, – постраждалі у ДТП у Польщі розповіли про трагедію

На місце трагедії одразу виїхали українські консули. Як повідомили у МЗС України, 35 людей доправили до лікарні. 5 з них – у вкрай важкому стані. Іншим потерпілим пощастило більше, частину з них виписали вже до вечора.

За попередньою версією, причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням. Саме тому автобус врізався у бар'єр і злетів у кювет.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото Nowiny24:

Як відреагували на ДТП Зеленський та Дуда?

Президент Президент Володимир Зеленський у твітері запевнив, що Україна робить все можливе задля допомоги постраждалим в аварії в Польщі. Також глава держави висловив співчуття близьким загиблих. Співчуття висловив і президент Польщі Анджей Дуда

Закарпаття – у червоній зоні

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Державна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення ввести на території Закарпатської області червону зону. Нові правила почнуть діяти з 00:00 8 березня.

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Днем раніше до аналогічного висновку дійшла і обласна комісія з ТЕБ та НС. Наразі у червоній зоні перебувають ще 3 області, окрім Закарпатської, – Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська.

Проблеми з ліжками з під'єднаним киснем

Джерело: Кабмін

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська не виконали завдання уряду та не забезпечили 80% перепрофільованих ліжок під коронавірус з постачанням кисню.

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Третій день поспіль в Закарпатській області є перевищення встановлених індикаторів. Зокрема, щодо рівня госпіталізації понад 60 на 100 тисяч населення. В області маємо впродовж 3-х днів 90, 92 і 94 випадки госпіталізації на 100 тисяч населення. Також маємо великий коефіцієнт інфікування. Крім того, завантаженість ліжок з киснем понад 65%,

– пояснив Ляшко.

Київ – у помаранчевій зоні

Наразі столиця України – у помаранчевій зоні. Показники Києва відповідають її нормам, наголосив Ляшко. Причин переводити Київ у червону зону немає.

Також у помаранчевій зоні такі області:

Київська Вінницька, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька.

Правила адаптивного карантину / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Донецька область – без тепла

Джерело: Донецькоблгаз

Для "Донецьктеплокомуненерго" припинили постачання газу . Все – через борги підприємства. Внаслідок цього область з 6 березня залишилась без тепла.

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У "Донецькоблгазі" пояснили, що дії "Донецьктеплокомуненерго" та "Нафтогазу" змушують діяти згідно з вимогами законодавства, аби не допустити державі збитків. Адже загальна заборгованість підприємства сягає понад 1,5 мільярда гривень. Для відновлення постачання газу необхідно сплатити щонайменше 302 мільйони.

Скриншот з сайту "Донецькоблгазу"

Що кажуть в "Нафтогазі"

Джерело: Кабмін

Тим часом, у "Нафтогазі" заявили, що не надсилали заявок про вимкнення постачання газу ПАТ "Донецькоблгаз". Компанія підкреслила, що немає таких повноважень. Начебто це рішення у "Донецькоблгазі" ухвалили самостійно. У НАК закликали відновити постачання газу для населення.

У "Нафтогазі" наголосили, що місцевий постачальник тепла протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і не сплачував її. Це призвело до накопичення боргу та зняття постачальника з реєстрів.

"Нафтогаз" просить втрутитись у ситуацію місцеву владу.

Подорожі депутатів до Росії

Джерело: "Новая газета"

За інформацією ЗМІ, народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" безліч разів літали в окупований Крим та Росію. Відбувалося це вже після збройної агресії Москви.

Більше тут Нардепи від ОПЗЖ за час окупації сотні разів літали в Крим і Росію, – російські ЗМІ

Хто літав до Росії:

Найчастіше "в гості" до бойовиків літав заступник генпрокурора часів президента-втікача Віктора Януковича Ренат Кузьмін. Впродовж 2015 – 2019 років він літав рейсом Москва – Сімферополь – Москва (іноді Санкт-Петербург – Сімферополь) близько 240 разів.

Компанію йому складали однопартійці-нардепи Тарас Козак і Олександр Колтунович, білоруський нафтовий бізнесмен Микола Воробей, який потрапив під санкції ЄС та помічник Віктора Медведчука Андрій Мартинов.

Цікаво! Видання пише, що зверталося до Козака і Кузьміна за коментарем через відділ службової кореспонденції Верховної Ради. Адресати начебто листи отримали, але відповіді не надіслали.