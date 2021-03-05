Головні новини 5 березня: санкції проти Коломойського, апеляція на вирок Стерненку

Джерело:24 канал
США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Адвокати Стерненка подали апеляцію на його вирок. У МЗС планують дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС. Політв'язень Гліб Шаблій повернувся з Росії в Україну. Закарпаття посилило карантин. Такими були головні новини 5 березня.
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Джерело: Держдеп США
Державний департамент США оголосив про санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Відтепер йому заборонений в'їзд до Сполучених Штатів. Також санкції стосуються і родини бізнесмена – його дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Цві.
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Джерело: Офіс Президента
В Офісі Президента України не забарились з реакцією на введення санкцій проти Коломойського. У Зеленського зазначили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи. В ОПУ подякували кожному партнеру за підтримку цього шляху. Крім того, у президента зазначили, що Україна проводитиме реформи та зміцнюватиме відносини з США й надалі.
Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення,
– мовиться у заяві ОПУ.
Джерело: STERNENKO
Одеський активіст Сергій Стерненко вже подав апеляцію на свій вирок. Стерненка засудили до 7 років 3 місяців ув'язнення за викрадення людини з метою заволодіння грішми. Стерненко називає вирок "інструментом політичної розправи".
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У апеляційній заяві активіст також просить звільнити його з-під варти.
Джерело: STERNENKO
Тим часом Приморський суд Одеси 5 березня розглядав іншу справу проти Сергія Стерненка – про самозахист.
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Клопотання адвокатів підсудного про звільнення його з-під варти відхилили. Своє рішення суддя аргументував тим, що начебто Сергія не було у суді, хоча він і був присутній. Згодом Стерненка без відома його захисників вивезли у СІЗО.
Вони пішли на такий фінт. Добре, будемо далі позиватися. Адже законом не обмежена подача таких клопотань,
відзначив Масі Найєм,
– зауважив адвокат Масі Найем.
Дивіться відео з зали суду:
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Джерело: твітер Дмитра Кулеби
На батьківщину повернувся політичний в'язень Кремля Гліб Шаблій. Більш ніж 4 роки його незаконно утримували у в'язницях окупованого Криму та Росії.
Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в Росії, повний термін,
– зазначив Кулеба.
Джерело: Міністерство закордонних справ
Міністерство закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства для українців. Наразі триває робота над відповідними законодавчими змінами. Проте існує один виняток – Росія.
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Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас загрози,
– сказав Кулеба.
Рішення РНБО щодо подвійного громадянства:
Джерело: Закарпатська ОДА
На Закарпатті ухвалили рішення посилити карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили у рекордної для регіону кількості хворих – 748.
Саме тому обласна комісія з ТЕБ та НС вирішила посилити карантин у населених пунктах з найважчою ситуацією. На місцях рішення ухвалюватимуть місцеві комісії.
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