Головні новини 5 березня: санкції проти Коломойського, апеляція на вирок Стерненку

5 березня 2021 , 20:45
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Джерело:

24 канал

США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Адвокати Стерненка подали апеляцію на його вирок. У МЗС планують дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС. Політв'язень Гліб Шаблій повернувся з Росії в Україну. Закарпаття посилило карантин. Такими були головні новини 5 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Санкції проти Коломойського

Джерело: Держдеп США

Державний департамент США оголосив про санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Відтепер йому заборонений в'їзд до Сполучених Штатів. Також санкції стосуються і родини бізнесмена – його дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Цві.

Коротко про причини введення санкцій:

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського в спробах підірвати демократію в Україні.
  • Підстава для санкцій – діяльність Коломойського на посаді губернатора Дніпропетровської області в 2014 – 2015 роках.
  • Коломойському закидають причетність до масштабної корупції.
  • У грудні 2020 року Мін'юст США звинуватив Коломойського
    та його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використання незаконно привласнених коштів "Приватбанку" для придбання офісу в Клівленді.
  • Раніше схоже звинувачення висунули щодо комерційної нерухомості у Луїсвіллі та Далласі.
Цікаво! США не відкидають, що можуть піти і на подальші кроки. Мовиться про додаткові санкції проти тих, хто перешкоджає верховенству права та демократії в Україні.

Коротко про санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу

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Як відреагували на санкції у Зеленського

Джерело: Офіс Президента

В Офісі Президента України не забарились з реакцією на введення санкцій проти Коломойського. У Зеленського зазначили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи. В ОПУ подякували кожному партнеру за підтримку цього шляху. Крім того, у президента зазначили, що Україна проводитиме реформи та зміцнюватиме відносини з США й надалі.

Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення,
– мовиться у заяві ОПУ.

Цікаво! У президентській політсилі "Слуга народу" вважають, що розслідування справ щодо олігарха Ігоря Коломойського в Україні продовжуватимуться. За словами голови партії Олександра Корнієнка, це не залежить від того, як розвиватимуться події навколо санкцій США .

Апеляція на вирок Сергієві Стерненку

Джерело: STERNENKO

Одеський активіст Сергій Стерненко вже подав апеляцію на свій вирок. Стерненка засудили до 7 років 3 місяців ув'язнення за викрадення людини з метою заволодіння грішми. Стерненко називає вирок "інструментом політичної розправи".

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У апеляційній заяві активіст також просить звільнити його з-під варти.

Підстави апеляційної скарги:

  • суддя Віктор Попревич не здійснив судовий розгляд повністю;
  • висновки судді не відповідають фактичним обставинам справи;
  • Попревич істотно порушив Кримінально-процесуальний кодекс України;
  • неправильно застосував норми ККУ.
Зверніть увагу! Апеляція тимчасово зупиняє набрання законної сили вироком.

Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

В Одесі розглядали іншу справу – про самозахист

Джерело: STERNENKO

Тим часом Приморський суд Одеси 5 березня розглядав іншу справу проти Сергія Стерненка – про самозахист.

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Клопотання адвокатів підсудного про звільнення його з-під варти відхилили. Своє рішення суддя аргументував тим, що начебто Сергія не було у суді, хоча він і був присутній. Згодом Стерненка без відома його захисників вивезли у СІЗО.

Вони пішли на такий фінт. Добре, будемо далі позиватися. Адже законом не обмежена подача таких клопотань,
відзначив Масі Найєм,
– зауважив адвокат Масі Найем.

Дивіться відео з зали суду:

Головне про справу про самозахист Стерненка:

  • На Сергія Стерненка в Одесі скоювали одразу 3 напади. Справа стосується останнього – 24 травня 2018 року.
  • Тоді активіст, захищаючи себе та свою дівчину, завдав смертельних ножових поранень одному з нападників. Іншого відпустили правоохоронці, і той втік з України.
  • Стерненка підозрюють у вбивстві. Натомість з нападника посмертно зняли підозру.

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Повернення політв'язня Шаблія додому

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

На батьківщину повернувся політичний в'язень Кремля Гліб Шаблій. Більш ніж 4 роки його незаконно утримували у в'язницях окупованого Криму та Росії.

Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в Росії, повний термін,
– зазначив Кулеба.

Що відомо про ув'язнення Шаблія

  • У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував Олексія Стогнія та Гліба Шаблія.
  • Стогнія російські ЗМІ називали "полковником Головного розвідуправління України". Шаблія – "українським офіцером".
  • Шаблія засудили за начебто "незаконне виготовлення та перевезення вибухових речовин".
  • Стогній вийшов на волю у лютому 2020 року.

Подвійне громадянство для українців

Джерело: Міністерство закордонних справ

Міністерство закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства для українців. Наразі триває робота над відповідними законодавчими змінами. Проте існує один виняток – Росія.

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Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас загрози,
– сказав Кулеба.

Рішення РНБО щодо подвійного громадянства:

  • 26 лютого РНБО розглянула питання подвійного громадянства для українців.
  • Кабміну дали завдання розробити законопроєкт щодо питання.
  • За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська влада має точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства. Особливо небезпечна ситуація – щодо громадянства держави-агресора.

На Закарпатті посилили карантин

Джерело: Закарпатська ОДА

На Закарпатті ухвалили рішення посилити карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили у рекордної для регіону кількості хворих – 748.

Саме тому обласна комісія з ТЕБ та НС вирішила посилити карантин у населених пунктах з найважчою ситуацією. На місцях рішення ухвалюватимуть місцеві комісії.

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Що заборонили: окремі положення

  • роботу закладів громадського харчування, окрім торгівлі на виніс;
  • роботу ТРЦ;
  • масові заходи;
  • приймання відвідувачів в спортзалах та фітнес-клубах, басейнах;
  • роботу непродовольчих ринків;
  • відвідування закладів освіти, крім дошкільних закладів та 1 – 4 класів.

Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті?

Станом на 5 березня в області виявили 42 839 випадків COVID-19, з них 968 – летальні. Одужали більше ніж 30 тисяч осіб.
Дані РНБО