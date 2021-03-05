США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Адвокати Стерненка подали апеляцію на його вирок. У МЗС планують дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС. Політв'язень Гліб Шаблій повернувся з Росії в Україну. Закарпаття посилило карантин. Такими були головні новини 5 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Санкції проти Коломойського

Джерело: Держдеп США

Державний департамент США оголосив про санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Відтепер йому заборонений в'їзд до Сполучених Штатів. Також санкції стосуються і родини бізнесмена – його дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Цві.

Коротко про причини введення санкцій:

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського в спробах підірвати демократію в Україні.

Підстава для санкцій – діяльність Коломойського на посаді губернатора Дніпропетровської області в 2014 – 2015 роках.

Коломойському закидають причетність до масштабної корупції.

У грудні 2020 року Мін'юст США звинуватив Коломойського та його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використання незаконно привласнених коштів "Приватбанку" для придбання офісу в Клівленді.

та його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використання незаконно привласнених коштів "Приватбанку" для придбання офісу в Клівленді. Раніше схоже звинувачення висунули щодо комерційної нерухомості у Луїсвіллі та Далласі.

Цікаво! США не відкидають, що можуть піти і на подальші кроки. Мовиться про додаткові санкції проти тих, хто перешкоджає верховенству права та демократії в Україні.

Коротко про санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу

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Як відреагували на санкції у Зеленського

Джерело: Офіс Президента

В Офісі Президента України не забарились з реакцією на введення санкцій проти Коломойського. У Зеленського зазначили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи. В ОПУ подякували кожному партнеру за підтримку цього шляху. Крім того, у президента зазначили, що Україна проводитиме реформи та зміцнюватиме відносини з США й надалі.

Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення,

– мовиться у заяві ОПУ.

Цікаво! У президентській політсилі "Слуга народу" вважають, що розслідування справ щодо олігарха Ігоря Коломойського в Україні продовжуватимуться. За словами голови партії Олександра Корнієнка, це не залежить від того, як розвиватимуться події навколо санкцій США .

Апеляція на вирок Сергієві Стерненку

Джерело: STERNENKO

Одеський активіст Сергій Стерненко вже подав апеляцію на свій вирок. Стерненка засудили до 7 років 3 місяців ув'язнення за викрадення людини з метою заволодіння грішми. Стерненко називає вирок "інструментом політичної розправи".

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У апеляційній заяві активіст також просить звільнити його з-під варти.

Підстави апеляційної скарги:

суддя Віктор Попревич не здійснив судовий розгляд повністю;

висновки судді не відповідають фактичним обставинам справи;

Попревич істотно порушив Кримінально-процесуальний кодекс України;

неправильно застосував норми ККУ.

Зверніть увагу! Апеляція тимчасово зупиняє набрання законної сили вироком.

Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

В Одесі розглядали іншу справу – про самозахист

Джерело: STERNENKO

Тим часом Приморський суд Одеси 5 березня розглядав іншу справу проти Сергія Стерненка – про самозахист.

Більше тут Справа про самозахист: Стерненка привезли до суду в Одесі – відео

Клопотання адвокатів підсудного про звільнення його з-під варти відхилили. Своє рішення суддя аргументував тим, що начебто Сергія не було у суді, хоча він і був присутній. Згодом Стерненка без відома його захисників вивезли у СІЗО.

Вони пішли на такий фінт. Добре, будемо далі позиватися. Адже законом не обмежена подача таких клопотань,

відзначив Масі Найєм,

– зауважив адвокат Масі Найем.

Дивіться відео з зали суду:

Головне про справу про самозахист Стерненка:

На Сергія Стерненка в Одесі скоювали одразу 3 напади. Справа стосується останнього – 24 травня 2018 року.

Тоді активіст, захищаючи себе та свою дівчину, завдав смертельних ножових поранень одному з нападників. Іншого відпустили правоохоронці, і той втік з України.

Стерненка підозрюють у вбивстві. Натомість з нападника посмертно зняли підозру.

До теми У Стерненка готують "сюрприз" Зеленському на 8 Березня: протест під дачею

Повернення політв'язня Шаблія додому

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

На батьківщину повернувся політичний в'язень Кремля Гліб Шаблій. Більш ніж 4 роки його незаконно утримували у в'язницях окупованого Криму та Росії.

Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в Росії, повний термін,

– зазначив Кулеба.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Що відомо про ув'язнення Шаблія

У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував Олексія Стогнія та Гліба Шаблія.

Стогнія російські ЗМІ називали "полковником Головного розвідуправління України". Шаблія – "українським офіцером".

Шаблія засудили за начебто "незаконне виготовлення та перевезення вибухових речовин".

Стогній вийшов на волю у лютому 2020 року.

Подвійне громадянство для українців

Джерело: Міністерство закордонних справ

Міністерство закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства для українців. Наразі триває робота над відповідними законодавчими змінами. Проте існує один виняток – Росія.

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Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас загрози,

– сказав Кулеба.

Рішення РНБО щодо подвійного громадянства:

26 лютого РНБО розглянула питання подвійного громадянства для українців.

Кабміну дали завдання розробити законопроєкт щодо питання.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська влада має точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства. Особливо небезпечна ситуація – щодо громадянства держави-агресора.

На Закарпатті посилили карантин

Джерело: Закарпатська ОДА

На Закарпатті ухвалили рішення посилити карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили у рекордної для регіону кількості хворих – 748.

Саме тому обласна комісія з ТЕБ та НС вирішила посилити карантин у населених пунктах з найважчою ситуацією. На місцях рішення ухвалюватимуть місцеві комісії.

До теми Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА

Що заборонили: окремі положення

роботу закладів громадського харчування, окрім торгівлі на виніс;

роботу ТРЦ;

масові заходи;

приймання відвідувачів в спортзалах та фітнес-клубах, басейнах;

роботу непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти, крім дошкільних закладів та 1 – 4 класів.