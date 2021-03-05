Головні новини 5 березня: санкції проти Коломойського, апеляція на вирок Стерненку
США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Адвокати Стерненка подали апеляцію на його вирок. У МЗС планують дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС. Політв'язень Гліб Шаблій повернувся з Росії в Україну. Закарпаття посилило карантин. Такими були головні новини 5 березня.
Джерело:24 канал
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Санкції проти Коломойського
Джерело: Держдеп США
Державний департамент США оголосив про санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Відтепер йому заборонений в'їзд до Сполучених Штатів. Також санкції стосуються і родини бізнесмена – його дружини Ірини, дочки Анжеліки та сина Цві.
Коротко про причини введення санкцій:
- Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського в спробах підірвати демократію в Україні.
- Підстава для санкцій – діяльність Коломойського на посаді губернатора Дніпропетровської області в 2014 – 2015 роках.
- Коломойському закидають причетність до масштабної корупції.
- У грудні 2020 року Мін'юст США звинуватив Коломойського та його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використання незаконно привласнених коштів "Приватбанку" для придбання офісу в Клівленді.
- Раніше схоже звинувачення висунули щодо комерційної нерухомості у Луїсвіллі та Далласі.
Коротко про санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу
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Як відреагували на санкції у Зеленського
Джерело: Офіс Президента
В Офісі Президента України не забарились з реакцією на введення санкцій проти Коломойського. У Зеленського зазначили, що потрібно долати систему, у якій домінують олігархи. В ОПУ подякували кожному партнеру за підтримку цього шляху. Крім того, у президента зазначили, що Україна проводитиме реформи та зміцнюватиме відносини з США й надалі.
Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення,
– мовиться у заяві ОПУ.
Апеляція на вирок Сергієві Стерненку
Джерело: STERNENKO
Одеський активіст Сергій Стерненко вже подав апеляцію на свій вирок. Стерненка засудили до 7 років 3 місяців ув'язнення за викрадення людини з метою заволодіння грішми. Стерненко називає вирок "інструментом політичної розправи".
Актуально Ми маємо боротися за свої права, – Стерненко записав відеозвернення з зали суду
У апеляційній заяві активіст також просить звільнити його з-під варти.
Підстави апеляційної скарги:
- суддя Віктор Попревич не здійснив судовий розгляд повністю;
- висновки судді не відповідають фактичним обставинам справи;
- Попревич істотно порушив Кримінально-процесуальний кодекс України;
- неправильно застосував норми ККУ.
Головне про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу
В Одесі розглядали іншу справу – про самозахист
Джерело: STERNENKO
Тим часом Приморський суд Одеси 5 березня розглядав іншу справу проти Сергія Стерненка – про самозахист.
Більше тут Справа про самозахист: Стерненка привезли до суду в Одесі – відео
Клопотання адвокатів підсудного про звільнення його з-під варти відхилили. Своє рішення суддя аргументував тим, що начебто Сергія не було у суді, хоча він і був присутній. Згодом Стерненка без відома його захисників вивезли у СІЗО.
Вони пішли на такий фінт. Добре, будемо далі позиватися. Адже законом не обмежена подача таких клопотань,
відзначив Масі Найєм,
– зауважив адвокат Масі Найем.
Дивіться відео з зали суду:
Головне про справу про самозахист Стерненка:
- На Сергія Стерненка в Одесі скоювали одразу 3 напади. Справа стосується останнього – 24 травня 2018 року.
- Тоді активіст, захищаючи себе та свою дівчину, завдав смертельних ножових поранень одному з нападників. Іншого відпустили правоохоронці, і той втік з України.
- Стерненка підозрюють у вбивстві. Натомість з нападника посмертно зняли підозру.
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Повернення політв'язня Шаблія додому
Джерело: твітер Дмитра Кулеби
На батьківщину повернувся політичний в'язень Кремля Гліб Шаблій. Більш ніж 4 роки його незаконно утримували у в'язницях окупованого Криму та Росії.
Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в Росії, повний термін,
– зазначив Кулеба.
Що відомо про ув'язнення Шаблія
- У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував Олексія Стогнія та Гліба Шаблія.
- Стогнія російські ЗМІ називали "полковником Головного розвідуправління України". Шаблія – "українським офіцером".
- Шаблія засудили за начебто "незаконне виготовлення та перевезення вибухових речовин".
- Стогній вийшов на волю у лютому 2020 року.
Подвійне громадянство для українців
Джерело: Міністерство закордонних справ
Міністерство закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства для українців. Наразі триває робота над відповідними законодавчими змінами. Проте існує один виняток – Росія.
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Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас загрози,
– сказав Кулеба.
Рішення РНБО щодо подвійного громадянства:
- 26 лютого РНБО розглянула питання подвійного громадянства для українців.
- Кабміну дали завдання розробити законопроєкт щодо питання.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українська влада має точно знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства. Особливо небезпечна ситуація – щодо громадянства держави-агресора.
На Закарпатті посилили карантин
Джерело: Закарпатська ОДА
На Закарпатті ухвалили рішення посилити карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. За останню добу COVID-19 виявили у рекордної для регіону кількості хворих – 748.
Саме тому обласна комісія з ТЕБ та НС вирішила посилити карантин у населених пунктах з найважчою ситуацією. На місцях рішення ухвалюватимуть місцеві комісії.
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Що заборонили: окремі положення
- роботу закладів громадського харчування, окрім торгівлі на виніс;
- роботу ТРЦ;
- масові заходи;
- приймання відвідувачів в спортзалах та фітнес-клубах, басейнах;
- роботу непродовольчих ринків;
- відвідування закладів освіти, крім дошкільних закладів та 1 – 4 класів.
Яка ситуація з коронавірусом на Закарпатті?Станом на 5 березня в області виявили 42 839 випадків COVID-19, з них 968 – летальні. Одужали більше ніж 30 тисяч осіб.
Дані РНБО
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