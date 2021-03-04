Головні новини 4 березня: ймовірність нового локдауну та вибачення словацького прем'єра за жарт

Прем'єр Словаччини Ігор Матович вибачився за обурливий жарт про Закарпаття. В Україні можуть запровадити новий локдаун. Верховна Рада провалила голосування за обіг зброї. Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство. Уряду прем'єра Дениса Шмигаля – рік. Такими були головні новини 4 березня
Найважливіші новини України та світу за четвер, 4 березня:
Важливо Рік роботи уряду: злети та падіння Кабміну Шмигаля
Джерело: твітер Ігоря Матовича
Від Словаччини надійшли офіційні вибачення через жарт прем'єр-міністра Ігоря Матовича. Той заявив, що за вакцину "Супутник-V" Словаччина пообіцяла росіянам українське Закарпаття. Щоправда, політик одразу дав зрозуміти, що це жарт, тому що за препарат нічого не обіцяли.
Джерело: 24 канал
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що Україна повернеться до жорсткого карантину. Так, червона зона вже запроваджена в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях. Обмеження можуть ввести і на Вінниччині, Закарпатті та Тернопільщині.
На підході може бути жорсткий локдаун. Коли більшість областей буде у червоній зоні, скоріш за все, доведеться повертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила,
– підкреслив Шмигаль.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Важливо Ляшко підтвердив, що в Івано-Франківській області виявили "британський" штам коронавірусу
Джерело: 24 канал
Верховна Рада не змогла зібрати достатньо голосів, аби ухвалити у першому читанні законопроєкт №4335 про обіг зброї. Його підтримали всього 88 нардепів
Зауважимо, в Раді був й альтернативний законопроєкт №4335-1. Проте за нього проголосували ще менше парламентарів – 74.
Джерело: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про подвійне громадянство.
Кабмін із ЦВК та СБУ за 2 місяці мають проаналізувати законодавство щодо подвійного громадянства. Після цього протягом 6 місяців уряд має запропонувати низку законів щодо заборони таким громадянам.
Також подвійне громадянство треба буде вказувати у декларації.
Важливо! В Україні заборонено подвійне громадянство. Тому, якщо українець добровільно набуває громадянство іншої держави, це підстава для припинення громадянства України. Зробити це може лише президент.
Переважно подвійні паспорти мають люди, які проживають на Закарпатті, а також на окупованих територіях.
Джерело: 24 канал
Денис Шмигаль 4 березня 2020 року очолив новий уряд, замінивши його попередника Олексія Гончарука. З цієї нагоди урядовець прозвітував суспільству про зроблену роботу.
Детальніше Тарифи, вакцинація, локдаун і робота з МВФ: Шмигаль відзвітував про рік роботи прем'єром