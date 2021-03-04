Прем'єр Словаччини Ігор Матович вибачився за обурливий жарт про Закарпаття. В Україні можуть запровадити новий локдаун. Верховна Рада провалила голосування за обіг зброї. Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство. Уряду прем'єра Дениса Шмигаля – рік. Такими були головні новини 4 березня

Найважливіші новини України та світу за четвер, 4 березня:

Важливо Рік роботи уряду: злети та падіння Кабміну Шмигаля

Прем'єр Словаччини вибачився за обурливий жарт про Закарпаття

Джерело: твітер Ігоря Матовича

Від Словаччини надійшли офіційні вибачення через жарт прем'єр-міністра Ігоря Матовича. Той заявив, що за вакцину "Супутник-V" Словаччина пообіцяла росіянам українське Закарпаття. Щоправда, політик одразу дав зрозуміти, що це жарт, тому що за препарат нічого не обіцяли.

Вибачення від Словаччини

Словацьким колегам Матовача, очевидно, жарт також не сподобався. Тому спочатку перед Україною вибачився міністр закордонних справ Іван Корчок від імені держави.

Згодом вибачення надійшли і від самого прем'єра. Він визнав, що таке висловлювання було недоречним. Також політик додав, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою.

Як відреагувала Україна

Спочатку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив Матовичу

Однак потім заявив, що якби Словаччина не вибачилась, дії України були б вкрай жорсткими.

За словами Кулеби, попри дружбу, такого пробачати не можна.

В Україні можливий новий локдаун

Джерело: 24 канал

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що Україна повернеться до жорсткого карантину. Так, червона зона вже запроваджена в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях. Обмеження можуть ввести і на Вінниччині, Закарпатті та Тернопільщині.

На підході може бути жорсткий локдаун. Коли більшість областей буде у червоній зоні, скоріш за все, доведеться повертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила,

– підкреслив Шмигаль.

За яких умов буде локдаун

Прем'єр розповів, що буде управляти адаптивним карантином. Проте якщо медична система буде перевантаженою, доведеться вводити локдаун.

За словами Шмигаля, конкуренція за вакцину є високою, тому нові хвилі пандемії – можливі.

Зверніть увагу! За 3 березня в Україні вперше за довгий час зафіксували понад 10 тисяч хворих на коронавірус за добу. Від початку пандемії кількість хворих в країні перевищила 1,3 мільйона.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Важливо Ляшко підтвердив, що в Івано-Франківській області виявили "британський" штам коронавірусу

Рада провалила законопроєкт про обіг зброї Джерело: 24 канал

Верховна Рада не змогла зібрати достатньо голосів, аби ухвалити у першому читанні законопроєкт №4335 про обіг зброї. Його підтримали всього 88 нардепів

Що передбачав законопроєкт

Українцям мали дати право на користування зброєю при відсутності медичних протипоказань, судимості, адміністративних порушень за низкою статей протягом останнього року.

Хотіли запровадити посвідчення власника із категорією зброї.

На кожну зброю планували видавати техпаспорт з інформацією про власника та серійним номером зброї.

Ініціатива передбачала створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї та встановила його засади.

Зауважимо, в Раді був й альтернативний законопроєкт №4335-1. Проте за нього проголосували ще менше парламентарів – 74.

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство

Джерело: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про подвійне громадянство.

Що буде тепер

Кабмін із ЦВК та СБУ за 2 місяці мають проаналізувати законодавство щодо подвійного громадянства. Після цього протягом 6 місяців уряд має запропонувати низку законів щодо заборони таким громадянам.

Про які заборони мовиться:

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

обіймати керівні посади на стратегічних об’єктах держвласності;

щодо допуску до державної таємниці;

бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем тощо;

на членство у політичній партії.

Також подвійне громадянство треба буде вказувати у декларації.

Важливо! В Україні заборонено подвійне громадянство. Тому, якщо українець добровільно набуває громадянство іншої держави, це підстава для припинення громадянства України. Зробити це може лише президент. Переважно подвійні паспорти мають люди, які проживають на Закарпатті, а також на окупованих територіях.

Рік роботи уряду Шмигаля

Джерело: 24 канал

Денис Шмигаль 4 березня 2020 року очолив новий уряд, замінивши його попередника Олексія Гончарука. З цієї нагоди урядовець прозвітував суспільству про зроблену роботу.

Що сказав прем'єр: коротко

Етапи вакцинації не змінюватимуть. Крім того, хочуть створити сервіс для електронної верифікації вакцинованих. Міністра охорони здоров'я Максима Степанова Шмигаль назвав антикризовим менеджером. На думку прем'єра, він не заслуговує на відставку. У співпраці з Міжнародним валютним фондом є 5 пріоритетів. Україна має налагодити судову реформу, закон про посилення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, закон про Національне антикорупційне бюро України тощо. Тарифи на електроенергію, скоріше за все, після 31 березня не підніматимуть. Ймовірно, вони залишаться на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину.

Детальніше Тарифи, вакцинація, локдаун і робота з МВФ: Шмигаль відзвітував про рік роботи прем'єром