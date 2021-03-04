Головні новини 4 березня: ймовірність нового локдауну та вибачення словацького прем'єра за жарт
Прем'єр Словаччини Ігор Матович вибачився за обурливий жарт про Закарпаття. В Україні можуть запровадити новий локдаун. Верховна Рада провалила голосування за обіг зброї. Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство. Уряду прем'єра Дениса Шмигаля – рік. Такими були головні новини 4 березня
Найважливіші новини України та світу за четвер, 4 березня:
Важливо Рік роботи уряду: злети та падіння Кабміну Шмигаля
Прем'єр Словаччини вибачився за обурливий жарт про Закарпаття
Джерело: твітер Ігоря Матовича
Від Словаччини надійшли офіційні вибачення через жарт прем'єр-міністра Ігоря Матовича. Той заявив, що за вакцину "Супутник-V" Словаччина пообіцяла росіянам українське Закарпаття. Щоправда, політик одразу дав зрозуміти, що це жарт, тому що за препарат нічого не обіцяли.
Вибачення від Словаччини
- Словацьким колегам Матовача, очевидно, жарт також не сподобався. Тому спочатку перед Україною вибачився міністр закордонних справ Іван Корчок від імені держави.
- Згодом вибачення надійшли і від самого прем'єра. Він визнав, що таке висловлювання було недоречним. Також політик додав, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою.
Як відреагувала Україна
- Спочатку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив Матовичу "краще обміняти кілька регіонів своєї країни".
- Однак потім заявив, що якби Словаччина не вибачилась, дії України були б вкрай жорсткими.
- За словами Кулеби, попри дружбу, такого пробачати не можна.
В Україні можливий новий локдаун
Джерело: 24 канал
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що Україна повернеться до жорсткого карантину. Так, червона зона вже запроваджена в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях. Обмеження можуть ввести і на Вінниччині, Закарпатті та Тернопільщині.
На підході може бути жорсткий локдаун. Коли більшість областей буде у червоній зоні, скоріш за все, доведеться повертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила,
– підкреслив Шмигаль.
За яких умов буде локдаун
- Прем'єр розповів, що буде управляти адаптивним карантином. Проте якщо медична система буде перевантаженою, доведеться вводити локдаун.
- За словами Шмигаля, конкуренція за вакцину є високою, тому нові хвилі пандемії – можливі.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Важливо Ляшко підтвердив, що в Івано-Франківській області виявили "британський" штам коронавірусу
Рада провалила законопроєкт про обіг зброї
Джерело: 24 канал
Верховна Рада не змогла зібрати достатньо голосів, аби ухвалити у першому читанні законопроєкт №4335 про обіг зброї. Його підтримали всього 88 нардепів
Що передбачав законопроєкт
- Українцям мали дати право на користування зброєю при відсутності медичних протипоказань, судимості, адміністративних порушень за низкою статей протягом останнього року.
- Хотіли запровадити посвідчення власника із категорією зброї.
- На кожну зброю планували видавати техпаспорт з інформацією про власника та серійним номером зброї.
- Ініціатива передбачала створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї та встановила його засади.
Зауважимо, в Раді був й альтернативний законопроєкт №4335-1. Проте за нього проголосували ще менше парламентарів – 74.
Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство
Джерело: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про подвійне громадянство.
Що буде тепер
Кабмін із ЦВК та СБУ за 2 місяці мають проаналізувати законодавство щодо подвійного громадянства. Після цього протягом 6 місяців уряд має запропонувати низку законів щодо заборони таким громадянам.
Про які заборони мовиться:
- на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- обіймати керівні посади на стратегічних об’єктах держвласності;
- щодо допуску до державної таємниці;
- бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем тощо;
- на членство у політичній партії.
Також подвійне громадянство треба буде вказувати у декларації.
Рік роботи уряду Шмигаля
Джерело: 24 канал
Денис Шмигаль 4 березня 2020 року очолив новий уряд, замінивши його попередника Олексія Гончарука. З цієї нагоди урядовець прозвітував суспільству про зроблену роботу.
Що сказав прем'єр: коротко
- Етапи вакцинації не змінюватимуть. Крім того, хочуть створити сервіс для електронної верифікації вакцинованих.
- Міністра охорони здоров'я Максима Степанова Шмигаль назвав антикризовим менеджером. На думку прем'єра, він не заслуговує на відставку.
- У співпраці з Міжнародним валютним фондом є 5 пріоритетів. Україна має налагодити судову реформу, закон про посилення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, закон про Національне антикорупційне бюро України тощо.
- Тарифи на електроенергію, скоріше за все, після 31 березня не підніматимуть. Ймовірно, вони залишаться на рівні 1,68 гривні за кіловат-годину.
Детальніше Тарифи, вакцинація, локдаун і робота з МВФ: Шмигаль відзвітував про рік роботи прем'єром
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