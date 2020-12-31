Під двері квартир родичів Віталія Шабуніна заклали гранати. НАЗК відновив доступ до реєстру декларацій. Біометричні паспорти коштуватимуть дорожче. Деякі країни вже зустріли новий 2021 рік. Такими були головні новини 31 грудня.

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Погрози Шабуніну

У Рівному ввечері 30 грудня виявили 2 гранати під дверима квартири матері антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Згодом в Офісі генпрокурора заявили, що вибухівки у гранатах не було.

Актуально Шабунін про вибухівку та напади: Це неспроможність політичної еліти

Наступного дня Шабунін повідомив, що невідомі заклали гранати у 9-поверховому будинку в Києві, де проживають батьки його дружини. Всіх мешканців багатоповерхівки правоохоронці евакуювали.

До речі, за даними телеграм-каналів у той же час замінували будинок на вулиці Якуба Коласа, 23. Гранати виявила мешканка багатоповерхівки біля дверей квартири своїх сусідів. Ймовірно, це був той самий будинок, де проживають родичі Шабуніна.

Немає значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі. Зробити це їм дозволила неспроможність керівництва держави покарати замовників сотень нападів на активістів,

– сказав Шабунін.

Зверніть увагу! Це не перші погрози антикорупційному активісту. Вночі проти 23 липня невідомі підпалили будинок Шабуніна. У той момент там перебували батьки його дружини, яких врятувала сусідка.

Дивіться відео з місця замінування будинку у Києві:

НАЗК відновило доступ до реєстру е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило роботу реєстру декларацій. Тепер він доступний для всіх користувачів. Раніше у сервісі були збої через модернізацію.

До речі, Агенство зауважило, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів все ще триває.

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Що оновили в реєстрі

Персональні дані в чернетках документів більше не будуть зникати.

Декларант може заповнювати документи з різних пристроїв.

Всі подані документи з персональними даними користувач може завантажити у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.

У разі використання декларантом декількох е-підписів вже не потрібно змінювати електронний підпис у реєстрі декларацій.

Тепер також можна подати повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті в електронній формі. Раніше його треба було подавати лише в паперовій формі.

Довідка. Конституційний Суд 27 жовтня 2020 року скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню у декларацій. Через це електронний реєстр був недоступний. Більше про скандальне рішення КСУ – читайте тут.



Головне про рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу

Ціна на біометричні паспорти зросте

З 1 січня 2021 року вартість бланків біометричних документів збільшиться. Тому за оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта та посвідок на тимчасове й постійне проживання доведеться платити більше.

Вартість виготовлення паспорта громадянина України у вигляді картки:

вперше – безкоштовно;

до 20 робочих днів – 363 гривні, було – 345 гривень;

до 10 робочих днів – 489 гривень, було – 471 гривня.

Вартість закордонного паспорта:

до 20 робочих днів – 694 гривні, раніше – 682 гривні;

до 7 робочих днів та до 3 у випадку наявності підстав – 1 046 гривень, раніше – 1 034 гривні.

Вартість виготовлення посвідки на проживання:

до 15 робочих днів на тимчасове проживання – 915 гривень, було – 891 гривня;

до 15 робочих днів на постійне проживання – 752 гривні, було – 728 гривень.

До речі, люди, які оплатили адміністративні послуги й подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, платитимуть стару ціну.

Де найперше зустріли Новий рік

Найпершими на планеті новий 2021 рік зустріли жителі океанської острівної країни Кірібаті. Це сталося ще о 12:00 2020 року за київським часом. Крім того, одними з перших, хто почав відзначати свято, були країни Тонга та Самоа.

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Вже після них Новий рік відсвяткували у Новій Зеландії та Антарктиді.

Як зустрічали Новий рік у Новій Зеландії: відео

Дивіться відео святкового феєрверка у Новій Зеландії:

Happy 2021 New Zealand!



This is in Tauranga.. pic.twitter.com/yRghVoy1r0 — Buitengebieden (@buitengebieden_) December 31, 2020

О 14:00 за київським часом свято зустріли у російській Камчатці та на острові Фіджі. Після того Новий рік настав у частині східної Австралії та деяких тихоокеанських островах.

Святкове шоу у Сіднеї: відео

До речі, найпізніше Новий рік зустрінуть на острові Бейкер – о 14:00 1 січня 2021 року за київським часом.