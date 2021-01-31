Під час протестів у Росії на підтримку Олексія Навального силовики жорстоко затримували протестувальників. На збори акціонерів "Мотор Січ" увірвалися працівники СБУ. У Києві трапилася смертельна пожежа у торговому центрі. Помер батько героя України Василя Сліпака – Ярослав. Такими були головні новини 31 січня.

Найважливіші новини України та світу за неділю, 31 січня:

Протести у Росії через Навального

У містах Росії 31 січня люди протестували через арешт опозиціонера Олексія Навального. Цього разу на вулиці вийшло більше людей аніж 23 січня.

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Ще до початку акцій протесту на активістів вже чекали силовики. Загалом омонівці затримали понад 4 тисячі людей. Найбільше – у Москві та Санкт-Петербурзі. У столиці людям не дозволяли ходити вулицями по троє – їх одразу затримували.

Як силовики затримували протестувальників

Під час затримань правоохоронці використовували сльозогінний газ, електрошокери, кийки і навіть табельну зброю.

►В Уфі 5 силовиків жорстоко затримали пенсіонерку. Вони за руки і ноги тягли жінку по снігу до автозака.

►У Ростові-на-Дону протестувальника, який намагався втекти, повалили на землю та почали сильно бити кийками.

►У Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали понад сотню активістів. З них зірвали захисні маски і почали фотографувати. Силовики наказали людям сидіти на снігу.

►У Челябінську силовики сіли на протестувальника. Той кричав, що не може дихати і просив, аби його відпустили.

Затримання пенсіонерки в Уфі: відео

Побиття протестувальника у Ростові-на-Дону: відео

Жесткие задержания в Ростове-на-Дону. Десять полицейских повалили протестующего, который пытался убежать, и начали бить дубинками. Задержано как минимум 10 человек. Видео: Юг. МБХ медиа https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/SukHhKTTA5 — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Силовики ледь не задушили чоловіка: відео



Силовики затримали понад сотню активістів / Фото телеграм-канал Baza

►У Москві правоохоронці затримали дружину опозиціонера Юлію Навальну. Силовики навіть не показали своїх документів, а одразу повели жінку до автозака.

Дивіться відео затримання дружини Навального:

Згодом протестувальники підійшли до СІЗО, у якому утримують Навального. Однак силовики одразу ж вишикувалися у ланцюг і почали відтісняти людей.

Близько 16:30 за київським часом штаб Навального заявив про завершення акції. Там наголосили, що цього разу демонстрації були більш координованими "і це дало результат".

СБУ увірвалася у "Мотор Січ"

У Запоріжжі 31 січня мали відбутись позачергові загальні збори компанії "Мотор Січ". Їх ініціювали китайські інвестори та український бізнесмен Олександр Ярославський.

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Зранку під будівлею підприємства зібралися працівники. У руках вони тримали плакати "Закон на боці Мотора", "Не дозволимо рейдерського захоплення". За словами протестувальників, про збори акціонерів офіційно їх не повідомили, люди дізналися про все із соціальних мереж.

Ситуацію під будівлею "Мотор Січ" контролювали понад 50 поліцейських та 200 нацгвардійців. Згодом на місце події приїхали нардепи.

До нас звернувся трудовий колектив "Мотор Січі". Є рішення РНБО, указом президента наклали санкції. Ми приїхали здійснити парламентський контроль у межах наших повноважень,

– заявив Арсеній Пушкаренко.

Далі до "Мотор Січ" приїхали працівники СБУ. Вони виламали двері та увірвалися у приміщення. За даними працівників підприємства, збори акціонерів так і не відбулися.

У будівлю "Мотор Січ" увірвалися спецпризначенці / Фото Укрінформ

Що кажуть у СБУ

У Службі безпеки України пояснили, що зафіксували можливі протиправні дії представниками компаній DCH та Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що пов'язані з встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ".

Крім того, СБУ виявила факти підготовки до знищення виробничих потужностей компанії, що мають важливе оборонне та народногосподарське значення.

Зверніть увагу! Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січ". Їм на 3 роки заборонили вивозити капітал з України, а також заблокували активи.

Пожежа у Торговому центрі у Києві

О 05:34 у київському торговому центрі "Корал", що на вулиці Милославській, 6, трапилася пожежа.

За даними рятувальників, займання виникло на першому поверсі – у кімнаті охорони.

На щастя, охоронця, який перебував на третьому поверсі, вдалося врятувати. Однак між другим та третім поверхами працівники ДСНС виявили тіло загиблого чоловіка.

Зауважимо, під час пожежі вогонь охопив площу у 50 квадратних метрів. Полум'я ліквідували впродовж години.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.



У торговому центрі "Корал" трапилася пожежа / Фото ДСНС

Помер батько героя Василя Сліпака

У Львові 31 січня помер 80-річний батько Героя України Василя Сліпака – Ярослав. Наразі причину смерті чоловіка не повідомляють.

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Ярослав Сліпак був спеціалістом виробничого підрозділу. Нещодавно він відсвяткував свій день народження. У померлого залишилася дружина і старший син Орест.

Що відомо про Василя Сліпака

Василь був солістом у Паризькій національній опері. Однак ніколи не залишався байдужим до подій в Україні.

Сліпак брав активну участь у Помаранчевій революції.

Під час Євромайдану він очолив волонтерський рух у Франції на підтримку України.

Коли Росія вдерлася на Донбас, Сліпак поїхав у зону бойових дій.

Він воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Згодом брав участь у боях за Авдіївку у складі Добровольчого українського корпусу. Там воїн отримав поранення.

У вересні 2015 року Сліпак вдруге поїхав на фронт – у Водяне, на лінію зіткнення.

У жовтні 2015 року український захисник повернувся до Парижа.

У червні 2016 року Сліпак знову поїхав на Донбас. Він хотів залишитися там на пів року, однак загинув від кулі снайпера поблизу Луганського.

20 лютого 2017 року президент Петро Порошенко посмертно надав Сліпаку звання Героя України.

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