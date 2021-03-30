Головні новини 30 березня: позачергові засідання Ради, продовження локдауну у Львові

Верховна Рада 30 березня провела позачергові засідання, на яких прийняла багато законів, зокрема про засудження протестів під Офісом Президента, виплати ФОПам. У Львові локдаун продовжили до 12 квітня. СБУ провела обшуки у людей, причетних до організації Віктора Медведчука. А хіту від ультрас Металіста "Путін – х**ло" виповнилося 7 років. Такими були головні новини 30 березня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Позачергові засідання Ради

Джерело: 24 канал

Верховна Рада провела одразу 3 позачергові засідання. На них прийняли багато важливих рішень.

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Вимога припинити війну на Донбасі

Нардепи ухвалили заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Рішення підтримали 308 парламентарів. Жоден політик не голосував проти.

У постанові зазначили, що російська агресія проти України триває з 20 лютого 2014 року. Внаслідок ворожих дій загинули понад 13 тисяч українців, понад 30 тисяч – отримали поранення. Крім того, від початку 2021 року на фронті – загострення.

Депутати наголосили, що також триває і мілітаризація Кримського півострову. Численність російських військ там збільшилася до 40 тисяч й вона продовжує зростати. Така ж ситуація з воєнною технікою.

У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії негайно припинити бойові дії; повністю виконати свої міжнародні зобов'язання; вивести з України свою армію, найманців, а також зброю і техніку; повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.

Посилення покарань за ухиляння від армії

Нардепи проголосували за закон, яким каратимуть за ухиляння від служби в армії. Зокрема, за ухилення можуть ув'язнити на термін від 3 до 5 років .

Крім того, документом ввели новий вид служби – контракти за резервістами оперативного резерву ЗСУ.

ФОПи знову отримають по 8 тисяч гривень

У парламенті виступив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак . Його доповідь стосувалася загострення на Донбасі та обстріл Шумів, внаслідок якого загинули 4 українських захисники, ще 2 – отримали поранення.

Верховна Рада прийняла законопроєкт №5300 про одноразову фінансову допомогу для українців, які постраждали через карантин. Виплати зможуть отримати ФОПи та працівники підприємств з червоних карантинних зон.

Їм виплатять по 8 тисяч гривень. Отримати таку допомогу можна буде до 31 грудня.

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Крок до податкової амністії

Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт №5153. Він передбачає, що в період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів людей.

Збір з цього декларування визначатимуть за такими ставками:

5% щодо валютних цінностей та активів, розміщених на рахунках у банках в Україні;

9% щодо валютних цінностей, розміщених за кордоном;

2,5% щодо вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 до 20 червня 2022 року.

Рада засудила події під час протесту за Стерненка

Верховна Рада засудила акцію протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, яка відбулась 20 березня, та прийняла відповідний законопроєкт.

Що передбачає законопроєкт

Рада протягом 3 днів має передати Державному управлінню справами інформацію про розмір шкоди, який завдали будівлі, порядку та джерела фінансування реставрації.

Коли встановлять причетних до акції, мають вжити заходів для відшкодування майнової шкоди.

Крім того, мають забезпечити швидке та неупереджене розслідування подій та надати юридичну оцінку.

​Також планують вивчити обставини протесту та причетність до цього політичних партій чи пов'язаних з ними осіб.

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Припинення повноважень нардепів

Нардепи проголосували за припинення депутатських повноважень Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва. Перший став головою Черкаської ОДА, а другий – мером Херсона.

До слова, депутати призначили вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Е-паспорти прирівняли до паперових

Крім того, парламент прийняв законопроєкт про цифрові паспорти. Так Україна стала першою державою світу, в якій е-паспорти стали повними юридичними аналогами звичайних.

Локдаун у Львові

Джерело: телеграм Андрія Садового

У Львові ухвалили рішення продовжити посилений карантин до 12 квітня. Таке рішення прийняла місцева комісія з надзвичайних ситуацій.

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Що передбачає продовження посиленого карантину

Транспорт має перейти в режим спецперевезень . Це означає, що будуть перевозити лише представників сфер, які забезпечують життєдіяльність міста (лікарі, працівники соціальних служб, банків, продуктових магазинів та інші).

. Це означає, що будуть перевозити лише представників сфер, які забезпечують життєдіяльність міста (лікарі, працівники соціальних служб, банків, продуктових магазинів та інші). Усі дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

працюватимуть у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють. Школярі продовжать навчатися дистанційно.

Непродовольчі та будівельні магазини можуть працювати тільки на винос та за попереднім замовленням.

Непродовольчі, а також змішані ринки зачиняють.

Відкриття літніх майданчиків у закладах відтерміновується щонайменше до 12 квітня.

Проведення будь-яких масових заходів заборонено.

Усі заклади харчування мають працювати на винос та адресну доставку.

Які заклади перестануть працювати

За окремим поданням від правоохоронців комісія призупиняє роботу деяких закладів. За порушення карантину не працюватимуть:

будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на вулиці Богдана Хмельницького, 188;

магазин косметики та побутової хімії Eva на проспекті Чорновола, 1;

фастфуд McDonald's на проспекті Шевченка, 7;

паб "Братиська" на вулиці Січових Стрільців, 3;

бар "Гребуче Ябко" на вулиці Староєврейська, 20;

ресторан Yoki на вулиці Гнатюка, 12а;

нічний клуб "Малевич" на проспекті Чорновола, 2.

Обшуки у причетних до організації Медведчука

Джерела: 24 канал

Співробітники Служби безпеки провели обшуки в представників організації "Український вибір", яку пов'язують з Медведчуком.

Раніше СБУ прийшла з обшуками в офіс організації Медведчука "Український вибір"

Інформацію про обшуки 24 каналу спершу підтвердив речник СБУ Артем Дегтяренко. Згодом в СБУ повідомили, що 30 березня провели 20 обшуків у керівництва і представників "Українського вибору".

Перевірки стосувалися того, чи сприяли учасники організації проведенню незаконного референдуму і виборів в окупованих Криму та Севастополі в березні 2014 року.

Слідчі дії провели у 10 регіонах країни, там вилучили докази у справі.

Що встановили слідчі

члени "Українського вибору" під час окупації півострова та після неї активно підтримують окупантів та їх незаконно створені органи влади;

ці люди стали членами виборчих комісій і дільниць на незаконному референдумі та брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму";

вони протиправно переслідували проукраїнськи налаштованих активістів;

захоплювали адміністративні будівлі органів влади України.

СБУ відкрила кримінальне провадження. Членів "Українського вибору" підозрюють в посяганні на територіальну цілісність України та держзраді. Наразі триває досудове слідство.

Що сказав про обшуки депутат від ОПЗЖ

Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін написав у телеграмі, що 30 березня СБУ в кількох областях України проводить обшуки в людей, пов'язаних з Медведчуком. За його словами, правоохоронці підозрюють цих людей в сепаратизмі, тероризмі та інших злочинах.

Окрім того, Кузьмін традиційно звинуватив владу в "залякуванні опозиції та тиску на неї".

Річниця хіта "Путін – х**ло"

25 березня СБУ та Офіс генпрокурора провели обшуки в офісі ГО "Український вибір". 26 березня СБУ повідомила про підозру 3 керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір". Мовиться про Олександра Синявського, Івана Комелова та Олександра Слюсаренка.

Джерело: 24 канал

Саме 30 березня фанати Металіста і Шахтаря, які пройшли маршем по вулицях Харкова, вперше заспівали пісню "Путін – х**ло". Сталося це 7 років тому перед поєдинком 23 туру УПЛ.

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Популярність пісні "Путін – х**ло"

Коли з'явилося відео на пісню"Путін – х**ло", Росія вже повномасштабно окупувала Крим. Тож, не дивно, що дуже швидко хіт підхопили вболівальники київського Динамо та Карпат. Згодом жоден футбольний матч за участю українських команд не минав без виконання цієї пісні.

Популярність хіта була настільки шаленою, що його із задоволенням використовували на протестних акціях, у політичній і культурній сферах.

Як виникла ідея пісні

Відомо, що мотив пісні існує вже давно, міняються лише "головні герої". Вперше вона прозвучала, коли у фан-руху Металісту були не дуже хороші відносини із тодішнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом.

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До слова, пісню нерідко співають під час різноманітних акцій протесту не лише в Україні, але й закордоном. Зокрема в Японії, США, Канаді, Великій Британії, Ізраїлі, Німеччині, Австрії та Португалії. Хіт став популярним навіть у Росії. Щоправда, там уникають першого рядка пісні де згадується їхній президент.

Перше виконання пісні "Путін – х**ло": дивіться відео 24 каналу