Головні новини 30 березня: позачергові засідання Ради, продовження локдауну у Львові

Джерело:24 канал
Верховна Рада 30 березня провела позачергові засідання, на яких прийняла багато законів, зокрема про засудження протестів під Офісом Президента, виплати ФОПам. У Львові локдаун продовжили до 12 квітня. СБУ провела обшуки у людей, причетних до організації Віктора Медведчука. А хіту від ультрас Металіста "Путін – х**ло" виповнилося 7 років. Такими були головні новини 30 березня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Джерело: 24 канал
Верховна Рада провела одразу 3 позачергові засідання. На них прийняли багато важливих рішень.
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Нардепи ухвалили заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Рішення підтримали 308 парламентарів. Жоден політик не голосував проти.
У постанові зазначили, що російська агресія проти України триває з 20 лютого 2014 року. Внаслідок ворожих дій загинули понад 13 тисяч українців, понад 30 тисяч – отримали поранення. Крім того, від початку 2021 року на фронті – загострення.
Депутати наголосили, що також триває і мілітаризація Кримського півострову. Численність російських військ там збільшилася до 40 тисяч й вона продовжує зростати. Така ж ситуація з воєнною технікою.
У зв'язку з цим Україна вимагає від Росії негайно припинити бойові дії; повністю виконати свої міжнародні зобов'язання; вивести з України свою армію, найманців, а також зброю і техніку; повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.
Верховна Рада прийняла законопроєкт №5300 про одноразову фінансову допомогу для українців, які постраждали через карантин. Виплати зможуть отримати ФОПи та працівники підприємств з червоних карантинних зон.
Їм виплатять по 8 тисяч гривень. Отримати таку допомогу можна буде до 31 грудня.
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Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт №5153. Він передбачає, що в період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів людей.
Збір з цього декларування визначатимуть за такими ставками:
Верховна Рада засудила акцію протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, яка відбулась 20 березня, та прийняла відповідний законопроєкт.
Що передбачає законопроєкт
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Нардепи проголосували за припинення депутатських повноважень Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва. Перший став головою Черкаської ОДА, а другий – мером Херсона.
До слова, депутати призначили вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
Крім того, парламент прийняв законопроєкт про цифрові паспорти. Так Україна стала першою державою світу, в якій е-паспорти стали повними юридичними аналогами звичайних.
Джерело: телеграм Андрія Садового
У Львові ухвалили рішення продовжити посилений карантин до 12 квітня. Таке рішення прийняла місцева комісія з надзвичайних ситуацій.
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За окремим поданням від правоохоронців комісія призупиняє роботу деяких закладів. За порушення карантину не працюватимуть:
Джерела: 24 канал
Співробітники Служби безпеки провели обшуки в представників організації "Український вибір", яку пов'язують з Медведчуком.
Раніше СБУ прийшла з обшуками в офіс організації Медведчука "Український вибір"
Інформацію про обшуки 24 каналу спершу підтвердив речник СБУ Артем Дегтяренко. Згодом в СБУ повідомили, що 30 березня провели 20 обшуків у керівництва і представників "Українського вибору".
Перевірки стосувалися того, чи сприяли учасники організації проведенню незаконного референдуму і виборів в окупованих Криму та Севастополі в березні 2014 року.
Слідчі дії провели у 10 регіонах країни, там вилучили докази у справі.
СБУ відкрила кримінальне провадження. Членів "Українського вибору" підозрюють в посяганні на територіальну цілісність України та держзраді. Наразі триває досудове слідство.
Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін написав у телеграмі, що 30 березня СБУ в кількох областях України проводить обшуки в людей, пов'язаних з Медведчуком. За його словами, правоохоронці підозрюють цих людей в сепаратизмі, тероризмі та інших злочинах.
Окрім того, Кузьмін традиційно звинуватив владу в "залякуванні опозиції та тиску на неї".Довідка. 25 березня СБУ та Офіс генпрокурора провели обшуки в офісі ГО "Український вибір". 26 березня СБУ повідомила про підозру 3 керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір". Мовиться про Олександра Синявського, Івана Комелова та Олександра Слюсаренка.
Джерело: 24 канал
Саме 30 березня фанати Металіста і Шахтаря, які пройшли маршем по вулицях Харкова, вперше заспівали пісню "Путін – х**ло". Сталося це 7 років тому перед поєдинком 23 туру УПЛ.
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Коли з'явилося відео на пісню"Путін – х**ло", Росія вже повномасштабно окупувала Крим. Тож, не дивно, що дуже швидко хіт підхопили вболівальники київського Динамо та Карпат. Згодом жоден футбольний матч за участю українських команд не минав без виконання цієї пісні.
Популярність хіта була настільки шаленою, що його із задоволенням використовували на протестних акціях, у політичній і культурній сферах.
Відомо, що мотив пісні існує вже давно, міняються лише "головні герої". Вперше вона прозвучала, коли у фан-руху Металісту були не дуже хороші відносини із тодішнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом.
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До слова, пісню нерідко співають під час різноманітних акцій протесту не лише в Україні, але й закордоном. Зокрема в Японії, США, Канаді, Великій Британії, Ізраїлі, Німеччині, Австрії та Португалії. Хіт став популярним навіть у Росії. Щоправда, там уникають першого рядка пісні де згадується їхній президент.
Перше виконання пісні "Путін – х**ло": дивіться відео 24 каналу