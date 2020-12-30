У КСУ зробили закид у бік президента Зеленського через його указ про відсторонення голови Суду Олександра Тупицького. Вже з’явилися реакції на це від Офісу Президента та Офісу генпрокурора. У Ємені за день пролунали 2 вибухи: багато жертв. Заступнику очільника ОПУ Олегу Татарову знову не обрали запобіжний захід. Оприлюднили свіжий президентський рейтинг. Такими були головні новини 30 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Конфлікт між КСУ та владою через відсторонення Тупицького загострюється

Не встиг набути чинності закон про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, як в Суді виступили на його захист. Про це повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу "Плівки" Тупицького дають підстави для його відсторонення, – представник Зеленського у КСУ

Коротко про заяву КСУ щодо відсторонення Тупицького

Відповідний указ президента начебто є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню.

Рішення Зеленського про відсторонення Тупицького нібито суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні та конституційним принципам діяльності КСУ.

Ухваливши відсторонення Тупицького, президент начебто перешкодив КСУ виконувати свої службові обов'язки. А такі дії призводять до юридичної відповідальності.

У Суді додали, що Зеленський має негайно скасувати указ.

Як на це відреагували в Офісі Президента

В ОПУ звинуватили Секретаріат КСУ у присвоєнні повноважень Суду. Власне Секретаріат і оприлюднив вищезазначену заяву. У президентському офісі додали, що розміщення таких "висновків" і "роз'яснень" на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ.

Будь-які "заяви", "роз'яснення" та "висновки", розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними. А посадовців, які дали розпорядження на їхнє розміщення, слід притягнути до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності,

– заявили в ОПУ.

Що кажуть у Офісі генпрокурора

У Венедіктової наголосили, що відсторонення Тупицького відбулося відповідно до чинного законодавства. А позиція Секретаріату КСУ, що деякі положення Кримінального кодексу начебто не поширюються на суддів Суду, є необґрунтованою.

Президент України, розглянувши клопотання виконувачки обов’язків генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду, ухвалив законний указ відповідно до вимог чинного законодавства України,

– зауважили у Офісі генпрокурора.

Додамо, що причиною указу Зеленського стало те, що Тупицький проігнорував виклик в Офіс генпрокурора. Очільника КСУ підозрюють у підкупі свідка, а також у введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка. Окрім того, раніше КСУ під головуванням Тупицького скасував антикорупційну реформу в Україні.

Радимо ознайомитися Сама доброчесність Олександр Тупицький: біографія голови Конституційного Суду України

Криваві події у Ємені

Інциденти трапилися у місті Аден. Це тимчасова столиця Ємену, де з 2015 року триває конфлікт між повстанцями та владою на чолі з президентом Абду Раббу Мансуром Хаді.

Спершу вибух стався в аеропорту – в той момент, коли прибув літак із новим урядом і міністри спускалися трапом. Опісля ще пролунали постріли. За даними ЗМІ, над аеропортом Адена перед вибухами було чутно безпілотники.

Вибух у аеропорту Адена в Ємені: дивіться відео

У результаті щонайменше 26 людей загинули та пів сотні зазнали поранень. Натомість із урядовців ніхто не постраждав. І останніх перевели до палацу Аль-Машик.

Другий вибух стався вже безпосередньо біля палацу. ЗМІ повідомляють, що в район будівлі могла вдарити ракета або безпілотник. Чи є жертви або поранені, – поки офіційно не відомо.

Що цьому передувало

Аден став тимчасовою столицею для міжнародно визнаної влади Ємену після того, як хусити захопили місто Сана та північ країни.

До нового уряду, за підсумками домовленостей між владою і сепаратистами півдня Ємену, увійшли п'ять міністрів-південців. Загалом новий уряд складається з 24 міністрів.

В Ер-Ріяді уряд склав присягу перед президентом Ємену Абду Раббу Мансуром Хаді.

Президент Ємену Хаді має військову підтримку з боку Саудівської Аравії. А повстанців-хуситів підтримує Іран.

Важливо На Донбасі загинув український військовий з Вінниці

Татаров знову вийшов сухим із води

У середу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову 30 грудня знову не обрали запобіжний захід. Прокурори стверджували про необґрунтованість підозри.

Крім цього, у заяві мовилось, що необхідно вивчити матеріали справи, адже в прокурорів не було часу після передачі справи з НАБУ до СБУ. Захист Татарова підтримав заяву прокурорів.

Коли ж Татаров покидав будівлю ВАКС, його зустріли обурені вигуки протестувальників. Також учасники мітингу запалили фаєри та димові шашки.

Як Татаров виходив із будівлі ВАКС: дивіться відео

Татаров без запобіжного заходу: як це пояснили в Офісі Генпрокурора

В Офісі генпрокурора заявили, що подали клопотання про відкликання з ВАКС запобіжного заходу Олегу Татарову з 2 причин. Вони стосуються порушень Кримінального кодексу. Зокрема, в діях підозрюваних є можливим склад іншого кримінального корупційного правопорушення.

У відомстві додали, що повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу Президента здійснили з порушенням вимог неуповноваженою особою.

Зазначені порушення вимог КПК можуть призвести до того, що суд визнає зібрані докази недопустимими. Після надходження матеріалів досудового розслідування з НАБУ, СБУ та Офіс генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам та ухвалять відповідні процесуальні рішення,

– підкреслили в Офісі генпрокурора.

Справа Татарова: головне

Заступника керівника ОП підозрюють у причетності до корупції. Мовиться про схему із незаконним привласненням квартир Нацгвардії. Збитки для держави становили понад 81 мільйон гривень.

Фігурант справи забудовник Максим Микитась заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.

18 грудня Татарову оголосили підозру.

Офіс генпрокурора забрав справу у НАБУ та передав до Служби безпеки України. У Національному антикорупційному бюро назвали такі дії безпрецедентним втручанням у розслідування.

До теми Непрямий тиск: в САП припустили, як можуть використати нову підозру Микитасю

Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцин від коронавірусу

МОЗ України підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac. Обійдеться вакцина держбюджету у 504 гривні за кожну дозу. Тобто загальна сума, яку заплатить держава, становить 907 мільйонів 200 тисяч гривень.

Зауважимо, що це перший прямий контракт України з компанією-виробником вакцини від коронавірусу. Згідно з умовами договору, першу партію вакцин (700 тисяч доз) доправлять до України впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики чи Бразилії. Зараз ця вакцина проходить третю фазу клінічних випробувань в Бразилії (в Туреччині та Індонезії вже пройшла).

Міністерство охорони здоров'я України проводило ці переговори з вересня 2020 року. Перемовини були складними, оскільки за якісні та безпечні вакцини існує шалена конкуренція – їх хоче здобути чи не кожна держава світу.

Цікаво ОПЗЖ обходить "Слугу народу" у рейтингу партій: результати свіжого опитування

Оновлений президентський рейтинг

Згідно з результатами опитування, проведеного КМІС, 17 – 23 грудня, президент Володимир Зеленський і далі має найбільшу підтримку з боку населення. На другому місці перебуває Юрій Бойко від ОПЗЖ, а на третьому – п'ятий президент Петро Порошенко. До п'ятірки лідерів потрапив і кум Путіна Віктора Медведчук.

Вибори президента: за кого сьогодні голосували б українці (відповіді тих, хто голосуватиме та визначився)