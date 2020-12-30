Головні новини 30 грудня: пристрасті навколо відсторонення Тупицького, теракт у Ємені
У КСУ зробили закид у бік президента Зеленського через його указ про відсторонення голови Суду Олександра Тупицького. Вже з’явилися реакції на це від Офісу Президента та Офісу генпрокурора. У Ємені за день пролунали 2 вибухи: багато жертв. Заступнику очільника ОПУ Олегу Татарову знову не обрали запобіжний захід. Оприлюднили свіжий президентський рейтинг. Такими були головні новини 30 грудня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Конфлікт між КСУ та владою через відсторонення Тупицького загострюється
Не встиг набути чинності закон про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, як в Суді виступили на його захист. Про це повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу "Плівки" Тупицького дають підстави для його відсторонення, – представник Зеленського у КСУ
Коротко про заяву КСУ щодо відсторонення Тупицького
- Відповідний указ президента начебто є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню.
- Рішення Зеленського про відсторонення Тупицького нібито суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні та конституційним принципам діяльності КСУ.
- Ухваливши відсторонення Тупицького, президент начебто перешкодив КСУ виконувати свої службові обов'язки. А такі дії призводять до юридичної відповідальності.
- У Суді додали, що Зеленський має негайно скасувати указ.
Як на це відреагували в Офісі Президента
В ОПУ звинуватили Секретаріат КСУ у присвоєнні повноважень Суду. Власне Секретаріат і оприлюднив вищезазначену заяву. У президентському офісі додали, що розміщення таких "висновків" і "роз'яснень" на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ.
Будь-які "заяви", "роз'яснення" та "висновки", розміщені на сайті Суду, щодо яких КСУ не ухвалював рішень, є юридично нікчемними. А посадовців, які дали розпорядження на їхнє розміщення, слід притягнути до юридичної, серед іншого – кримінальної відповідальності,
– заявили в ОПУ.
Що кажуть у Офісі генпрокурора
У Венедіктової наголосили, що відсторонення Тупицького відбулося відповідно до чинного законодавства. А позиція Секретаріату КСУ, що деякі положення Кримінального кодексу начебто не поширюються на суддів Суду, є необґрунтованою.
Президент України, розглянувши клопотання виконувачки обов’язків генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду, ухвалив законний указ відповідно до вимог чинного законодавства України,
– зауважили у Офісі генпрокурора.
Додамо, що причиною указу Зеленського стало те, що Тупицький проігнорував виклик в Офіс генпрокурора. Очільника КСУ підозрюють у підкупі свідка, а також у введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка. Окрім того, раніше КСУ під головуванням Тупицького скасував антикорупційну реформу в Україні.
Радимо ознайомитися Сама доброчесність Олександр Тупицький: біографія голови Конституційного Суду України
Криваві події у Ємені
Інциденти трапилися у місті Аден. Це тимчасова столиця Ємену, де з 2015 року триває конфлікт між повстанцями та владою на чолі з президентом Абду Раббу Мансуром Хаді.
Спершу вибух стався в аеропорту – в той момент, коли прибув літак із новим урядом і міністри спускалися трапом. Опісля ще пролунали постріли. За даними ЗМІ, над аеропортом Адена перед вибухами було чутно безпілотники.
Вибух у аеропорту Адена в Ємені: дивіться відео
У результаті щонайменше 26 людей загинули та пів сотні зазнали поранень. Натомість із урядовців ніхто не постраждав. І останніх перевели до палацу Аль-Машик.
Другий вибух стався вже безпосередньо біля палацу. ЗМІ повідомляють, що в район будівлі могла вдарити ракета або безпілотник. Чи є жертви або поранені, – поки офіційно не відомо.
Що цьому передувало
- Аден став тимчасовою столицею для міжнародно визнаної влади Ємену після того, як хусити захопили місто Сана та північ країни.
- До нового уряду, за підсумками домовленостей між владою і сепаратистами півдня Ємену, увійшли п'ять міністрів-південців. Загалом новий уряд складається з 24 міністрів.
- В Ер-Ріяді уряд склав присягу перед президентом Ємену Абду Раббу Мансуром Хаді.
- Президент Ємену Хаді має військову підтримку з боку Саудівської Аравії. А повстанців-хуситів підтримує Іран.
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Татаров знову вийшов сухим із води
У середу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову 30 грудня знову не обрали запобіжний захід. Прокурори стверджували про необґрунтованість підозри.
Крім цього, у заяві мовилось, що необхідно вивчити матеріали справи, адже в прокурорів не було часу після передачі справи з НАБУ до СБУ. Захист Татарова підтримав заяву прокурорів.
Коли ж Татаров покидав будівлю ВАКС, його зустріли обурені вигуки протестувальників. Також учасники мітингу запалили фаєри та димові шашки.
Як Татаров виходив із будівлі ВАКС: дивіться відео
Татаров без запобіжного заходу: як це пояснили в Офісі Генпрокурора
В Офісі генпрокурора заявили, що подали клопотання про відкликання з ВАКС запобіжного заходу Олегу Татарову з 2 причин. Вони стосуються порушень Кримінального кодексу. Зокрема, в діях підозрюваних є можливим склад іншого кримінального корупційного правопорушення.
У відомстві додали, що повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу Президента здійснили з порушенням вимог неуповноваженою особою.
Зазначені порушення вимог КПК можуть призвести до того, що суд визнає зібрані докази недопустимими. Після надходження матеріалів досудового розслідування з НАБУ, СБУ та Офіс генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам та ухвалять відповідні процесуальні рішення,
– підкреслили в Офісі генпрокурора.
Справа Татарова: головне
- Заступника керівника ОП підозрюють у причетності до корупції. Мовиться про схему із незаконним привласненням квартир Нацгвардії. Збитки для держави становили понад 81 мільйон гривень.
- Фігурант справи забудовник Максим Микитась заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- 18 грудня Татарову оголосили підозру.
- Офіс генпрокурора забрав справу у НАБУ та передав до Служби безпеки України. У Національному антикорупційному бюро назвали такі дії безпрецедентним втручанням у розслідування.
До теми Непрямий тиск: в САП припустили, як можуть використати нову підозру Микитасю
Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцин від коронавірусу
МОЗ України підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac. Обійдеться вакцина держбюджету у 504 гривні за кожну дозу. Тобто загальна сума, яку заплатить держава, становить 907 мільйонів 200 тисяч гривень.
Зауважимо, що це перший прямий контракт України з компанією-виробником вакцини від коронавірусу. Згідно з умовами договору, першу партію вакцин (700 тисяч доз) доправлять до України впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики чи Бразилії. Зараз ця вакцина проходить третю фазу клінічних випробувань в Бразилії (в Туреччині та Індонезії вже пройшла).
Міністерство охорони здоров'я України проводило ці переговори з вересня 2020 року. Перемовини були складними, оскільки за якісні та безпечні вакцини існує шалена конкуренція – їх хоче здобути чи не кожна держава світу.
Цікаво ОПЗЖ обходить "Слугу народу" у рейтингу партій: результати свіжого опитування
Оновлений президентський рейтинг
Згідно з результатами опитування, проведеного КМІС, 17 – 23 грудня, президент Володимир Зеленський і далі має найбільшу підтримку з боку населення. На другому місці перебуває Юрій Бойко від ОПЗЖ, а на третьому – п'ятий президент Петро Порошенко. До п'ятірки лідерів потрапив і кум Путіна Віктора Медведчук.
Вибори президента: за кого сьогодні голосували б українці (відповіді тих, хто голосуватиме та визначився)
- Володимир Зеленський – 27% опитаних;
- Юрій Бойко – 14,7%;
- Петро Порошенко – 13,7%;
- Віктор Медведчук – 8,7%;
- Юлія Тимошенко – 7,5%;
- Олег Ляшко – 6,3%;
- Володимир Гройсман – 5,5%;
- Сергій Притула – 4,1%;
- Дмитро Разумков – 3,4%;
- Віталій Кличко – 2,2%;
- Олег Тягнибок – 1,7%;
- Олександр Вілкул – 1,2%;
- Андрій Білецький – 0,9%;
- Ігор Палиця – 0,8%;
- інший кандидат – 2,2%.
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