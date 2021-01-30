Головні новини 30 січня: смерть військового, розшук Нескоромного та звільнення моряків з полону

На Донбасі бойовики поранили двох українських військових, а в лікарні помер боєць, в якого раніше влучив снайпер. Українських моряків звільнили з полону в Нігерії. Президент Зеленський наголосив, що вакцинація буде безкоштовною. Україну охопила негода. Такими були головні новини 30 січня.
До речі Офіційно: Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому
На Донбасі проросійські бойовики поранили двох українських військових. Все тому, що біля Мар'їнки окупанти відкрили прицільний вогонь. Бійцям ЗСУ довелось відповідати.
Крім цього, російські найманці ще 3 рази порушили "тишу".Зверніть увагу! Минулої доби, 29 січня, окупанти запустили над позиціями ЗСУ безпілотник та скинули снаряд ВОГ-17. Двоє наших захисників отримали осколкові поранення.
У лікарні помер військовий Роман Дзюбенко, якого 26 січня поранив ворожий снайпер біля Новоалександрівки. Того вечора Дзюбенко з другом чергували на одному з постів, а окупанти почали стріляти.
Куля влучила бійцю у голову, медики протягом кількох днів боролись за його життя, проте марно. На Луганщині у загиблого залишився маленький син та дружина.
Загиблий Дзюбенко разом з дружиною / Фото з фейсбук-сторінки Наталі Нагорної
Ексзаступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного оголосили в розшук. Чоловіка підозрюють у причетності до замовлення вбивства колеги, начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
Наразі невідомо, де перебуває Нескоромний. Раніше СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність Нескоромного до справи.
Детальніше Нескоромного оголосили в розшук у справі про замах на співробітника СБУ
З піратського полону звільнили 6 українських членів екіпажу судна Stevia. Моряки потрапили в полон ще в середині грудня та перебували там протягом 1,5 місяця.
Невдовзі українці мають повернутись додому. Президент Володимир Зеленський привітав звільнення моряків та зазначив, що вони перебувають у безпеці.
Дякую українським дипломатам і всім, хто був причетним до звільнення наших співвітчизників!
– зауважив глава держави.
Президент зауважив, що українців вакцинуватимуть проти коронавірусу безкоштовно. Проте Зеленський підтримує розвиток ринку, аби люди, які мають гроші, могли самостійно зробити щеплення.
В Офісі Президента та в Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що громадяни зрозуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.
Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю,
– додав Зеленський.
Тому гарант заявив, що держава не може заробляти на цьому.
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Україну накрила снігова негода. Через це рух дорогами у кількох областях був обмежений. Щоправда, під вечір рятувальники усунули проблеми скрізь, крім Одещини.
До слова, з 1 лютого в Україну суне сніговий циклон. На Півночі, Центрі, а також на Харківщині, Одещині та Миколаївщині прогнозують значні снігопади. Крім того, країну охопить рвучкий вітер.
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