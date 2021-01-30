На Донбасі бойовики поранили двох українських військових, а в лікарні помер боєць, в якого раніше влучив снайпер. Українських моряків звільнили з полону в Нігерії. Президент Зеленський наголосив, що вакцинація буде безкоштовною. Україну охопила негода. Такими були головні новини 30 січня.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 30 січня:

До речі Офіційно: Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому

Загострення на Донбасі

На Донбасі проросійські бойовики поранили двох українських військових. Все тому, що біля Мар'їнки окупанти відкрили прицільний вогонь. Бійцям ЗСУ довелось відповідати.

Крім цього, російські найманці ще 3 рази порушили "тишу".

Зверніть увагу! Минулої доби, 29 січня, окупанти запустили над позиціями ЗСУ безпілотник та скинули снаряд ВОГ-17. Двоє наших захисників отримали осколкові поранення.

Помер військовий

У лікарні помер військовий Роман Дзюбенко, якого 26 січня поранив ворожий снайпер біля Новоалександрівки. Того вечора Дзюбенко з другом чергували на одному з постів, а окупанти почали стріляти.

Куля влучила бійцю у голову, медики протягом кількох днів боролись за його життя, проте марно. На Луганщині у загиблого залишився маленький син та дружина.



Загиблий Дзюбенко разом з дружиною / Фото з фейсбук-сторінки Наталі Нагорної

Нескоромного оголосили в розшук

Ексзаступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного оголосили в розшук. Чоловіка підозрюють у причетності до замовлення вбивства колеги, начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Наразі невідомо, де перебуває Нескоромний. Раніше СБУ оприлюднила аудіозаписи, які підтверджують причетність Нескоромного до справи.

Хто такий Дмитро Нескоромний? Чоловік був заступником очільника СБУ з 1 липня по 8 листопада 2019 року. З 8 листопада по 13 березня 2020 – обіймав посаду першого заступника керівника СБУ та начальника Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ.

Замах на Наумова: головне

23 січня правоохоронці провели спецоперацію та затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка. Його звинувачують у підготовці вбивства Наумова.

Ймовірним замовником називають Нескоромного. Раніше ЗМІ писали, що його ніби намагались затримати, але він втік. Проте в СБУ інформацію спростували.

У спецслужбі розкрили деталі справи: злочин планували у змові. Крім того, організатор пропонував виконавцю 50 тисяч доларів. Під час передачі грошей його й затримали.

До слова, Расюка вже взяли під варту. Йому може загрожувати 15 років в'язниці або довічне.

Згодом СБУ оголосила Нескоромному підозру в організації вбивства.

Ексспівробітник спецслужби відкидає обвинувачення та називає це провокацією оточення голови спецслужуби Івана Баканова.

За словами радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, до справи має стосунок колишній керівник ОПУ Андрій Богдан.

Детальніше Нескоромного оголосили в розшук у справі про замах на співробітника СБУ

Українських моряків звільнили з полону піратів у Нігерії

З піратського полону звільнили 6 українських членів екіпажу судна Stevia. Моряки потрапили в полон ще в середині грудня та перебували там протягом 1,5 місяця.

Невдовзі українці мають повернутись додому. Президент Володимир Зеленський привітав звільнення моряків та зазначив, що вони перебувають у безпеці.

Дякую українським дипломатам і всім, хто був причетним до звільнення наших співвітчизників!

– зауважив глава держави.

Як моряки потрапили у полон

Судно захопили у Гвінейській затоці.

Пірати зі зброєю напали на суховантаж та взяли 8 моряків у полон. Серед них було 6 українців.

Судно Stevia належить албанській компанії.

Зеленський наголосив, що вакцинація буде безкоштовною

Президент зауважив, що українців вакцинуватимуть проти коронавірусу безкоштовно. Проте Зеленський підтримує розвиток ринку, аби люди, які мають гроші, могли самостійно зробити щеплення.

В Офісі Президента та в Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що громадяни зрозуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю,

– додав Зеленський.

Тому гарант заявив, що держава не може заробляти на цьому.

Що відомо про вакцинацію в Україні

Україна уклала контракт на поставку китайської вакцини Sinovac Biotech. Мовиться про 1,9 мільйона доз.

Також у лютому держава отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech.

Вакцинація в Україні почнеться після 15 лютого.

Напередодні МОЗ представив план щеплення українців, у якому передбачив 5 етапів вакцинації.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Негода в Україні

Україну накрила снігова негода. Через це рух дорогами у кількох областях був обмежений. Щоправда, під вечір рятувальники усунули проблеми скрізь, крім Одещини.

До слова, з 1 лютого в Україну суне сніговий циклон. На Півночі, Центрі, а також на Харківщині, Одещині та Миколаївщині прогнозують значні снігопади. Крім того, країну охопить рвучкий вітер.

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