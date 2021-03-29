Головні новини 29 березня: новий нардеп, можливе посилення карантину, загибель мільярдера

Андрій Аксьонов стане новим нардепом від округу №50 у Раді. У Києві та Львові можуть ще більше посилити карантин. У Зеленського хочуть створити паспорти вакцинації, подібно до ЄС. Чеський мільярдер Петр Келлнер загинув внаслідок падіння вертольота на Алясці. Суецький канал нарешті розблокували. Такими були головні новини 29 березня.

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Аксьонов – новий нардеп

Джерело: 24 канал

В окрузі №50 на Донечині 28 березня провели довибори у Верховну Раду. Голосування довелося призначити через дострокове припинення повноважень Руслана Требушкіна. Політик став мером Покровська й склав мандат депутата.

Зрештою, за даними ЦВК, перемогу здобув Андрій Аксьонов, який отримав 65,46% голосів. Його підтримали 19 949 виборців. Втім, Аксьонов – досить суперечлива постать.



Андрій Аксьонов є мером Допропілля / Фото glavcom.ua

Що відомо про Андрія Аксьонова

Як розповів журналіст Денис Казанський, Аксьонов – організатор "референдуму" у так званій "ДНР" у 2014 році в селищі Новодонецьке.

Він тоді був там сільським головою.

Проводити так званий "референдум" ніхто не змушував, адже бойовиків у місті не було.

На початку війни Аксьонов втік до окупованого Криму.

Там нібито отримав російський паспорт. Цю інформацію підтверджують і державні органи Росії.

У 2015 році Аксьонов повернувся у Добропілля і взяв участь у виборах мера міста, які виграв.

У 2018 році його звинуватили в корупції, згодом оголосили в розшук. Суд у цій справі триває досі.

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Посилення карантину у Києві і Львові

Джерело: 24 канал

Цього дня одночасно влада Києва і влада Львова заявили, що ймовірно будуть змушені ще більше посилити карантин. Хоч обидві області наразі мають суворі карантинні обмеження червоної зони, введенні заходи не допомагають.

Ситуація у Києві

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив: ситуація з коронавірусом не покращується, а люди "розслабилися" і несерйозно ставляться до обмежень.

Ситуація поки що, на жаль, зовсім не покращилася. Бачимо, м'яко кажучи, не зовсім серйозне ставлення до карантинних обмежень з боку городян,

– зазначив він.

Тому у Києві розглядають варіант, щоб відправити усіх школярів (наразі учні молодшої школи відвідують заннят) на дистанційку, закрити садочки і скасувати рух громадського транспорту.

Карантин у Львові

Подібна ситуація і у Львові: значно зросла кількість хворих на коронавірус, а вільних ліжок у лікарнях бракує. Відтак, влада заявила про нові додаткові обмеження. Зокрема у місті можуть обмежити рух громадського транспорту, роботу дитсадків, деяких магазинів.

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Розглядати це питання буде 30 березня міська комісія з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.



Які обмеження діють у кожній із зон карантину / Інфографіка 24 каналу

Паспорти вакцинації в Україні

Джерело: Офіс Президента

В Офісі Президента обговорили можливість запровадження паспортів вакцинації для українців. Як зазначив Зеленський, подібні документи вже розробляються і навіть використовуються багатьма розвиненими країнами. Серед них країни Європейського Союзу, США, Швейцарія та Ізраїль.

Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19,

– наголосив президент.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу зображати правдиві дані у паспортах вакцинації, коли це буде необхідно.

15 червня червня 2021 року Європейський Союз запровадить паспорти вакцинації. Вони не будуть обов'язковими для всіх, однак їх наявність спрощуватиме життя власнику. Паспорти видаватимуть тільки тим, хто щепився затвердженими в ЄС вакцинами: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).

Зауважимо, згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 1 585 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення отримали 198 465 осіб.

Загинув чеський мільярдер Петр Келлнер

Джерело: The Washington Post

На Алясці 27 березня впав екскурсійний вертоліт Eurocopter AS50. Серед загиблих унаслідок авіакатастрофи виявився 56-річний найбагатший чоловік Чехії Петр Келлнер.

Вертоліт впав поблизу льодовика "Кнік". Келлнер та інші туристи підіймалися на лижну трасу вертольотом замість підйомника.



Разом з іншими туристами Келлнер поїхав на Аляску, аби відпочити / Фото Sky News

На місці події рятувальники виявили тіла 5 загибли: двох громадян Чехії, одного американця, гіда та пілота. Ще одного постраждалого з травмами відвезли у лікарню. Його стан стабільно важкий.

На сайті Tordrillo Mountain Lodge повідомляють, що ціна за екскурсію на вертольоті стартує від 15 тисяч доларів за людину.

Що відомо про Келлнера

Загиблий є засновником PFF Group та найбагатшим бізнесменом Чехії.

У рейтингу найбагатших людей світу від Forbes Келлнер посів 70 місце у 2020 році. Його капітал оцінюють у 17,5 мільярда доларів.

Келлнер є власником банку Home Credit та колишнім власником мережі магазинів побутової техніки "Ельдорадо".

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За словами прессекретарки гірськолижного комплексу Мері Ен Пру, похорон мільйонера відбудеться у тісному родинному колі.

Суецький канал розблокували

Джерело: ВВС

Гігантське контейнерне судно Ever Given, яке майже тиждень перекривало Суецький канал, нарешті відбуксували. Генеральний директор нідерландської компанії з ліквідації наслідків аварії "Боскаліс", заявив, що прохід через Суецький канал вже став вільним.

Як контейнеровоз зрушили з місця

Вранці 29 березня судно вдалося зняти з мілини.

Для цього довелося відкопати понад 27 тисяч тонн піску.

Ближче до обіду контейнеровоз Ever Given через сильний вітер і течію частково розвернувся і знову встав майже поперек водної артерії.

Проте, на щастя, для рятувальної команди, судно не сіло на мілину.

Загалом, аби звільнити Ever Given застосували 11 портових буксирів і два потужні морські буксири.

Втім, там утворилася черга на прохід: звільнитися після тривалого затору хочуть 369 суден.

Що трапилося у Суецькому каналі