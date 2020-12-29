Головні новини 29 грудня: Микитасю повідомили про підозру, Зеленський відсторонив Тупицького
Ексвласнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення юриста київської компанії. Володимир Зеленський скликав засідання РНБО через ситуацію з Конституційним Судом. Тупицького відсторонили з посади очільника КСУ. Помер легендарний модельєр П'єр Карден. Таїланд знову відкритий для українців. Такими були головні новини 29 грудня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Микитасю повідомили про підозру
Колишньому власнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю, якого підозрювали в корупційних схемах із квартирами Нацгвардії, повідомили про підозру. Щоправда, цього разу його підозрюють у замовленні викрадення юриста київської компанії.
Важливо Проти Микитася висунули нову підозру, не пов'язану з корупцією, – Бутусов
Наразі Микитась залишається на волі. Водночас правоохоронці вже з'ясували всі деталі викрадення. Мовиться про викрадення столичного юриста Олега Мірошниченка. Йому експрезидент "Укрбуду" начебто давав хабар за вирішення справи у суді. Коли юрист цього не зробив, то замовили його викрадення. Микитась це спростовує.
Деталі справи
- За інформацією поліції, ексвласник будівельної фірми Максим Микитась був замовником злочину. Натомість організатор викрадення вже перебуває під вартою за вбивство.
- У поліції зазначили, що, отримавши всю інформацію про юриста, чоловіка обманом затягнули на зустріч. Потім вкрали його авто та змусили юриста написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.
- Через кілька годин після викрадення 4 виконавців затримали, а заручника звільнили.
Додамо, що Микитась також є фігурантом іншої справи. За версією слідства, він може бути причетний до корупційних схем із квартирами Нацгвардії.
Що відомо про справу проти Микитася?У 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбудом" про відмову від квартир та паркомісць у Києві, обмінявши їх на 65 квартир забудовника. Їхня вартість була на понад 81 мільйон гривень меншою, ніж планували. У жовтні 2019 року Микитасю вручили підозру. 3 грудня 2020 року він погодився на співпрацю зі слідством, отож йому поміняли вид запобіжного заходу. Наразі він перебуває під домашнім арештом.
РНБО зібралася через ситуацію з КСУ
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Серед головних тем було розв'язання питання виходу із конституційної кризи.
Конституційна криза в Україні: головне
- Раніше Конституційний Суд ухвалив рішення, яким скасував покарання за брехню у декларації. Це спричинило в Україні конституційну кризу.
- Діяльність НАЗК, яке мало б щоденно перевіряти сотні декларацій та виявляти корупціонерів, заблоковано. А десятки кримінальних справ щодо дуже гучних прізвищ закрили.
- На цю ситуацію одразу відреагували в ЄС. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.
КСУ скасував е-декларації / Інфографіка 24 каналу
Також на засіданні РНБО Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на 2 місяці.
У чому звинувачують Тупицького
- За повідомленням Офісу генпрокурора, голову Конституційного Суду Олександра Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.
- За інформацією ЗМІ, справа проти Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.
- 28 грудня Тупицький мав прийти до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій. Втім очільник КСУ там не з'явився через сімейні обставини.
- Через це Офіс генпрокурора надіслав Олександру Тупицькому повідомлення про підозру поштою.
Поділитися новиною