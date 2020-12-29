Ексвласнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення юриста київської компанії. Володимир Зеленський скликав засідання РНБО через ситуацію з Конституційним Судом. Тупицького відсторонили з посади очільника КСУ. Помер легендарний модельєр П'єр Карден. Таїланд знову відкритий для українців. Такими були головні новини 29 грудня.

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Микитасю повідомили про підозру

Колишньому власнику компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю, якого підозрювали в корупційних схемах із квартирами Нацгвардії, повідомили про підозру. Щоправда, цього разу його підозрюють у замовленні викрадення юриста київської компанії.

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Наразі Микитась залишається на волі. Водночас правоохоронці вже з'ясували всі деталі викрадення. Мовиться про викрадення столичного юриста Олега Мірошниченка. Йому експрезидент "Укрбуду" начебто давав хабар за вирішення справи у суді. Коли юрист цього не зробив, то замовили його викрадення. Микитась це спростовує.

Деталі справи

За інформацією поліції, ексвласник будівельної фірми Максим Микитась був замовником злочину. Натомість організатор викрадення вже перебуває під вартою за вбивство.

Натомість організатор викрадення вже перебуває під вартою за вбивство. У поліції зазначили, що, отримавши всю інформацію про юриста, чоловіка обманом затягнули на зустріч. Потім вкрали його авто та змусили юриста написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

та змусили юриста написати боргову розписку на 800 тисяч доларів. Через кілька годин після викрадення 4 виконавців затримали, а заручника звільнили.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, у помешканні Микитася проводили обшуки. Сам Микитась перебуває під охороною.

Додамо, що Микитась також є фігурантом іншої справи. За версією слідства, він може бути причетний до корупційних схем із квартирами Нацгвардії.

Що відомо про справу проти Микитася? У 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбудом" про відмову від квартир та паркомісць у Києві, обмінявши їх на 65 квартир забудовника. Їхня вартість була на понад 81 мільйон гривень меншою, ніж планували. У жовтні 2019 року Микитасю вручили підозру. 3 грудня 2020 року він погодився на співпрацю зі слідством, отож йому поміняли вид запобіжного заходу. Наразі він перебуває під домашнім арештом. У 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбудом" про відмову від квартир та паркомісць у Києві, обмінявши їх на 65 квартир забудовника. Їхня вартість була на понад 81 мільйон гривень меншою, ніж планували. У жовтні 2019 року Микитасю вручили підозру. 3 грудня 2020 року він погодився на співпрацю зі слідством, отож йому поміняли вид запобіжного заходу. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

РНБО зібралася через ситуацію з КСУ

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Серед головних тем було розв'язання питання виходу із конституційної кризи.

Конституційна криза в Україні: головне

Раніше Конституційний Суд ухвалив рішення, яким скасував покарання за брехню у декларації. Це спричинило в Україні конституційну кризу.

Діяльність НАЗК, яке мало б щоденно перевіряти сотні декларацій та виявляти корупціонерів, заблоковано. А десятки кримінальних справ щодо дуже гучних прізвищ закрили.

На цю ситуацію одразу відреагували в ЄС. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.



КСУ скасував е-декларації / Інфографіка 24 каналу

Також на засіданні РНБО Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на 2 місяці.

У чому звинувачують Тупицького

За повідомленням Офісу генпрокурора, голову Конституційного Суду Олександра Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка.

За інформацією ЗМІ, справа проти Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.

28 грудня Тупицький мав прийти до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій. Втім очільник КСУ там не з'явився через сімейні обставини.

Через це Офіс генпрокурора надіслав Олександру Тупицькому повідомлення про підозру поштою.