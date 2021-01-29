Головні новини 29 січня: поранення бійців, опитування "слуг" про Дубінського та справа Стерненка

Активіста Сергія Стерненка передали на поруки нардепу Роману Лозинському. Очільники МЗС Польщі, Литви та України провели зустріч "Люблінського трикутника". У "Слузі народу" провели опитування за виключення Олександра Дубінського з фракції. На Донбасі бойовики скинули снаряд, двоє українських захисників поранені. Кабмін представив план вакцинації від COVID-19. Такими були головні новини 29 січня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 29 січня:

До речі В Україні схвалили план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік: коли почнеться

Стерненка взяли на поруки

Активіста Сергія Стерненка суд передав на поруки народному депутату від "Голосу" Роману Лозинському. Попередній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасували.

Лозинський розповів, що було кілька спроб взяти активіста на поруки і нарешті це вдалось. За словами політика, поступове пом'якшення запобіжного заходу – шлях до повного визнання невинуватості Стерненка. Нардеп додав, що сторона захисту, представляючи свої докази, пояснює, що Стерненко – це той на кого нападали, а не нападник.

Справа Стерненка : коротко

На активіста кілька разів нападали у 2018 році. У нього навіть стріляли гумовою кулею.

Під час одного з таких випадків активіст захищався та поранив нападника ножем. Згодом той помер.

Тепер Стерненка звинувачують у вбивстві. З його нападника ж підозру зняли посмертно.

У грудні 2020 року активісту обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Зустріч "Люблінського трикутника"

Очільники міністерств закордонних справ України, Польщі та Литви провели перше з моменту створення засідання "Люблінського трикутника". На ньому була присутня білоруська лідерка Світлана Тихановська. Дипломати спілкувались в онлайн-режимі.

Які результати зустрічі

Сторони обговорили спільні кроки у боротьбі з пандемією коронавірусу та російською агресією.

Крім того, затвердили логотип об'єднання, який зображує прапори учасників та поєднання "3+1".

Запланували створення молодіжної платформи для українців, литовців та поляків.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за приєднання до "Люблінського трикутника" Білорусі. Однак дипломат зауважив, що поки що для цього не настав час.

Що таке "Люблінський трикутник"? Це тристоронній формат взаємодії, який створила Україна, Польща і Литва у липні 2020 року. Об'єднання підкреслює роль сторін у процесі формування сучасних політичних, культурних реалій Європи. Це тристоронній формат взаємодії, який створила Україна, Польща і Литва у липні 2020 року. Об'єднання підкреслює роль сторін у процесі формування сучасних політичних, культурних реалій Європи.

Перша зустріч "Люблінського трикутника", дивіться відео:

До речі Тарифи, доступна іпотека, премії за ЗНО: Зеленський записав відеозвернення до українців

Голосування "слуг" за виключення Дубінського з фракції

Нардепи від "Слуги народу" провели опитування стосовно виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції. Голосували анонімно у мобільному додатку.

Які результати

Виключення Дубінського підтримали 100 депутатів. Однак 75 нардепів виступили проти.

Чи виключать Дубінського з фракції

Це питання винесуть на засідання фракції, яке відбудеться 1 лютого. Нардепа виключать, якщо ініціативу підтримають 70% депутатів.

До слова, колеги Дубінського вже почали збирати підписи за його виключення з фракції.

Чому Дубінського хочуть виключити з фракції

США 11 січня ввели санкції проти оточення нардепа Андрія Деркача. Людей звинувачують у втручанні в американські вибори. Під удар потрапив і Дубінський.

Однак сам нардеп каже, що в усьому винний "Центр протидії корупції", який нібито "доносить" на українських політиків.

За інформацією ЗМІ, президент Володимир Зеленський просив Дубінського піти з фракції, однак той не погодився.



Санкції США проти оточення Деркача / Інфографіка 24 каналу

Важливо Черговий крок до ліквідації Укроборонпрому: Рада прийняла закон за основу

Поранення бійців на Донбасі

Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, бойовики використали безпілотник типу "квадрокоптер". За допомогою нього над позиціями Збройних сил України скинули снаряд ВОГ-17.

Відтак двоє українських військових отримали осколкові поранення. Захисникам надали медичну допомогу. Наразі їх стан стабільний.

Оголосили "режим тиші"

Через поранення бійців біля Водяного українська сторона оголосила "режим тиші". Також направили ноту представникам місії ОБСЄ.

В Україні схвалили план вакцинації

Від початку року бойовики вже неодноразово порушували перемир'я, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил. Крім того, окупанти заявили, що мають намір захопити весь Донбас та представили так звану "доктрину". Детальніше – читайте за посиланням

В Кабміні представили Календарний план вакцинації населення у 2021 році. Щеплювати людей почнуть у лютому.

Загалом план складається з 5 етапів. Найперше препарат отримають медики COVID-стаціонарів та військові на передовій. До квітня планують вакцинувати 367 тисяч українців.

До слова, Зеленський наголосив, що вакцин від COVAX буде недостатньо для щеплення "критичної групи" населення.



План вакцинації / Інфографіка Кабміну



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

День пам'яті героїв Крут

В Україні вшанували пам'ять Героїв Крут. Рівно 103 років тому кілька сотень курсантів та козаків "Вільного козацтва" зіткнулись з набагато чисельнішим військом Червоної гвардії. Українські сміливці загинули.

Зеленський також взяв участь у вшануванні пам'яті. Після хвилини мовчання на заході пролунав гімн України. Потім воїни почесної варти відсалютували зі зброї.

Глава держави закликав не забувати про ту щирість, з якою захищають Україну, як тоді під Крутами, так і зараз – на Донбасі.

Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників