Головні новини 29 січня: поранення бійців, опитування "слуг" про Дубінського та справа Стерненка

Активіста Сергія Стерненка передали на поруки нардепу Роману Лозинському. Очільники МЗС Польщі, Литви та України провели зустріч "Люблінського трикутника". У "Слузі народу" провели опитування за виключення Олександра Дубінського з фракції. На Донбасі бойовики скинули снаряд, двоє українських захисників поранені. Кабмін представив план вакцинації від COVID-19. Такими були головні новини 29 січня.
До речі В Україні схвалили план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік: коли почнеться
Активіста Сергія Стерненка суд передав на поруки народному депутату від "Голосу" Роману Лозинському. Попередній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту скасували.
Лозинський розповів, що було кілька спроб взяти активіста на поруки і нарешті це вдалось. За словами політика, поступове пом'якшення запобіжного заходу – шлях до повного визнання невинуватості Стерненка. Нардеп додав, що сторона захисту, представляючи свої докази, пояснює, що Стерненко – це той на кого нападали, а не нападник.
Очільники міністерств закордонних справ України, Польщі та Литви провели перше з моменту створення засідання "Люблінського трикутника". На ньому була присутня білоруська лідерка Світлана Тихановська. Дипломати спілкувались в онлайн-режимі.
Перша зустріч "Люблінського трикутника", дивіться відео:
До речі Тарифи, доступна іпотека, премії за ЗНО: Зеленський записав відеозвернення до українців
Нардепи від "Слуги народу" провели опитування стосовно виключення нардепа Олександра Дубінського з фракції. Голосували анонімно у мобільному додатку.
Це питання винесуть на засідання фракції, яке відбудеться 1 лютого. Нардепа виключать, якщо ініціативу підтримають 70% депутатів.
До слова, колеги Дубінського вже почали збирати підписи за його виключення з фракції.
Санкції США проти оточення Деркача / Інфографіка 24 каналу
Важливо Черговий крок до ліквідації Укроборонпрому: Рада прийняла закон за основу
Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, бойовики використали безпілотник типу "квадрокоптер". За допомогою нього над позиціями Збройних сил України скинули снаряд ВОГ-17.
Відтак двоє українських військових отримали осколкові поранення. Захисникам надали медичну допомогу. Наразі їх стан стабільний.
Через поранення бійців біля Водяного українська сторона оголосила "режим тиші". Також направили ноту представникам місії ОБСЄ.Зверніть увагу! Від початку року бойовики вже неодноразово порушували перемир'я, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил. Крім того, окупанти заявили, що мають намір захопити весь Донбас та представили так звану "доктрину". Детальніше – читайте за посиланням.
В Кабміні представили Календарний план вакцинації населення у 2021 році. Щеплювати людей почнуть у лютому.
Загалом план складається з 5 етапів. Найперше препарат отримають медики COVID-стаціонарів та військові на передовій. До квітня планують вакцинувати 367 тисяч українців.
До слова, Зеленський наголосив, що вакцин від COVAX буде недостатньо для щеплення "критичної групи" населення.
План вакцинації / Інфографіка Кабміну
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
В Україні вшанували пам'ять Героїв Крут. Рівно 103 років тому кілька сотень курсантів та козаків "Вільного козацтва" зіткнулись з набагато чисельнішим військом Червоної гвардії. Українські сміливці загинули.
Зеленський також взяв участь у вшануванні пам'яті. Після хвилини мовчання на заході пролунав гімн України. Потім воїни почесної варти відсалютували зі зброї.
Глава держави закликав не забувати про ту щирість, з якою захищають Україну, як тоді під Крутами, так і зараз – на Донбасі.
Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників