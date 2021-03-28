Головні новини 28 березня: вибори на Прикарпатті та Донеччині, ЄС введуть паспорти вакцинації

На Прикарпатті та Донеччині відбулися проміжні вибори до Верховної Ради. Євросоюз з 15 червня запровадить паспорти вакцинації. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у квітні планує подати у відставку. Художня галерея хоче викупити розмальовані двері з Офісу Президента. Такими були головні новини 28 березня.

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Вибори на Прикарпатті та Донеччині

Джерело: Опора

Проміжні вибори відбулися на двох округах – №87 Івано-Франківської області та №50 Донецької. Практично всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Лише у селі Молодків на Прикарпатті виборців запустили на півгодини пізніше.

Явка виборців станом на 16:00 становила 16,18% на Донеччині та 21,09% на Івано-Франківщині.

Основні порушення

Процес волевиявлення не минув без порушень. Так, виборці фотографували бюлетені, намагалися проголосувати за родичів, приходили із символікою кандидатів тощо. Крім того, на деяких дільницях члени комісій не створили окремих кабінок для людей з ознаками ГРВІ.



Виборці приходили із символікою кандидатів / Фото ОПОРИ

До речі, у селі Чорний Потік Івано-Франківської області активісти "Чесно" зафіксували ймовірний підкуп виборців. На відео видно, що люди з дільниці одразу підходили до автомобіля. Там їм нібито давали по 500 гривень.

Дивіться відео ймовірного підкупу виборців:

Результати екзитполів

Джерело: Рейтинг

За даними екзитполів, на виборах в окрузі №87 лідирує кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко. Він отримав 32,4% голосів виборців. На другому місці Руслан Кошулинський із ВО "Свобода" із результатом 31,6% голосів. Кандидат від "Слуги народу" силач Василь Вірастюк набрав 29,4% голосів.

На Донеччині за перемогу боролися 18 кандидатів. Наразі попередні результати голосування невідомі.

ЄС запровадить паспорти вакцинації

Джерело: LCL

Єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон презентував паспорт вакцинації проти коронавірусу. Документ можна буде завантажити на смартфон або видрукувати.

Паспорт мають погодити усі 27 держав-членів ЄС.

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Що відомо про документ

Паспорт з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, відомості про вакцинацію і препарат, яким вона була зроблена. Крім того, у документі зазначатимуть, чи хворіла людина на COVID-19 чи ні.

Паспорт не буде обов'язковим. Однак, за словами Бретона, він значно спростить життя тим, хто його матиме.



Паспорт вакцинації проти коронавірусу / Скриншот Depositphotos

Пашинян піде у відставку

Паспорти видаватимуть лише вакцинованим тими препаратами, які затверджені у Євросоюзі. Мовиться про Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson & Johnson).

Джерело: "Sputnik Вірменія"

Вірменський прем'єр-міністр оголосив, що у квітні подасть у відставку.

У квітні я подам у відставку. Але не для того, аби піти з влади, а для проведення дострокових парламентських виборів,

– сказав Пашинян.

Зауважимо, позачергові парламентські вибори заплановані на 20 червня. Вони можуть відбутися за новою системою. Все тому, що чинна влада заявила, що хоче йти на вибори за пропорційною системою.

Головне про скандал довкола Пашиняна

Вірмени вимагають відставки прем'єра вже кілька місяців. Після того, як він підписав угоду про перемир'я у Нагірному Карабасі, у країні спалахнули протести.

Згодом до відставки Пашиняна закликав голова Генштабу Онік Гаспарян. Сам прем'єр назвав це переворотом.

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Розмальовані двері ОП хоче викупити художня галерея

Джерело: фейсбук Євгенії Закревської

Громадська організація "Речовий доказ" хоче викупити двері Офісу Президента, які розмалювали під час акції протесту через Сергія Стерненка. З відповідним зверненням вони вже звернулися у відомство.

В організації вважають, що двері мають художню цінність, а реставрація знищить їх. За словами адвокатки родин Небесної сотні Євгенії Закревської, галерея планує продати двері на аукціоні.

До речі, викупити їх в Офісу Президента пропонують дорожче на 10% від вартості.

Раніше пошкоджені двері з'являлися в ефірі програми "Право на владу" на "1+1". Тоді ведуча Наталія Мосейчук назвала їх "атрибутом суботніх протестів". За словами речниці президента Юлії Мендель, витрати на транспортування взяв на себе канал.



Розмальовані двері Офісу Президента / Фото Євгенії Закревської