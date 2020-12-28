ВАКС не зміг обрати запобіжний захід Олегу Татарову. Глава КСУ проігнорував повістку до Офісу генпрокурора, підозру судді надіслали поштою. Спікер Дмитро Разумков розповів про своє "до певної міри президентство" та відносини з Володимиром Зеленським. У Кривому Розі обвалився будинок, є загиблий. Кабмін ухвалив рішення щодо тарифів на електроенергію. Такими були головні новини 28 грудня.

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Татарову не обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову. Причиною стало те, що прокурори не прийшли до зали суду. Засідання перенесли на 30 грудня.

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Татаров прибув до суду.

Люди очікували, що Татаров зайде до будівлі через головний вхід. Там зібралися активісти, які вимагали, щоб політика посадили. Окрім того, активісти вимагали звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової. Люди закликали прокурорів не ганьбити себе та країну.

Водночас Татаров скористався чорним ходом.

Відомо, що підозрюваний все-таки виступив у залі суду.

Зверніть увагу! 28 грудня НАБУ відкрило кримінальне провадження. Причиною стало те, що Венедіктова змінила склад процесуальних керівників у справі Татарова. Заступника глави ОП підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії на суму понад 80 мільйонів.

Мітинг під будівлею ВАКС / Фото 24 канал (Олег Климчук та Андрій Костюк)

Акції під ВАКС, де обирають запобіжний захід Татарову: дивіться відео

Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький зігнорував повістку від Офісу генерального прокурора. Причиною нібито стали сімейні обставини. Водночас Тупицький не надав жодних доказів цьому твердженню.

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Тупицький 28 грудня мав прийти в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій.

Наразі невідомо, через яку саме справу викликали Тупицького. Однак українські ЗМІ повідомили, що мовиться про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині.

В Офісі генпрокурора вже відреагували на такий вчинок з боку Тупицького. Там направили клопотання до Офісу Президента з проханням відсторонити суддю з посади на 2 місяці.

Окрім того, Тупицькому надіслали поштою підозру.

Однак в Офісі генпрокурора наголосили, що обирати запобіжний захід Тупицькому ніхто не планував. Одіозному судді інкримінують нетяжкі злочини.

У КСУ стали на захист Тупицького. Там заявили, що законодавство не передбачає відсторонення глави КСУ з посади.

Екскерівник КСУ Станіслав Шевчук наголосив: прийняти рішення про відсторонення Тупицького має президент Володимир Зеленський.

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Разумков розповів про найважливіше

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про свої відносини з президентом Володимиром Зеленським та корупцію у парламенті. Окрім того, Разумков пояснив власну заяву, що він є майже президентом.

Що сказав Разумков

Їхні відносини із Зеленськими є "абсолютно нормальними". Вони не змінилися за час, коли політики перебувають на своїх посадах.

Зеленський став розчаруванням року, бо в українців були завищені очікування від президента. Коли швидко не стається бажане, люди розчаровуються. Окрім того, на сприйняття політиків негативно впливають конфлікти та скандали у парламенті. Спікер наголосив: те, що Зеленський став розчаруванням року, є "спільним досягненням".

Разумков жодного разу не отримав зарплату у конверті. Однак він не може бути упевненим, що інші нардепи цього не робили. Щоб зупинити корупцію, необхідно не тільки підвищити народним обранцям зарплату, але й створити дієвий запобіжник.

Заявивши, що він до якоїсь міри є президентом, Разумков лише хотів пояснити німецьким колегам специфіку своєї посади. У Німеччині немає голови Бундестагу, однак є його президент. Тому Разумков заявив, що "до якоїсь міри я – президент".

Разумков знайомий з главою КСУ Тупицьким, однак вони ніколи не були друзями.

Окрім того, у спікера також немає друзів-олігархів.

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Трагедія у Кривому Розі

У Кривому Розі у ніч з 27 на 28 грудня обвалився будинок. Внаслідок інциденту 1 чоловік загинув, ще 2 постраждалих госпіталізували з травмами.

Що відомо про обвал будівлі

Будівля, у якій стався обвал, фактично є покинутою.

Руйнування сталося між 1 поверхом та підвалом. Обвалилося старе перекриття.

У той час у будівлі перебували 3 людей без постійного місця проживання.

Один з них загинув на місці трагедії.

Стан 2 постраждалих оцінюють як середньої тяжкості.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у будівлі перебував ще 4 чоловік. Його шукають.

Причину обвалу наразі встановлюють фахівці.

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Якою буде ціна на електроенергію з січня 2021

Кабмін вирішив відтермінувати новий етап впровадження ринку електроенергії. Тому тарифи на газ не зміняться з 1 січня 2021 року.

Упродовж щонайменше січня, лютого та березня українці платитимуть 1 гривню 68 копійок за кіловат на годину.

Зверніть увагу! У 2020 році дрібні споживачі платили за газ відповідно до пільгового тарифу. Перші 100 кіловатів на годину електроенергія коштувала лише 90 копійок.

Варто зауважити, що відповідну постанову Кабмін схвалив з доопрацюванням. У майбутньому планують розробити оптимальний механізм формування майбутніх цін ринком.