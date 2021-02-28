Головні новини 28 лютого: пересохлі водосховища в Криму та криваві протести у М'янмі

Джерело:24 канал
У Криму пересохли 2 водосховища. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі охочі зможуть вакцинуватись до кінця 2021 року. У Туреччині легковик із туристами полетів у прірву, там були українки. У М'янмі правоохоронці застосовують проти протестувальників вогнепальну зброю, 18 загиблих за 1 день. Такими були головні новини 28 лютого.
Відповідно Найважливіші новини України та світу за неділю, 28 лютого:
Важливо Запис на вакцинацію і підвищення пенсій: що зміниться в Україні з березня 2021 року
Джерело: "Крим. Реалії"
В окупованому Криму виснажились запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ. Відтак проблема з водою на півострові ще загострилась. Крім того, до "мертвого об'єму" наближається й Балановське водоймище, критична ситуація – на Тайганському і Партизанському.
Окупанти сподівались, що ситуацію виправлять рясні снігопади, однак вийшло інакше.
Джерело: фейсбук Дениса Шмигаля
В Україні триває вакцинація проти COVID-19 препаратом AstraZeneca/Oxford. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що всі охочі зможуть зробити щеплення до кінця 2021 року.
За словами прем'єра, Україна має контрактів на понад 30 мільйонів доз вакцини. Крім цього, перемовини продовжуються.
До слова, прем'єр анонсував запуск нового проєкту щодо вакцинації. Відтак з наступного тижня українці зможуть записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок Дія.
Перше щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
До речі Чому грошей від МВФ немає, а Байден не дзвонить Зеленському: інтерв'ю з Миловановим
Джерело: Akit
У турецькій Аланії авто з відкритим багажником полетіло у прірву. Постраждали 5 людей, серед них – 2 українки.
Автомобіль з'їхав з дороги в селі у районі Гюмюшкавак. Він скотився з 50-метрової скелі. Відомо, що в машині їхали туристи.
Усіх постраждалих госпіталізували. Стан українок – важкий.
У мережі оприлюднили фото, на якому видно, що автівка зазнала сильних пошкоджень. Частини машини просто відлетіли.
Авто, що полетіло в прірву / Фото Akit
Джерело: управління верховного комісара ООН з прав людини
У М'янмі тривають жорсткі протести проти військового перевороту. Силовики протистояли мітингувальникам, застосовуючи зброю.
Криваві мітинги відбуваються у кількох містах М'янми. У Янгоні поліція використовувала не лише сльозогінний газ, водомети, світло-шумові гранати, а навіть штурмові гвинтівки. Вже відомо про щонайменше 18 загиблих.
Силовики почали застосовувати силу ще минулого тижня. Крім того, вони масово затримують людей.
Жорсткі сутички у М'янмі, дивіться відео: