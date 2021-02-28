Головні новини 28 лютого: пересохлі водосховища в Криму та криваві протести у М'янмі

У Криму пересохли 2 водосховища. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі охочі зможуть вакцинуватись до кінця 2021 року. У Туреччині легковик із туристами полетів у прірву, там були українки. У М'янмі правоохоронці застосовують проти протестувальників вогнепальну зброю, 18 загиблих за 1 день. Такими були головні новини 28 лютого.

Відповідно Найважливіші новини України та світу за неділю, 28 лютого:

Важливо Запис на вакцинацію і підвищення пенсій: що зміниться в Україні з березня 2021 року

У Криму пересохли 2 водосховища

Джерело: "Крим. Реалії"

В окупованому Криму виснажились запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ. Відтак проблема з водою на півострові ще загострилась. Крім того, до "мертвого об'єму" наближається й Балановське водоймище, критична ситуація – на Тайганському і Партизанському.

Окупанти сподівались, що ситуацію виправлять рясні снігопади, однак вийшло інакше.

Проблеми з водою в Криму: що відомо

До 2014 року Україна постачала близько 85% питної води на півострів, однак після анексії припинила.

У 2020 році ситуація з водою в Криму значно погіршилась. Екологи навіть попереджали про можливу катастрофу.

Через брак запасів більшість міст півострова отримують воду за графіком – зранку та ввечері.

Україна подавати воду на півострів до деокупації не буде.

Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі вакцинуються

Джерело: фейсбук Дениса Шмигаля

В Україні триває вакцинація проти COVID-19 препаратом AstraZeneca/Oxford. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що всі охочі зможуть зробити щеплення до кінця 2021 року.

За словами прем'єра, Україна має контрактів на понад 30 мільйонів доз вакцини. Крім цього, перемовини продовжуються.

Жорсткі сутички у М'янмі, дивіться відео: