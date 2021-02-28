Головні новини 28 лютого: пересохлі водосховища в Криму та криваві протести у М'янмі
У Криму пересохли 2 водосховища. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі охочі зможуть вакцинуватись до кінця 2021 року. У Туреччині легковик із туристами полетів у прірву, там були українки. У М'янмі правоохоронці застосовують проти протестувальників вогнепальну зброю, 18 загиблих за 1 день. Такими були головні новини 28 лютого.
Джерело:24 канал
Відповідно Найважливіші новини України та світу за неділю, 28 лютого:
Важливо Запис на вакцинацію і підвищення пенсій: що зміниться в Україні з березня 2021 року
У Криму пересохли 2 водосховища
Джерело: "Крим. Реалії"
В окупованому Криму виснажились запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ. Відтак проблема з водою на півострові ще загострилась. Крім того, до "мертвого об'єму" наближається й Балановське водоймище, критична ситуація – на Тайганському і Партизанському.
Окупанти сподівались, що ситуацію виправлять рясні снігопади, однак вийшло інакше.
Проблеми з водою в Криму: що відомо
- До 2014 року Україна постачала близько 85% питної води на півострів, однак після анексії припинила.
- У 2020 році ситуація з водою в Криму значно погіршилась. Екологи навіть попереджали про можливу катастрофу.
- Через брак запасів більшість міст півострова отримують воду за графіком – зранку та ввечері.
- Україна подавати воду на півострів до деокупації не буде.
Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі вакцинуються
Джерело: фейсбук Дениса Шмигаля
В Україні триває вакцинація проти COVID-19 препаратом AstraZeneca/Oxford. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що всі охочі зможуть зробити щеплення до кінця 2021 року.
За словами прем'єра, Україна має контрактів на понад 30 мільйонів доз вакцини. Крім цього, перемовини продовжуються.
До слова, прем'єр анонсував запуск нового проєкту щодо вакцинації. Відтак з наступного тижня українці зможуть записатися до листа очікування на вакцинацію через застосунок Дія.
Що треба знати про вакцинацію в Україні
- В аеропорт Бориспіль 23 лютого прибули 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca. Згодом препарат розподілили в усі області.
- 24 лютого в Україні зробили перше щеплення проти коронавірусу. Вакцинувався черкаський Євген Горенко, який працює в ковідному відділенні обласної лікарні.
- Відповідно до національного плану вакцинації проти COVID-19, у 2021 році щеплення отримають близько 14 мільйонів українців.
Перше щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
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У Туреччині легковик полетів у прірву: серед постраждалих – українці
Джерело: Akit
У турецькій Аланії авто з відкритим багажником полетіло у прірву. Постраждали 5 людей, серед них – 2 українки.
Як трапилась ДТП
Автомобіль з'їхав з дороги в селі у районі Гюмюшкавак. Він скотився з 50-метрової скелі. Відомо, що в машині їхали туристи.
Усіх постраждалих госпіталізували. Стан українок – важкий.
У мережі оприлюднили фото, на якому видно, що автівка зазнала сильних пошкоджень. Частини машини просто відлетіли.
Авто, що полетіло в прірву / Фото Akit
У М'янмі – жорсткі сутички: 18 загиблих
Джерело: управління верховного комісара ООН з прав людини
У М'янмі тривають жорсткі протести проти військового перевороту. Силовики протистояли мітингувальникам, застосовуючи зброю.
Криваві мітинги відбуваються у кількох містах М'янми. У Янгоні поліція використовувала не лише сльозогінний газ, водомети, світло-шумові гранати, а навіть штурмові гвинтівки. Вже відомо про щонайменше 18 загиблих.
Силовики почали застосовувати силу ще минулого тижня. Крім того, вони масово затримують людей.
Чому у М'янмі тривають протести
- На початку лютого військові у М'янмі захопили владу. Вони ув'язнили президента та інших чиновників. Загалом за ґрати потрапило приблизно 400 політиків.
- Представники армії заявили, що влада нібито сфабрикувала вибори у листопаді 2020 року.
- У країні одразу почалися масові протести.
Жорсткі сутички у М'янмі, дивіться відео:
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